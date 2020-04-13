熱情人生的冰淇淋哲學

做選擇不等於失去。不是「只能」要一種事物，卻可以有多種選項，只要你學會如何「聚焦」。

在生活裡，做選擇通常也意味著失去。因此我建議，不必做選擇，而是改成「聚焦」。為了讓你理解我所講的「聚焦」是何意義，請想像自己置身於一家冰淇淋店。這家冰淇淋店很棒，販售各種口味的冰淇淋、優格冰淇淋、冰沙、雪泥和義大利冰淇淋，讓人看得眼花撩亂。如果老闆說你只能挑選一種口味，而且從今天起一輩子都只能吃這種口味，你可能還沒做出「正確」選擇，店就打烊了—而你還沒吃到冰淇淋。

假如老闆說，店裡三十多種的冰淇淋、無糖優格冰淇淋、零脂肪優格冰淇淋、雪泥、冰沙、霜淇淋和義大利冰淇淋，你都能吃；這時你也會拿不定主意，對吧？

不難看出來，可以用這個吃冰淇淋的比喻來看待一個具備多種熱情的人。這類人，在只能挑選一個東西的時候會不願意做抉擇，在全部都可以要的時候，又會茫然不知所措。兩種情況都難以讓人滿意。

現在，假設冰淇淋店老闆給你另一種選擇。她給了你一個善解人意的微笑：「你未必只能選一個，也不是要從所有的選項之中挑選。」她說：「要不要試試本店知名的『四色組合』？」

這個概念很簡單：你每一次來店裡都可以點一道拼盤，選出四種口味；每一種口味的分量比你單單只選一項來得少一點，但是足夠滿足你的渴望。

「聽起來不錯。」你說：「不過，貴店可有幾百種口味呢。我不太確定我是不是能把選擇縮小為四種。我怎麼知道自己是不是做了最好的選擇？」

老闆說：「這不成問題。下次你來本店，可以選另外四種口味。你可以挑上次吃過覺得還不錯，也可以挑一個全新組合。由你決定。你第三次來的時候，可以根據前兩次的經驗再挑選另一個組合。」

你可以連續三次都挑巧克力口味；你可以在第二次時把芒果口味換成椰子口味；到了第三次，你想知道白巧克力起司蛋糕口味或藍莓口味是不是比巧克力餅乾口味好吃。

如此一次一次體驗，也許你能找到最完美的組合。不過既然你是一個多面向發展的人，你可能不會甘於永遠只能拿一種冰淇淋組合。這不要緊，因為你每次來店裡都可以換口味。最重要的是，你不會再愣在櫃台前，像冰淇淋一樣僵在那裡，至少你會有東西下肚！

換句話說，聚焦在四種口味上，你可以比較容易做出決定。聚焦法只會讓你得到更多，而不會更少。在一個處處是可能性的世界裡，聚焦法不但提供你多樣選擇，也能讓你心思清明，足夠專注。

冰淇淋的人生啟示

做選擇不等於失去。你不是「只能」要一種事物，卻可以有多種選項，只要你學會如何「聚焦」。

每一次選四種口味（熱情／興趣），同時嘗試。「四」是個有趣的數字，你覺得四種似乎夠豐富，但又不至於超過負荷。將來你可以換口味，隨你高興要全部都換新或者只換一種。

也許你總想找到一種「完美組合」，但你一直找不到（很可能並不存在所謂完美的組合），不過你已經學會了做選擇，學會了刪去，最重要的是：你做出了決定，而且測試了你的熱情。

焦點組合策略

請依照上述這個冰淇淋的比喻，找出你自己的組合。我用「焦點組合」一詞來描述你的「口味拼盤」。請你找出四種你目前有強烈感覺、希望自己能專注發展的熱情焦點。你在本章稍早列出的目前所有感興趣的事物清單，可以幫助你挑選四大重點。以後你可能會改變焦點組合的內容，反映出你另外一套不同的興趣。

