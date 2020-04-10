入學委員的決定 受到天氣影響

情緒是決定我們行動的關鍵。

你

做過糟糕的決定嗎？你靠著直覺走，當發現不對勁時，拍了拍額頭說：「呃，做這種事真的太愚蠢了！到底在想什麼啊？」這是腦袋有問題，還是只是推理做得太爛了。事後諸葛，很容易就可以看出你沒有考慮到的面向。我們只希望你能學到教訓，但問題是，要學到什麼教訓呢？

我們認為，可以合理分析與理性思考的能力是人類最強大的精神力量，超越了不按牌理出牌的情緒面向。但這其實是大腦在跟我們耍的一個小伎倆。事實上，情緒對我們的思考方式會產生巨大影響，儘管大部分是在無意識的情況下發生。這項事實在涉及決策過程時，尤其明顯。有一些明顯的例子可以看出，情緒是決定我們行動的關鍵。如果我們害怕飛行，不管危險高低我們都會選擇開車。

實際上，情緒在很大程度上決定我們的行動。如果我們感到積極正面，自信、樂觀、知足，對於該怎麼做，就會得出一個結論。而如果我們的情緒是負面的，焦慮、憤怒、悲傷，即使我們處理的是同一組事實，決定也可能會大不相同。

會產出什麼樣的結果，有預測模式可循。正如本章前面所討論的，焦慮會讓注意力集中，同時更在細節上聚焦，因此讓我們能預見可能出問題的地方。這種感覺似乎不太受歡迎，但是當我們執行的是涉及數字的任務，例如財務，這種情緒狀態就很合適。如果我們正在考慮要進行投資或是大筆採購，這時樂觀的心情可能會導致我們低估風險，並做出一些以後會後悔的事。負面情緒使我們謹慎地權衡事實，寧可過度謹慎，也不要不小心犯錯。

另一方面，正面情緒使我們產生人生掌握在自己手上的感覺。如果我們感到強壯、精力充沛、活力四射，那麼我們就比較可能靠著直觀做出決策，憑藉當下直覺，而不是謹慎推理。如果我們正在規劃一個生日派對或是面對需要支持的人，這種心理狀態很有用。但是如果我們正在準備納稅申報，這可能就沒有那麼大的幫助了。

申請人在晴天比較容易被錄取

關於情緒在決策過程中所扮演的真實角色，已經有不勝枚舉的實檢。例如，研究人員讓研究對象閱讀或觀看快樂或悲傷的事物，藉此觸發情緒，然後要求他們做出決定。在某項研究中，研究人員讓受試者坐在舒適或不舒適的房間裡，然後詢問他們對自己的生活的滿意度。坐在舒適房間的那一組所報告的滿意度較高。而在另一項研究中，當受試者被設計要感到難過時，讓他們看一座山，他們會認為比實際上還要陡峭。在一項關於醫學院入學的研究中發現，晴天和下雨天相比，申請人在晴天比較容易被錄取（沒錯，入學委員的決定會受到天氣影響！）。

我們在耶魯大學所進行的一項實驗中，把老師分為兩組。一組被告知要回想並寫下正面的課堂經驗，而另一組則被要求回憶起負面記憶。然後，要求所有受試者對同一篇中學生論文進行評分。正面情緒小組對該論文的評分比負面情緒小組的評分，整整高了一個評分等級。當我們問老師是否相信自己的情緒影響了對論文的評價時，有87%的人予以否認。和客觀判斷相比，例如對數學測驗進行評分，涉及比較高的主觀性的判斷通常會陷入高度的情緒偏見的風險，例如對創意論文進行評分。

而且，感覺可能在過了情緒被激發的那一刻之後，還持續很長的時間，而在不自知的情況下影響後續的行為，這種現象被稱為「偶然性情緒偏見」（the incidental mood bias）。舉例來說，如果你在早餐時跟孩子爭吵，而開車去上班時你還在氣頭上，這時你的車可能會開得比平常更猛，也更可能會做出冒險的決定。當回想起過去的快樂時光，我們很可能會基於樂觀與自信而做出決策，但如果想起負面的事，我們會感到懷疑與悲觀，那麼就會以不同的方式來決定事情。

憤怒的影響，和你所以為的也有出入。研究人員發現，在人們生氣的時候，如果事情出錯，會傾向於認為是個人性的；而當我們傷心時，我們比較可能歸咎於外部環境。有趣的是，憤怒比悲傷更容易讓人覺得樂觀，這可能是因為憤怒的人覺得他們更能掌控生活。

快思慢想

我們一整天都在不斷地做決策，而且大部分是一些很小的決定。我們沒有辦法仔細研究每一件事，因此要依靠大腦做出快速的判斷。關於我們的大腦如何運作，這些議題一直出現在當代研究中。有一個概念叫做「快思慢想」（thinking fast and thinking slow），主張我們的大腦被認為是在兩個各自獨立，但又相互重疊的軌道上運作，一個軌道是立即響應而無需任何考慮或過多思考，而另一個軌道則是慢慢來，先去權衡訊息的輕重再說。

當我們利用大腦執行熟悉或相對簡單的功能時，我們會迅速做出反應，而當我們面對的是新奇或是複雜的問題時，則會讓我們再三思量。這些快速的決定特別容易受到情緒和無意識偏見的影響，在沒有其他訊息的時候尤其如此。我們通常靠著最低限度的有意識的思考，便做出決定。

以上並不是要告訴你，情緒天生就會蒙蔽判斷力。實際上，如果有較高的情緒意識，情況可能恰好相反。我們的感受可能是另一種形式的資訊，可以告訴我們如何應對特定情況。當我們面對某項抉擇時，焦慮可能會告訴我們某種訊息，而熱情告訴我們的則完全不同。明白這一點，我們就可以在選擇行動方案前，先考慮到情緒狀態。是負面情緒使我們疑神疑鬼，還是有真正的理由需要擔心？我們的信心是高昂情緒所導致的結果，還是因為那是真正完美的決定？

（本文摘自馬克．布雷克特著《情緒解鎖：讓感受自由，釋放關係、學習與自在生活的能量》，天下雜誌提供）

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