老闆不要看！給企業新鮮人的建議

你要知道自己是為了什麼而來到這裡,做這份工作。

進入企業界的第一份工作,可能會讓你覺得錯愕。大學時,至少大三大四那兩年,你都能掌控你大部分的時間,譬如你可以一週只上三天課,而且只要把指定作業完成,沒有人管你其他時間從事哪些愛好,也不管你是不是熬夜寫報告。現在,你每天花八小時以上,走進同一棟大樓,坐在同一個位置,面對同一張桌子,為同一個老闆做事,一星期五天,一年五十個星期。而且,天哪,周圍很多人年復一年做同樣的事情,他們難道不覺得可怕嗎!

你在進入職場的頭幾個月或頭幾年會學到很多東西,也可能更深入認識你這份工作、獲得認可、加了薪、甚至職務得到升遷。但是,你早晚還是會碰到本書所描述的危機。

如果你很警醒,一直都知道自己擁有多方面的興趣,而你在進入社會的第一天就知道自己不是莫札特那種專注一件事的人;你也自知,在那種只獎勵努力付出與忠誠態度的企業裡,你不太可能多麼開心,那麼你該如何面對你的第一份工作?你的角色已經從學生轉換為某家公司的員工,這時你該如何在經常改變企業文化裡保有自己的熱情焦點?

如果你正在費心應付上述問題,以下給你四個竅門。

首先,不要做過頭。

上班的頭幾個月,你可能會工作到深夜,週末也加班。這是你的學習曲線快速升高的階段。而你也可能把工作之外所剩不多的時間用來摸索成年世界:布置你新近的租處、在這座新城市裡探索、自己燒飯。你可能覺得這些經驗讓你生氣蓬勃,但如果你的工作不是你的熱情焦點,而你又沒時間投入自己的興趣,你也許漸漸覺得對生活失望。

你得接受現實,知道你需要時間來適應新生活。你的住處很快會布置妥當,等你習慣了工作環境,這時你比較能清楚判斷這份工作能不能真正滿足你。我認識一個聰明絕頂的文藝復興靈魂,拉卡希.沙地亞(Rakesh Satyal),他把自己社會新鮮人的生活與他在普林斯頓大學大一那年做了對照。大一時,他想盡辦法讀完各科目的建議書單上所列出的全部書籍與參考資料。一陣子之後,他發現就算只是略讀某些指定閱讀,甚至完全不讀,也能掌握那一堂課的內容。

「進入美國企業之後,我又像大一時候那樣。」他回想:「我花了不少時間才摸索出這份工作的界限與節奏。我一開始不明白,為什麼上司會跟我說:『你還在這裡幹什麼?快回家!』最後我終於懂了每一個多面向發展人才一開始就該知道的事:經過了最初那段適應期之後,你要開始抽出時間給自己。因為一直忽略自己那些熱情是很危險的事,這樣下去,你有一天就會認不得自己喜歡的事物了。」

剛開始工作時,你很可能會想要仿效那些個打算把一輩子都奉獻給工作的同事—如果你把工作納入你目前的熱情焦點組合,這樣做當然沒問題,但如果你不是,而你想同時投入別的事物,你就得小心。年輕時候養成的習慣通常可以持續一輩子;對你這種興趣廣泛多變的人來說,務必要一直貼近自己的興趣焦點。

其次,你要善用工作之外的時間。

對你來說,時間管理始終是一種挑戰。(本書第十章會列出多項策略,專門討論時間管理的課題。)你要訓練自己的抵抗力,面對種種吸引人的事物。

不要落入「起床—工作—吃飯—看電視—睡覺」這種作息,而應該盡可能有意識地善用工作之餘的時間。也許你得比讀大學的時候早睡早起,才能不被工作耗盡精力,有餘裕從事其他興趣。也許你的新住處可以不要買電視機。如果你的行程和預算容許你每星期騰出一個晚上外出,你可以選擇你所喜愛的音樂會或讀詩會。

