當我們不再攀比，對自己就會更有信心，活出屬於自己的風采。

今年二月的第一個星期一，受到武漢肺炎疫情的影響，原訂前往上海的行程取消，多出一天空檔的我有點不知所措，念頭一轉，決定前往陽明山竹子湖一遊。

我從捷運信義安和站出發，搭到台北車站再坐公車上陽明山。在竹子湖下車後，微涼的空氣中飄著毛毛細雨，我撐著傘，慢慢地往前行，先在路邊小店裡喝了一碗三十元的地瓜湯，捧著熱騰騰的碗，身體都暖和起來。之後，我又買了一包紅心芭樂，沾著梅子粉，邊瀏覽沿途風景邊吃。

途中，經過一家花店，由於當時店裡沒有客人，女店員便跟我閒聊了起來，教我怎麼養多肉植物，在我要離開時，還大方送給沒有買任何東西的我，三個小小的花器。然後，我又繼續慢慢晃，走了一段不短的路，來到國際大旅館，這才搭公車返回市區。

這是我第一次搭公車上陽明山，因為不熟悉，花了點時間摸索，花費不到一百元，就心滿意足過了一天。

不攀比，才能活得自在

這一天要怎麼過，其實都是自己決定。

人生也是如此，特別是邁入下半場之後，許多責任和義務都告了一段落，很多人反而失去方向，不知何去何從，甚至有人認為自己年紀大了，又沒什麼錢，索性就自我放棄了。

但就像我那天，沒花什麼錢，還是收穫滿滿的一天，你不必家財萬貫，仍然可以把人生下半場過得很精采。

關鍵，在於你的心態。

中年是人生成就的分水嶺，或是功成名就，或是手頭拮据，更多的是不上不下的中產階級，如果你總是抱著攀比的心態，眼紅別人有所成就，就無法真正好好過下半場的人生。

還有另一種攀比，是跟自己的兒子、媳婦計較，看到兒子對媳婦好一點就會吃醋，心裡感覺不是滋味，其實都是沒有必要的。

比方說，看到媳婦拎了新的名牌包，第一個反應是：「一定是兒子送她的。」接著又想：「兒子為什麼不送我？」心中不快後就跟他們嘔氣，也讓自己陷入負面情緒中。

因此，不攀比、不計較、多退讓，你才能活得輕鬆、自在。當我們不再攀比，對自己就會更有信心，活出屬於自己的風采。

無心插柳的「一抹紅」

有位出版界的女性負責人，身材嬌小，出現在公眾場合時，經常是一襲淡雅衣裝，戴著珍珠項鍊，氣質不凡，是我很嚮往的形象。

然而，我因為個人的氣色不適合穿太淡的顏色，只能盡量挑正紅、正藍的衣服穿，漸漸地，倒也成為我的特色。有一陣子，我甚至還留了一抹紅髮，很多人看了都對我說：「佳蓉姊，妳好炫！」

這抹紅髮，其實是無心插柳的結果。

上了年紀，難免就要染髮，有一次，髮型師不慎把我的頭髮染得太黑，幾乎就像戴了一頂黑帽子，看起來顯得老氣。為了補救，我問了好幾位髮型師的意見，多數人都認為，因為已經染得太深了，即使再染淡，顏色也蓋不過去，只能等待原來的染料慢慢褪色。

後來有位髮型師說：「前面染一抹紅色，大家就不會注意到妳的黑髮了。」我依他的建議，沒想到效果出奇地好，從此成為我的招牌。

巧合的是，那時候琉璃工房創辦人張毅的新作系列，就叫作「一抹紅」，他的創作理念是：「人生如夢幻泡影，心中仍有一抹紅」。他的詮釋，彷彿也讓我髮上的那一抹紅，變得更有深意。

當時，好幾位同業看到我的紅髮，也爭相模仿，以為那是一種時尚。他們不知道，那最初只是為了解決染髮失敗所造成的困擾而已。

到了一定年紀，很多人習慣待在舒適圈，不太願意改變，然而，改變反而可能為我們帶來新的契機。

將變動化為前進的力量

歷史上，每逢庚子年，總有災難。

今年再逢庚子年，開春就是壞消息不斷。中國大陸因為發生疫情，禁止集會，我們在當地的七個分公司，不能見面、聚集、上課，衝擊可想而知，然而這樣的困境，反而逼得我們迅速優化了線上平台。

過往，七個分公司在實體空間開晨會，人數加起來，最多不過一千人，如今透過線上平台，可以讓三千人一起開晨會，接下來則要邁向十萬人的目標。之後，兩岸還可以一起連線，這個線上平台就成為磊山很厲害的武器。

如果不是遭遇變動，我們不會那麼快完成線上平台的優化，危機反而成為我們前進的動力。

人生不同階段會帶來不同的改變，你可以選擇逃避、不作為，也可以主動出擊，將劣勢翻轉成「一抹紅」。

還是那句話，關鍵在於你的心態—不要攀比、相信自己是最好的，以及危機就是契機。

《現在開始美好》這本書總結了我小小的人生心得，或許不是什麼大道理，卻是我的肺俯之言，那就是：你是人生的主人，這一生要怎麼過，完全掌握在你自己手裡。

（本文摘自李佳蓉著《現在開始美好》，天下文化提供）

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