職場經歷挫折 未必是壞事

經歷挫折未必是壞事。愈早面對失敗，就愈快知道，這種失敗沒什麼大不了。

在職場上工作，難免會遇到一些挫折。你可能一直很順利，在工作上有重大進展，每天都飛躍成長。然後忽然間，你在工作上遭遇打擊。不管是你得意的專案被取消，績效評估被打得很差，升遷遭拒，或被公司要求走人，這些打擊真的讓人很受傷！你垂頭喪氣，夢想幻滅，氣到不行，可能好幾天沒心情工作，只是猛啃玉米片追劇，不停自艾自憐。如果短時間這樣，其實這種反應很正常，也很恰當。

不被擊倒的秘密：挫折復原力

復原力是人們能否有效處理挫折的關鍵。每個人都會在工作上遭遇挫折，但有些人以積極有益的創意方式處理挫折，有些人卻怒火中燒，變得憤世嫉俗，甚至放棄自己長遠的目標。你可以想像前面那種人會比較快樂，職業生涯也比較成功。

當情緒跌到谷底，工作上的挫折感把你徹底打敗，你可能很難振作起來。即便如此，如果你開始把自己想成受害者，或讓自己繼續被負面情緒所困，你只是讓自己受到最大傷害。擔心到生病、酗酒或嗑藥，或否認你在事業上遇到瓶頸，對你都不會有幫助。

重新振作的最好做法是，認清事實，了解自己的感受，並想辦法積極面對。這裡有一些幫我度過職業生涯最黑暗時期的做法提供參考。

✦提醒自己，一個月內這件事就會成為回憶。有挫折時，很容易覺得自己的厄運好像沒完沒了。你要這麼想，這種情況是暫時的，你夠堅強，可以克服逆境，採取必要措施，讓自己擺脫惡運。

✦認清事實，一個挫折不會讓你徹底慘敗。把挫折當成獨立事件。不管發生什麼事，都不可能對你的生活造成重大影響。而且，每位成功人士在找到正確的做事方法前，都曾經幾度用錯方法。

✦照顧好自尊。你的自我認同和自我價值相當珍貴，不可以任由變化無常的職場決定。你的工作無法跟你這個人劃上等號。你在做這份工作前就已存在，結束這份工作後，你也會繼續存在。同時，與其把注意力放在無法處理的事情上，不如提醒自己，在這種困境下，你已經盡力了。

✦苦中作樂。大笑可以化解壓力，讓你的腦子清醒，好好思考。事實證明，快樂的人身體會比較快復原，也比較容易從低落情緒中振作。不管是老生常談的笑話或蠢笑話、無聊的笑話、挖苦人的笑話，只要能讓你笑出來，都好。

✦投入新專案。新的目標和工作計畫會帶給你新的展望，也會讓你重新燃起對工作的熱情，並激勵你更努力工作。你就會忙到沒時間去想先前的挫敗。

✦經歷挫折未必是壞事。《開路先鋒》作者徐薏花多年時間研究快樂，找出有關樂觀的真義：我們愈早面對失敗，讓自尊心因此受傷，就愈快知道，這種失敗沒什麼大不了。我們可以學會建立自我認同，就算自己有缺點也沒關係，忍受傷害，自我修復⋯⋯然後重新振作。對大多數人來說，最好在年輕時就受到一點小傷害。

當年紀愈來愈大，在職場上累積數年經驗後，過去認為大到無法承受的事情只會愈變愈小，幾乎像雷達螢幕上的小光點那樣微不足道。這表示著挫折不會一直存在，不會持續讓我們的精神受到創傷。

要求加薪

若你只是覺得薪資不夠買你的不快樂，或許你可以學會如何談加薪。跟職場上的任何事一樣，你領到的薪水就跟你為公司創造的價值有關。在跟主管坐下來討論前，要準備好一張貢獻清單，列出你為公司獲利帶來的正面影響。當你把所有佐證都收集好，就對自己嚴厲一點，試著從公司角度檢視這個情況。你真的具備非常寶貴的技能，表現超高水準，超出公司對你的期待，所以公司應該花更多錢來留住你嗎？

你也應該全盤檢視，查查同行中跟你同職務的同齡人薪資水準。別忘了考慮公司給你的其他財務誘因，包括：獎金、股票選擇權、保險、退休金補貼、訓練補助等。

同時，你也必須考量目前的景氣、公司的財務狀況和內部加薪政策，評估你的加薪要求是否合理務實。而且，有些公司有職等或固定薪資範圍，主管會因為你的職等和職稱所限，無法幫你調薪。有些公司只有少數人有調整薪資福利的權力，你的主管或許沒有這種權力。如果可以事先發現這些事，就能讓你省力不少。

在績效評估表現優異時，就是提出加薪的好時機。這時，主管知道你完成的工作佳績，他可能也預期你會主動要求加薪。如果你剛好增加一個新職務，或增加管理工作，你更有理由要求安排時間，跟主管討論「與新職責相符的薪資福利條件」。

安排這個會談時，記得挑選主管壓力和工作量較小的時間，並事先告訴主管你想討論什麼，讓主管有所準備。像午餐這種比較不正式的環境，往往效果更好，因為你跟主管的討論可以更訴求個人關係。在面對面討論前，想好你覺得滿意的數字，並設想如果你沒有得到那個數字會做何反應。在跟主管討論前，先在朋友或家人面前練習用怎樣的語氣才恰當，因為在武斷與真誠，或自以為是和理所應得之間，都只有一線之隔。

現在，你做好準備要跟主管討論了。如果你知道你的薪水過低，千萬不要抱怨。生氣或不友善的態度只會讓你的主管採取防衛態度。你反而應該保持冷靜，展現正面專業的態度。告訴主管你很開心能在這家公司上班，根據事實談到你的表現，並舉出具體實例說明你如何為公司增加價值。當你要正式提到加薪這個主題時，不要說「加薪」或「錢」，而要說「薪資福利」。如果主管拒絕你的加薪要求，不要對其他討論充耳不聞。主管可能願意給你其他福利，譬如：更多休假、彈性工時、由公司付費讓你跟伴侶享用大餐等等。雖然比不上現金，但對於工作之餘沒錢享受的二十幾歲年輕人來說，這些福利也是用得著。

就算你盡最大的努力，可能也得不到應有的薪資福利調整。對二十幾歲年輕人來說，這可不是什麼稀奇事。有時候，想得到大幅調薪的機會，唯一的方式就是換工作。不過，如果你不願意或還沒準備好要換工作，就要擺脫負面情緒，詢問主管你要怎麼做才能加薪，並弄清楚是否可能在幾個月內再提出加薪要求。除非你當場決定走人，否則千萬不要對主管下最後通牒。記住，即便你已經找到另一個願意付你更高薪水的工作，現在的主管在日後說不定會給你更高的薪水。

主管可能告訴你，他很想幫你加薪，但他目前無權處理此事。如果是這樣的話，可以請主管安排你們兩人跟有權力做此決定者一起商談此事。不要越權要求加薪，你要確定主管願意努力幫你爭取加薪。

討論加薪對任何一方都不是一件容易的事，而且如果你的主管屬於被動攻擊型，他可能為了讓你儘快離開他的辦公室，就說些你想聽的話。後續你得適當地追蹤主管做出的每個口頭承諾。可能的話，要求主管給你預計加薪的日期。這件事直到你看到薪水單上的數字改變了，才算結束。

(本文摘自雅莉珊卓・賴維特著《我只想好好上班！：新鮮人求職、就職、升職、離職的應對解答之書》，天下雜誌提供)

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