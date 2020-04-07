通貨緊縮或負利率等，這些在教科書中也難得一見的極端經濟環境，如今我們卻目睹它們一一上演。為什麼會發生這些堪稱異常的狀態？其根本原因究竟是什麼？答案就是「金錢」。

具體來說，應該是紙幣（paper money）。我認為，唯有先了解紙幣的價值根源，才能更正確的觸碰到，這世界發生的大事件的本質。

紙幣指的是用紙張做成的錢。約一百年以前，用黃金等貴金屬製成的硬幣，才是金錢的主流，其根源的價值來自於它擁有和貴金屬同等的價值，所以被廣泛當作貨幣使用。

但紙幣是用紙做的，它也有根本上的價值，只是就算連印刷成本也算進去的話，一張10,000日圓紙鈔的價值，約僅有20日圓。換句話說，紙幣光靠紙張本身，並不保有它面額的價值。至於剩下的9,980日圓的價值，可說是紙幣的附屬價值。

紙幣之所以能當作錢來用，是基於三項條件

所謂附屬價值，指的就是下面三項：價值的交換、價值的標準、價值的保存。如果以過去不使用金錢、而是以物易物的世界為比較基準來看，就更能凸顯出使用金錢的便利。

在過去以物易物的世界，如果想獲得自己想要的物品，就必須先準備好對方想要的物品才行。這代表你在換得理想標的物之前，勢必要經過多次以物易物的過程，會耗費相當多的時間和人力。

先前提到的9,980日圓的價值其中一部分，就是它替你省下這些工夫（價值的交換）。隨著越多人使用相同的貨幣，大多數的產品都能以金錢為基準衡量時，大家省下的心力和時間就越多（價值的標準）。這樣的狀況，從古至今、乃至於未來都不會改變；就算改變，也是變得更精緻。當大家都接受這樣的觀念，就代表每個人只要存錢，就能買到所有想要的東西。這麼一來，金錢的價值就出現了（價值的保存）。

這種價值的保存，同時包含紙幣的物理性保存價值。如果錢幣做得像泡沫一樣稍縱即逝，那就令人傷腦筋了。

在本章，我們將會回顧紙幣的歷史。為什麼先從這個部分開始？因為了解歷史，是了解經濟本質最簡單的方法。透過這段歷史，就可以更容易理解現今最流行的虛擬貨幣所隱含的根本意義，以及它對我們未來的影響。

避險第一步：中央銀行做什麼

綜觀現在日本面臨的問題，包括財政不安、通貨緊縮、世界各國採取保護主義、核能發電問題、地緣政治風險升高，還有未來2025年的超少子、高齡化社會的到來，到時每1.8名勞動人口必須養活1名非勞動人口。

處處險象環生的日本，未來應該怎麼做才好？諷刺的是，在資訊化社會訊息氾濫的現在，反而讓我們難以判斷，讓人有一種未來生活應該和現在差不多的錯覺。這是多數人體驗到的現代社會樣貌。

我自己曾在俄羅斯做生意，親身體驗到貨幣價值如何在一年的時間內減半，使得市民的生活產生非常激烈的變化。正因為我目睹了貨幣動向比其他國家更敏感的俄羅斯社會，如何如實的接受世界局勢的變動，更讓我感受到以美國霸權為主的世界已逐漸退場。

以經濟為中心的時代正一點一滴的變化，但對社會大眾來說，在大變革發生之前，很難察覺這樣的變動。

我們建構國民社會的基礎，是立足於超高度貨幣經濟的國際金融市場。幾乎每個人每天都會看新聞，關心匯率與股價（日經）平均指數的變動。

不管你喜不喜歡，我們正活在超級資本主義的世界裡，若不先理解形成這個世界的基礎，也就是紙幣，我們就無法理解現今世界的處境，更別提要預測今後的世界了。

之所以先從約翰．羅的事蹟談起，是希望各位讀者能先了解紙幣是什麼。

如果不先了解紙幣的基本概念，大概很難想像未來的世界樣貌，也不可能提出什麼像樣的對策。我們每天耗費大量時間、透過勞動所獲得的金錢，它的信用價值竟是仰賴於紙幣發行者的倫理道德觀念。

如果把紙幣的發行權交給像約翰．羅這樣毫無道德操守可言的人，那麼貨幣發行的重要規範，例如「紙幣的發行金額必須維持在持有的黃金額度以內」、「在國家徵稅權的範圍內發行紙幣」等必將蕩然無存。到時候等著我們的，就是本章提到的大混亂。

現代的社會是建立在能與金、銀等貴金屬交換的紙幣之上。

從投資的觀點考量，最有利的投資標的，應該是法律可以擔保中央銀行獨立性的國家所發行的貨幣，以及用該國貨幣交易的股票、債券、不動產等金融商品。

當世界的不透明度越來越高，與政權保持距離、行事獨立的中央銀行，將成為讓貨幣產生信用的非常重要的因素。

在本章，我簡單說明了紙幣的歷史。這個知識對我們思考虛擬貨幣的未來非常有幫助。關於這一點，我將留待第六章詳細解說。

(本文摘自塚口直史著《大避險：避險基金超級經理人分析，為什麼空頭將至？該持有什麼可以避災甚至發財？景氣還要多久才會來？》，大是文化提供)

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