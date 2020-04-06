化解工作挫折 別被「應該」綁架

改變想法、管理情緒，消除憤怒、擔憂、壓力和挫折，就會變得更快樂也更平靜。

目前在職場上工作最不開心的一群人，就是二十幾歲年輕人。為什麼？我想原因出在，掌管經營大權的主管階層是不同世代。二十世紀後期的父母看了一大堆「如何養出快樂有自信、有社交技巧、情緒穩定又肯求知上進的子女」這類書籍，並告訴子女，他們想成為怎樣的人都可以。結果，時下的年輕人認為自己是全世界最特別的一群人。這群二十幾歲年輕人接受電腦和網路的教育，要不學得很快，要不就跟不上時代。現在，他們進入職場，發揮創新和創業精神，為了讓事業變得更好而努力打拚。

只不過，許多主管可不這麼想，他們跟年輕世代的價值觀不同。事實上，主掌大權的世代往往認為，如果二十幾歲年輕員工安定下來，做好自己的工作，順從現實中的企業階層組織，就是幫這個世界一個大忙。這種看法上的差異，讓很多人在工作中產生許多挫折感，也讓職場淪為「我們對抗他們」的戰場。現在是這些主管坐在駕駛座上帶領企業，換你主導時也許會用不同的方式處理、產生不一樣的結果，但除非學習面帶微笑在這種組織制度中工作，否則你永遠沒有機會掌握權力。

這件事可能比先前我們討論過的任何技巧都更困難，所以我會用一整章的篇幅，探討如何在艱困的處境中，戰勝負面思維，保持正面積極的態度和工作的動力。在進入下一章前，你應該學會職場年輕人必備的重要技巧：控制思維的力量，以及如何將逆境轉化為順境。

戰勝負面思維

當職場讓你備感挫折，你可能會想跺腳大叫：「不公平！一點道理也沒有！ 這樣是不對的！」工作上的意外狀況接二連三，讓你相信這些主管是一群瘋子，每次想要逆轉情勢，總有某人或某件事讓你沒辦法好好工作。你很快就養成負面態度，而沒有考慮到可能引發的後果。

我剛步入職場時也掉入同樣的陷阱。我心裡對職場該如何運作有一個清楚的想法，我把公司效率不彰當成是我個人的悲劇。每次我向目標邁進的行動被阻撓時，我就開始對周遭人們心生怨恨，而且我還是那種喜怒形於色的人。很快地，經理們都不想告訴我壞消息，因為他們很不想看到我的反應。我可能是當時小組裡最能幹的人之一，但升職有沒有我的份？沒有。我一直待在原來職位，看著只有我一半能力的同事比我早升遷。最後，我相信我們公司就是問題所在，所以我辭職了。另外換了兩個工作後，我才了解一件事實：不管到哪裡，職場都一樣，而且問題不在於我的工作，在於我的態度。

負面態度可能是挫折感的自然反應，但不表示這是正確的。悲觀的二十多歲年輕人浪費太多精力不快樂。他們在同事之間不受歡迎，因為他們搞砸周遭所有人的生活，他們的專業形象也因為本身不夠成熟而受損。之前我認識的一名經理常說，不好的態度就像霍亂，染病的人滔滔不絕地講起自己的悲慘故事，然後在一命嗚呼前，把他的病傳染給周圍每一個人。除非你想要你的職業生涯提早結束，否則你的策略應該是，在被負面態度毀掉前，先把負面態度毀了。

面對令人洩氣的情況，還要維持正面積極的態度確實不容易，但這是你可以控制的事。我不是說當你認為某件事情不對時，還要壓抑自己的感覺、面帶微笑到處走動。事實上，只要仔細研讀本章的建議，你根本不需要假裝。當你學會改變你的想法，丟掉不理性的期望，管理情緒，消除憤怒、擔憂、壓力和挫折，你就會變得更快樂也更平靜。

想法決定你是誰

你的想法控制你的感受，並決定你的樣子。生而為人，你要為自己的人生負責，你有能力選擇要對環境做出怎樣的回應。你曾經在辦公室加班到很晚，看到清潔工一邊工作一邊吹口哨嗎？客觀來說，這些人並不是做什麼有趣的工作，但他們當中有些人決定用正面積極的態度來開始每天的工作。充實感不是來自工作本身，而是來自看待工作的態度。除了你自己，沒有任何事或任何人可以控制你的態度。

現在你明白，可以選擇專注於某些想法以控制你的感受，為了自己著想，你可以改變態度。我們就來看看幾個例子，選擇負面態度，或正面且有建設性的態度，會如何影響個人在面對相同情境時，做出不同的反應。

別被「應該」綁架了

跟負面想法的情形類似，不理性的期待也是導致負面態度的因素，而且不只是工作上是這樣，通常在生活上也一樣。如果我們堅持某種信念，認為某件事「應該」或「一定」會發生，免不了讓自己失望。當我們堅信這個世界會實現我們的所有期望，就等於讓自己遭致極大的失望。看看下面這些陳述，是不是很熟悉？

✦ 我應該能做這件事⋯⋯

✦ 這種事情不應該發生在我身上⋯⋯

✦ 我們公司應該這樣做⋯⋯

✦ 他應該了解那件事⋯⋯

✦ 在場的每個人都應該⋯⋯

✦ 這個專案、活動或事件應該這樣規劃⋯⋯

✦ 應該⋯⋯，不然事情會亂成一團！

如果發現自己正在思考或說「應該」一詞，你就犯規啦。注意，這通常是你抱著不理性期待的徵兆。生活未必會照著邏輯或公平的方式進行。如果你堅持幻想著某個人或某件事應該怎樣，就會給自己帶來嚴重的傷害。這種幻想如果讓你做出怪異行徑，試圖導正你無法掌控的情況，就可能非常危險。在同事眼中，你看起來會非常負面又容易驚慌失措，而且你這樣做也不會比你保持冷靜、盡全力因應來得好。

想到負面態度的實例了嗎？記住，「事情會亂成一團」只存在抱持這種想法的人眼中。所以問問自己，如果事情沒有如你計畫般發展，世界真的會毀滅嗎？與其認為某件事「應該」發生，不如把這個想法重新建構為「你想要那件事發生」。你仍然抱有自己的看法和偏好，但去除掉期望這項因素，你就不會太失望。

下定決心要更有容忍力並更懂得變通，要了解每個人都有不同的觀點。與其照你自己的理想設計一大堆規則或標準，不如每天抱著開放的心胸踏進辦公室。你可以這樣想⋯⋯你多麼幸運啊，可以接受教育，有一份工作，生活水準比世界上九七％的人口要好多了。你會發現，在工作環境沒有任何改變的情況下，你的態度突然改善了！

(本文摘自雅莉珊卓・賴維特著《我只想好好上班！：新鮮人求職、就職、升職、離職的應對解答之書》，天下雜誌提供)

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