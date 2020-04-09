長壽是重大風險！50+保險規劃

保險是50+族群打造安全財務的好工具，不過，在購買保險時，很多人共同的疑惑經常是：「市面上的保單五花八門，到底我該買哪些？」、「到底該怎麼買，對我最有保障？」

思考這個問題之前，我認為應該先考慮50+的族群會遇到的風險是什麼？

長壽是重大風險

在醫療科技的發達與社會的進步下，「長壽」已經成為一個重大的風險。我們常常祝福朋友「長命百歲」，但是仔細思考，如果壽命很長，但是沒有足夠的退休金維持有尊嚴的生活，或是需要照護卻沒有養護費用，「想走走不了」反而成為最大的人生風險。

保險的種類有很多種，常見的保險依理賠條件，可以分為六大類：

一、壽險：身故、全殘，可獲得理賠。

二、意外險：遭受非疾病的外來突發事故，導致身體蒙受傷害，可獲得理賠。

三、醫療險：因疾病而有醫療行為，可獲得理賠。

四、癌症險：確定罹癌，可獲得理賠。

五、重大疾病險：罹患心肌梗塞、冠狀動脈繞道手術、腦中風、末期腎病變、癌症、癱瘓，以及重大器官移植，可獲得理賠。

六、失能扶助險／長期照護險：因疾病或傷害導致殘障、失能，經醫師開立診斷書（失能險）或是巴氏量表（長照險），可獲得理賠。

這六大類型的保險，涵蓋了50+族群會遇到的老、病、殘、死，全部買齊當然就能獲得最全面的保障。如果資源有限，就我的觀點，足額的壽險與長期照護險是維護老年尊嚴最重要的關鍵保障。

失能險vs.長照險

高齡化社會中，失能、失智人口愈來愈多，為了不成為另一半的負擔，長照險或失能險也是必須規劃的保險之一。雖然這兩種保險都是為了長期照護而設計，但給付的認定標準並不相同。

失能險是經醫師認定符合「失能等級表」1～11級，開立診斷證明就能給付，不需要每年複檢，每屆一年仍然生存，就能獲得給付。

50+族群中，如果是六十五歲以下、尚未退休人士，可以優先考慮失能險，做為因疾病或意外導致工作失能所需要的收入扶助；如果是六十五歲以上、已屆退休，則可以規劃長照險做為老年失能時的保障。

長照險的給付，失能狀況必須符合巴氏量表中，「進食」、「移位」、「如廁」、「沐浴」、「平地移動」、「更衣」等六項中的三項；或是失智狀況，導致無法分辨「時間」、「場所」、「人物」等三項中的兩項，由醫師開立巴氏量表才能辦理給付，之後還必須每年複檢。

除了上述的失能保險之外，不同的家庭組成，該如何針對特性，透過妥善的保險規劃，同時達到「益己」與「利他」的效果，也是50+族群重要的課題之一。

單身、不婚的族群───

時代的變遷下，婚姻不再是人生必然的選項。單身、不婚的50+族群，沒有婚姻的牽絆，過著「一人飽、全家飽」的生活，進行保險規劃時，往往「益己」的比例大於「利他」，但是更要把「長壽」的風險考慮進去，免得年老時沒有可以依靠的力量。

年金型保險，穩定的被動收入來源

年金型保險是藉由工作時期繳付保費累積保單價值金，到退休時定期領回固定的金額做為退休之用，活多久，領多久，讓退休生活有一個穩定的被動式收入來源。

以我母親為例，很多年前我就幫她購買年金保險，現在每個月由保險公司匯入養老金，做為她的生活費用，也做為我的孝養金。如此一來，她也會提醒自己要活得健康，因為活得愈久，領得愈久。

這樣的保單規劃，就可以將「長命百歲」變成一種最大的祝福，因為她擁有一個安定且安全的退休生活。

也有單身者想在身後留一筆錢給家人，像我們夥伴有位黃金單身族的客戶，想留一筆錢給疼愛的外甥女，於是買了高額的終身保險，以外甥女做為受益人。

此外，更有許多客戶是將「公益團體」做為受益人，讓自己在身故之後，可以回饋社會，遺愛人間，這也是一種很美的做法。

已婚、無子女的族群──

無子女的頂客族，通常是雙薪、財務分開，在保險規劃穩當安全的財務上跟單身族相當類似。除了完整的保險規劃，我更建議要注意「豁免保險」的規劃。

豁免保險，保障另一半

如果其中一方是家中的財務支柱，可以擔任另一半的要保人，並加買一張以要保人為對象的「豁免保險」，當這位要保人發生特定狀況（死亡、殘廢、嚴重燒燙傷、重大疾病），他不必再繳保費，而另一半的保障依然有效。