這個焦點組合法，很適合一個在工作與享樂上都朝多面向發展的人。理由之一是，這方法讓你不再做不出決定；你不必再多花時間空想接下來要做什麼，而可以實際進行有意義的行動。「採取行動」這件事本身就是一種莫大的紓解。此外，同時進行幾種數目合理的興趣，可以滿足你對於多樣性和可能性的渴望。以前我們把精力用來拚命保有全部的選項，現在可以把力氣拿來從事四種左右的愛好。這種快樂的能量會自我複製，你從某項活動中獲得的快樂，可促使你投入另一項活動。每一天都在開心的節奏中前進，而且這不是受到不當刺激的狂亂反應。

我舉個例子，說明這項策略如何讓一個年輕人從無法做決定、無法採取行動的泥淖中走出來。艾默立在唱片行當店員，但他一直知道自己想要用什麼樣的工作賺錢：他想管理一家夜店。可是他彷彿期待這份新事業會從天上掉下來，而不是自己去做點什麼，讓事情發生。此外，他在工作之餘的興趣太廣泛，所以他總是沒能從任何一項興趣當中獲得滿足。吉他躺在角落呼喚他；新婚妻子被他忽略，兩人關係每下愈況。他喜愛運動後的感覺，卻沒能遵守固定行程安排運動，經常一連幾個星期沒上健身房。朋友們老是聽他說他想去義大利住三個月、寫幾個喜劇劇本，聽得都覺得厭煩了。他呢，也不常抽空與朋友碰面就是了。

艾默立來找我。我讓他做這項焦點組合的練習，這時他產生了強烈的身體反應：他鬆了一口氣，發出一聲連屋子外都聽得到的嘆息。他欣然領悟到，他的下半輩子不必面臨二選一的困境，以為自己只能選擇一項興趣，或者同時應付一大堆興趣。

但這並不表示他馬上就能把他一長串的興趣清單縮減為四個。（不是每個人都只選出四種焦點，不過艾默立和許多人一樣，發現「四」是一個可以掌握的數字。）他在想盡辦法要聚焦、挑選四種興趣的時候，想到了幾種可以同時進行的事物。他的第一種組合是：多花時間與妻子相處；到成人教育中心選修一門基礎管理課程；他也打算認真寫一部短篇喜劇；最後，他決定每週花五天早上運動，快走一小時。

艾默立把精力放在這四個焦點上，過程中發生了若干有趣的發展。由於他比較常在下班後與妻子聊天、燒菜、作伴，使得妻子變成最支持他寫劇本的人。他開始寫劇本之後，妻子建議他，先做一次非正式的演出。夫妻倆開始一起繪製舞台布景，到大賣場採購道具。整個過程讓他們覺得很滿足。現在他們計畫寫出更多短劇，未來可以在幾所高中或銀髮族活動中心演出。誰知道會發展到什麼境界去呢！

由於去上了管理學的課程，艾默立了解到想管理一家擁有數十名員工的夜店需要很長的工作時間，不是他以為的上班到深夜就夠，其實是得忙到清晨，而且還得在下午就開工。上了這門管理課之後，他轉了念頭，考慮經營零售商店，工作比較能夠預期。他找了自己工作的那家唱片行經理談過，對方給了他一份名單，讓他去試試運氣。

另外，快走運動也讓艾默立感到滿意，他運動的次數夠多，使得他見到成果。但他知道自己不需要在這方面火力全開。他縮短快走運動的時間和每週的運動頻率，挪出時間學習義大利文，而他常在快走的時候一邊聽著義大利語言教學錄音。現在，他的焦點組合上面維持著四項活動，但略微做了調整：寫更多劇本、與妻子相處、爭取零售商店經理的工作機會、學習義大利文。

最後，艾默立沒有在哪一家夜店擔任經理，還沒有造訪義大利，他的吉他也還在角落吃灰塵。但是他使用焦點組合法六個月之後，獲得不少深刻的體驗，所以他很期待尋求其他的新體驗。

一個多面向發展的人才，假如可以先聚焦在三、五件事物上，暫時擱下其他事物，這可以使生命大為改觀。聚焦法的重要性無可言喻。我們沒辦法像表演雜耍似的同時投入幾十種興趣，但稍微集中焦點，可以產生豐富成果。如果艾默立企圖投入他的每項興趣，他絕對不會有時間迎接新的機會。

(本文摘自瑪格麗特．羅賓絲婷著《熱情人生的冰淇淋哲學：獻給興趣多面，熱情卻找不到出口的人》，大塊文化提供)

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