第三,你要知道自己是為了什麼而來到這裡,做這份工作。

如果你找到的只是一份基層工作,負責安排老闆的行程、倒咖啡之類的差事,你可能會想:這有什麼意義?等到我能承擔大任的時候,我可能對這一行失去興趣,改做完全不一樣的事!這是個好問題。但是,你擁有多種不斷改變的興趣,並不表示你不能度過一段有意義的工作時光。對於興趣多元的人來說,他們通常會花長達十年以上的時間把所有精力放在一個熱情焦點上,而後再進行下一項熱情。至於那些在「工作傘」之下同時進行幾種興趣的人,也可能做一份工作十幾年。

真正的多面向發展人才,是在精通了某個熱情焦點、變得厭倦之後,才會改變自己的焦點組合。多面向發展人才可不是「跳跳蟲」(Change Junkie)—套用美國作家布朗森(Po Bronson)在《這輩子,你想做什麼?》(What Should I Do with My Life?)一書裡使用的生動比喻—譬如這類人裡面很多都喜歡學習外語,他們很少在背誦了初級的動詞變化表之後就停下來,因為他們知道學習新語言的樂趣才正要開始。

企業界的工作也一樣,如果你知道,做過了必要的基層工作之後,才開始要學習如何嫻熟這個領域,你的精力與興趣就可以維持得更久。當然,工作環境裡如果有很多志趣相投的夥伴,這會很有幫助。

所以,或許你一開始只是為文件歸檔,或者只能參與幾個小小的會議,但如果你決意盡可能多多學習,你就可能比別人更早脫離基層工作。本書第二章提到了一位曾在銳跑集團擔任總裁的女性,還記得嗎?她奠定成功基礎的方式是向所有部門的人請益。

或許,你很樂意在企業裡晉級幾層,但你很清楚自己不想為了當上高階主管而做出某些重大犧牲;這也無妨,你還是能累積許多經驗,未來也許能帶領你進入其他事業或興趣。

在此同時,如果你的職位與你的某項熱情焦點是有交集的,你就可以把這份基層工作視為你的「真工作」。你不是為了工作而工作,而是把這份工作視為執行你的熱情焦點的工具。假設你是助理,負責張羅公司會議的辦公室,你就比那些位居中階的同事有更多機會在大人物面前曝光,不妨善用機會向這些高手學習,或者巧妙建立關係。如果你的公司提供了課程讓你可以更深入你的某個興趣焦點,你就該去上那些課。你也可以請公司准許你使用某些你在其他地方不容易找到的設備。這就能讓你有時間投入其他興趣。

最後一點,不要變成薪水的奴隸。

前面提到的拉卡希,他運氣不錯,第一份工作就能配合他的興趣。有些人找了一份能帶來收入又能接近自己熱情焦點的工作。不過,假如你選擇這份工作的最主要原因是為了高薪,因而進入了一個需要長時間工作的領域,譬如財務規劃或法律,你就要確認這份工作會不會損壞你的生活。我先前說過,如果你的同事都是專心大師,只想做一件事,吃喝拉撒睡都在想工作,那麼他們這種態度對你會有危險的傳染力。

對他們來說,比賽誰先爬到階梯頂端是很刺激的活動,可以帶來成就感。但是對於你這種具有多面向特質的人來說,最重要的是保有夢想。別忘記,你來到這裡的理由與那些同事不一樣:你是為了薪水,為了達成某個階段性的財務目標,而不是要一輩子留在這裡。

我有些客戶,為了向自己強調這項事實,就在銀行裡開設了幾個帳戶,其中一個是「夢想基金」;讓夢想基金的成長提醒自己:給了你這份薪水的世界,不是你想停駐的世界。以瑞斯為例,他大學畢業後的第一份全職工作是在電話公司當經理。他需要高出一般水準的薪水幫他付清大學助學貸款,但他真正的夢想是成為駕駛飛機的機師。

因此每當他的薪水匯入銀行帳戶後,他就去自動櫃員機提領一筆現金,那是他的「駕駛訓練費用」。他說:「我很喜歡定期看到自己捧著這幾張鈔票,然後把錢存進我的熱情焦點帳戶裡。每一張從櫃員機出來的鈔票都像是一塊交通標誌,上面寫著:『瑞斯,你沒走錯路,你現在坐在公司的車上,前往你想去的地方!』」

(本文摘自瑪格麗特.羅賓絲婷著《熱情人生的冰淇淋哲學(經典新版):獻給興趣多面,熱情卻找不到出口的人》,大塊文化提供)