舉例來說，先生是家中主要收入來源，如果他採取前述規劃，加買「豁免保險」，當他生了重病，無法繼續工作以維持收入時，在難以繼續繳費的狀況下，太太的保險也不會中斷。

頂客族沒有子女，因此退休金的規劃也非常重要，前幾年很流行的還本型終身壽險，可以從特定年齡起，每年領回一定比例的生存保險金，做為退休養老之用，也符合頂客族群「益己」的原則。

更重要的是，如果其中一方先身故，身故保險金就可以給付給另一半，成為「利他」的保險規劃。

有子女的族群──

有了下一代之後，就必須思考傳承的問題。不少人會為了節稅，透過保險，將財產傳承給子女，事實上，保險的價值不止於此。

首先，保險可以為父母保管財產。父母親如果生前就以贈與的方式，把錢給了孩子，可能衍生各種問題，例如：孩子提早把錢花光，或是拿了錢後棄養父母……。但是，若父母親為自己買壽險保單，受益人為子女，父母在世時還可以掌控這筆錢，萬一日後子女不肖，也可以更改受益人。

其次，孩子在接受這筆錢時，心裡感受也會不同。如果是遺產，他會覺得理所當然，但若是保險金，就多了一份父母為孩子著想的用心。

跨越三代傳承的壽險

50+族群買壽險時比較貴，而且健康狀況不甚良好時，保險公司還會限制保額，這時候就可以幫孩子買。像有位客戶就是因為有糖尿病，無法幫自己買高額的壽險，就擔任要保人幫孩子買壽險，受益人是孫子，傳承跨越到第三代。

有些父母會在孩子很小時就幫他買保險，好處是孩子年紀輕，所以保費便宜，卻也可能太早繳完，父母忘記了，小孩也不知道有這筆保險。因此，買保險一定要告知孩子，如果孩子開始工作賺錢後，不妨交棒給他繳完剩下的保費，他對這筆保險就更有參與感。

特別要提醒的一點是，如果是以傳承為出發點為孩子買壽險時，保單理賠上若寫「法定受益人」，在他未結婚生子之前，受益人就是父母。為了避免之後錢又回到父母身上，一定要把受益人寫清楚。因此，如果有一名以上的子女，就可以讓孩子互為受益人。

益己型醫療險，減少下一代負擔

誰都不希望看到，因為自己年老失能，導致孩子必須辭掉工作，在家看護，或是當自己臥病在床，子女為了誰來照顧而吵成一團，因此不管如何規劃，把自己照顧好是最重要的前提。把「益己」為主的醫療險、癌症險、重大疾病險、長照險、失能險等規劃好，讓孩子免於負擔，就是送給他們最好的禮物。

另外，孩子還小時難免調皮闖禍，甚至造成他人出事而求償，此時「個人責任險」就能派上用場。個人責任險，就是自己不小心造成他人受傷或財物損失時，可由保險公司代為理賠的一種保險。

在《民法》上，父母是未成年子女的法定代理人。當孩子不小心毀損物品、造成他人傷害，法定代理人要負連帶賠償責任，就可以透過父母的個人責任險來賠償。保險公司也有推出「家庭成員責任險」，只要家庭成員任何一人闖禍需要賠償時，都可以啟動這項保障。

同志族群──

與原生家庭的關係及有無伴侶，是50+同志族群規劃保險必須考慮的兩個重點。

若是跟原生家庭疏遠，並且不打算留錢給家人，就可以規劃遞減型壽險，讓自己用比較便宜的保費，在特定年齡前獲得一定的保障。如果跟原生家庭維持良好關係，身後想留錢給家人，而且經濟也負擔得起，就可以考慮終身壽險。

另外，同志族群通常沒有子女，若是單身，很容易被要求扛起照顧年邁父母親的責任，這時，可以留意父母是否有足夠的意外險、醫療險，是否需要增加「住院醫療保險金」，甚至規劃終身醫療險。當父母生病或出意外住院時，上述的規劃可以降低醫療支出造成的經濟負擔。

同婚專法保障伴侶權益

同志如果有伴侶，可以在保單受益人上填寫同性伴侶。不過，當要保人跟受益人沒有血緣關係，保險公司通常會要求業務員詢問投保動機，必須詳細說明才能完成投保流程。

原本同志伴侶不能為彼此買保險，2019年5月17日起，同婚專法通過，為同性伴侶買保單不再被拒，跟異性戀夫妻擁有相同的保險權益。

（本文摘自李佳蓉著《現在開始美好》，天下文化提供）

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