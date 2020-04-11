情緒技能 決定你的績效表現

情緒是工作場所內部最強大的力量。

為

什麼工作場所可能是一個充滿情緒挑戰的環境，原因顯而易見。

畢竟，我們醒著的時間有一半都耗在那裡，身邊都是一些不是我們自己選擇要打交道的人，他們不見得能夠分享我們的習慣、價值或品味。但是，我們必須和他們相處，並且要找到一種協同合作的方式，否則就有可能讓自己成為一個不開心的，甚至是失敗的大人。我們賴以為生及養家活口的工具作用如何，取決於我們在這個場域的表現。與學校不同，職場沒有畢業期限，我們將長期待在工作場域，數十年如一日。我們多數人在年輕的時候進入職場，到年邁之際才退場。

難怪在工作場所的情緒賭注這麼高。我們認為工作是由技術配備、資訊、腦力、經驗，以及對於成就實現的渴望所驅動。當然，這是混合在一起的。情緒是工作場所內部最強大的力量，在跟所有人類努力的領域一樣，情緒在當中的影響力及於一切，從領導效率到建立和維護複雜的關係，以及從創新到客戶關係，處處可見它的影響。

在第二章中，我們討論了認知能力是如何受情緒狀態所影響，像是我們專注於什麼，會在哪裡投入心力，所記住的東西，如何做出決定，以及創造力和參與程度。正如第四章至第八章中看到的，我們明智使用這些情緒的能力，亦即如何有效地辨別、理解、標記、表達及調節情緒。這通常會決定我們的人際關係、健康與表現的品質。

因此，讓我們思考從你醒來的那一刻開始談起。想到要起床去上班，你會覺得開心嗎？還是你會想把被子蒙住頭，躲起來？想一下你最常接觸的幾位同事，這些人的照面，會你泛起微笑，還是內心哀號呢？在辦公室裡、店裡或是在工廠裡，時間是否會隨著你沉浸在工作的挑戰與樂趣之中而流逝，還是你會盯著時鐘看，祈禱消防警鈴大作呢？以上這些都是你在工作中不會被錯認的情緒狀態標誌，即使是在你的下班時間，它們也會對你的感覺和行為產生重大的影響。

現在請你問自己：你在工作時辨別自己和他人情緒的準確度有多高？你每天最常經歷的感受有哪些？你是否知道導致你還有你同事處於黃色、紅色、藍色和綠色象限的原因？在你的工作場所中，有哪些不成文規定會影響大家如何表達情緒？哪些表達方式是可以被接受的？又有哪些會讓人皺眉？為了符合你的工作要求，你需要投入多少情緒勞動？你在調節自己的情緒以及支持他人調節情緒上，技巧有多純熟？

我認識的一位女性習慣提早抵達辦公室，在這個地方還空空蕩蕩的時候開始工作。她喜歡獨處，而且在很短的時間內就可以完成許多事，但是一旦她的同事們打卡進來，那就是另一回事了。當她被迫要和同事互動，她會愈來愈覺得精疲力盡，愈感覺時間變得漫長。下班後，她的先生常常會建議出去吃飯，但是大多數的夜晚，她唯一想做的事就是回家，拿著一本書和一杯酒，獨自釋放壓力。

經過我們的訓練之後，她意識到發生了什麼事，她開始工作的時候是處於充滿活力、積極向上的黃色象限中，但是逐漸移到綠色象限，到了一天結束之際進入藍色象限——低活力與消極的狀態。那種情緒上的轉變快要讓她賠上婚姻與家庭生活。現在該要開始調節她一整天的感覺了，要採取必要策略避免每天結束時都落入藍色象限。如此一來，她就會有足夠認知資源來投入工作，以及和她的先生保持健康良好的關係。

那正好凸顯出我們的工作生活和情緒生活交錯與融合的程度。無論你是通用汽車公司的CEO，還是在洗車場工作，需要歸屬感、被看見和被聽見的情緒需求都相同。你25歲，才華橫溢，並且剛剛被高盛（Goldman Sachs）或Facebook 錄用，但是並不會只是因為這樣，就代表你的情緒素養也很高超，或者能在家庭與工作場所發揮最佳功能。

尤其是在今天，當許多工作都需要溝通能力時，我們的情緒技能將會決定績效表現。如果無法辨別和理解自己的感受，把它標記清楚，然後成功地進行表達與調節，就會陷入掙扎。在職場中，都要跟其他人互動，像是同事、客戶，還有其他公司的聯絡窗口等，如果我們對他們不能抱持同理心，並利用這些訊息來共同調節他們的情緒，我們就不會有效率。如果我們找不到友好合作的基礎，那麼幾乎不可能做好工作，大多數人皆是如此。

從表面上看，在工作場所中的所有互動都與工作有關—正在進行計畫會議、正在針對一項新計畫交換訊息、正在分享合資企業的研究成果、正在進行契約談判、正在開發合作夥伴⋯⋯。但是，這些互動所依賴的關係經常是在非工作時間建立的，在電梯裡的一些閒聊，或者交換餐廳建議，或者分享一些辦公室茶餘飯後的話題。工作場所就是一個社區，跟其他社區一樣。在個人時光裡所發展的友誼使我們的工作更輕鬆、更愉快，或是相反。

（本文摘自馬克．布雷克特著《情緒解鎖：讓感受自由，釋放關係、學習與自在生活的能量》，天下雜誌提供）

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