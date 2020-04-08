川普去你的全球化，結果會是…

當全球生產基地從勞力密集的中國，移往高租金的美國，物價一定上漲，這時，你不該再投資只會帶來價格破壞的產業，更別把資金全押在股票。

美國川普政權正大幅度的將經濟政策轉向保護主義（按：為了保護本國產業不受外國商品競爭的壓力，因此採取設定關稅、限定進口配額等措施的經濟政策）。這意味著世界貿易組織（WTO）、北美自由貿易協定（NAFTA）、跨太平洋夥伴關係協定（TPP）等國際合作貿易框架的約束力，將變得軟弱。之所以會發生這樣的變化，其背景就是來自於現今世界正如地殼變動般，從「全球化」轉為「去全球化」。

1980年代以後的世界經濟，是靠著國際分工體系為主軸持續成長。其結果，就是全球各國透過貿易和金融互相連結，人們在各國的分工體系中與世界的動向相互串聯，這種全球化的潮流透過本世紀的資訊革命而逐漸加速。

這種國際分工體系，是採用19世紀的英國經濟學者大衛．李嘉圖（David Ricardo）的比較優勢概念。簡單來說，這個概念就是：「如果每個國家專心從事自己擅長的領域，最後大家都可以受惠。」例如，全世界打字速度最快的律師，是否該僱用一位能力平庸的打字員？對於這個命題，李嘉圖認為是「應該僱用」。

這位律師應該把所有時間專注用於律師業務，因為把獲得的利益拿來支付僱用打字員的費用，都還有剩餘。另一方面，打字員也可以因為承包打字業務而獲得收入。

以這個例子來說， 與這位打字員相比，這位律師無論是在律師業務或打字業務上，能力都比較優秀（絕對優勢），表面上看起來似乎全由自己來處理，會是最好的選擇。但每個人一天只有二十四小時，不可能在有限的時間內承擔所有業務。因此，從時間上來看，相對於律師，打字員擁有相對優勢（比較優勢），因此讓打字員承包打字業務，更能提高整體的生產力。

這個比較優勢的概念，同樣可以套用在國際貿易。

但是，美國總統川普（Donald Trump）大張旗鼓的推行保護主義，企圖瓦解過去先進國家汲汲營營建構起來的國際分工體系，並限制人、物、錢等經濟資源在國際間流動。這將使得全世界的潮流從全球化，轉換為去全球化。

若去全球化持續進行，全世界的生產總量將會減少，物價開始上揚。例如，原本由低廉的勞動力大量生產的中國產品，若替換成租金水準高的美國產品的話，不難想像，物價一定會上漲。事實上，這種地殼變動等級的去全球化現象，並非第一次發生。遠從大航海時代、全球經濟連成一體開始，經濟現象就像鐘擺一樣，在自由貿易與保護貿易之間來回擺盪。

俯瞰歷史就知道，如果能配合這種大轉換期的潮流投資，將可獲得巨額財富。

千萬別投資只會破壞市場價格的產業

資本主義的特徵，就是把聚集的資本不斷循環，並追求利潤的最大化。不斷發現並擴大可以消費資本的空間，是發展資本時不可或缺的過程。

因此，不管你要或不要，資本主義的本質就是促使人們發現各種不同的投資機會。正因如此，這個世界才會出現如同荷蘭的鬱金香狂熱等投機行為，或是豐臣秀吉出兵朝鮮、世界大戰等超乎人們想像的悲慘事件。

現在，由於全球性的量化寬鬆政策，資本過度膨脹，引發了負利率政策以及隨之而來的債券泡沫，造成財政規範鬆散以及史上最大數量的債券發行餘額。

我們的社會秉持金錢至上主義，這意味著只要我們繼續採用資本主義，那麼「聚集資本→追求利潤→投入資本→資本過大、利潤機會過少→資本毀損」這樣的法則，無論到哪個時代都不會改變。

在未來的世界，可以猜想為了尋求利潤的效率化和最大化，資本將會高速移動，並不斷撞擊國家之間建立的壁壘，產生摩擦。也就是說，在「民主主義＋全球化」這個組合的世界到來之後，資本活動陷入瓶頸的狀態將更加嚴重。換句話說，在未來，企業在追求利潤最大化的時候，比過去更容易與民意衝突。

未來，對於引起泡沫或泡沫崩壞等巨大變動的金融資本，人們的責難只會增加、不會減少。當社會傾向管理市場投機行為的同時，商品、服務、金錢將會慢慢減少，這意味著股票市場將迎接「寒冬的到來」。

現在，追求高度成長是違反潮流的做法。在這個時代，好的投資標的應該是有價值的事業。有價值的事業是指，提供具獨創性的商品與服務的同時，又能做好配套，避免對對方國家的人力僱用市場造成不良影響。就像微型金融（Microfinance，按：是為低收入者，或是由自僱人士組成的集體貸款組織提供的金融服務）那樣，反而還能替對方國家的人力僱用市場創造附加價值。因此，未來不該再投資只會帶來價格破壞的產業。

未來，國家的政策也會引進如同最低基本收入那樣，讓所有人都能安心生活的制度，致力預防保護主義的蔓延，努力避免出現無效率的經濟活動，這一點也十分重要。

(本文摘自塚口直史著《大避險：避險基金超級經理人分析，為什麼空頭將至？該持有什麼可以避災甚至發財？景氣還要多久才會來？》，大是文化提供)

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