抗戰老兵郝柏村 還原歷史真相

「我是一個全程參加過八年抗戰的老兵,對抗戰有一份親歷的感受;但自一九四九年國共戰爭之後,這一頁中華民族最偉大、最壯烈歷史的真相,受到了很大的掩蓋與扭曲,令我內心感到十分難過。」

──郝柏村

雖然我在抗戰時是初階軍官,但在爾後所受戰略教育薰陶下,得以身歷其時的軍事素養;特別是近十餘年來,我仔細閱讀了蔣委員長八年抗戰的日記,解讀蔣委員長的苦心煎熬與鐵一般的意志,刻骨銘心地體會他堅持「抗戰第一」、「抗戰到底」的心路歷程,這使得我對抗戰的歷史,也得到比一般人更深刻的認知,遂產生了還原八年全面抗戰歷史真相的強烈使命感。

自兩岸開放交流以來,我一直就有一個到大陸的抗日戰場緬懷先烈,憑弔死難,並找回八年全面抗戰歷史真相的心願。慢慢想到,雖然抗戰結束超過一甲子,當年戰場的交通、地物、地貌及一些小的地形必然會改變,但是空間距離和山系、水系等大的地形卻不會變動,許多抗戰遺蹟、烈士埋骨處還保持原狀,可去實地查訪瞭解,以作為還原被隱埋歷史真相的基礎。於是自二○一四年四月開始,我展開了六趟重返抗日正面戰場的旅行。

●抗戰歷史真相被隱埋的原因

八年全面抗戰的勝利成果,是全中華民族歷史與文化所累積的資產,非一黨一派的成就,應為全民所珍惜共享;任何扭曲、隱諱與淡化,無異於全民族的精神自殘。但其真相卻受到隱埋,究其原因,不外以下各端:

◎西方國家對中國的歧視

長久以來,西方國家普遍以一九三九年的德波戰爭,作為二次大戰開始的時間點,故意不將中國的抗日戰爭算在內。其原因,除了西方列強重歐輕亞的偏見,與種族歧視的傲慢之外,也應與英、美、蘇等國在二次大戰期間都對中國做了許多違反正義與道德的「不光榮」事情有關。如果將中國抗戰排除在二次大戰之外,就無損這些國家在戰爭中所宣稱的正義形象與既得利益。

二○一八年五月,我到倫敦參訪已闢為博物館的「邱吉爾戰時指揮所」,居然在館內書店中找不到一本關於中國參加二次大戰的書籍;我請他們再找找看,他們才拿出一張蔣委員長在開羅會議中,與羅斯福、邱吉爾的合影照片。又如,英國當代兵學大師李德哈特(B.H. Liddell Hart)撰寫的《第二次世界大戰戰史》(History of The Second World War),被視為二次大戰戰史最權威之作,但書中隻字未提中國的抗戰。一九四二年二月,中國曾派遣精銳部隊十萬人,編組遠征軍入緬協助英軍作戰,並在仁安羌(Yenangyaung)解救英軍七千餘人,李書亦僅以「在英軍東西翼上還受到中國部隊的支援」寥寥數字,草草提到中國軍隊而已。凡此,不但悖離了價值中立的治史基本原則,也反映了西方國家故意忽略中國抗戰貢獻的傲慢偏見態度。

◎日本篡改侵華歷史

由於受到西方國家故意不將中國抗日戰爭算在二次大戰內的影響,連戰敗國的日本都有樣學樣,極力篡改歷史,以清洗其侵略罪行,諸如不承認南京大屠殺、不對慰安婦道歉、其政要頻向靖國神社戰犯牌位行禮等,使得我們八年全面抗戰的歷史真相更加晦暗不明。

一九七○年十二月七日,西德總理勃蘭特(Willy Brandt)頂著刺骨寒風,在波蘭華沙「猶太人死難紀念碑」前,向二次大戰期間被納粹德國屠殺的猶太人下跪道歉,反映了德國人戰後對侵略罪行真誠的懺悔與認錯,但日本人卻始終未曾面對歷史,好好反省過。

◎國共內戰的餘波

抗戰勝利已逾七十年,七十多年來兩岸關係的形成,其實是抗戰與內戰的餘波,且與抗戰與內戰的真相息息相關;但抗戰歷史在兩岸間都同遭不同程度的隱埋。事實上,抗戰是國民政府領導的,是一九四五年以前的歷史,國共兩黨始終同在抗戰陣營,雖然主從不同,但其貢獻是一致的,都應該認同抗戰歷史才對。

不過就中共而言,由於國共內戰的關係,尤其在一九四九年以後,初期反蔣餘恨極濃,不願彰顯蔣領導抗戰勝利的風光,而淡化隱埋抗戰歷史,乃人情之常,可以理解。惟影響所及,在大陸的年輕人長年接受官方訊息,也形塑了刻板印象,無從瞭解中華民族這段悲壯歷史的真相。因此我認為,國民政府撤退到台灣,最大的損失,應該不是失去在大陸的政權,而是抗戰歷史的真相沒有了;這在中華民族歷史上,才是最無可彌補的損失。

惟長期對年輕世代灌輸不正確的抗戰歷史,即在否定現代中華民族復興的起源。權力可以撰寫現在客觀的歷史,但不能改變掌權前的歷史,否則歷史將貶低其國格。我以為,大陸現任年輕領導人,應以雍容大度面向全球;我們是二次大戰中唯一為正義而戰者,復興了中華民族使國家強盛,對此不但要有光榮感,更應積極去還原這段歷史的真相。

就國民政府而言,在失去大陸治權退到台灣後,由於國共戰爭失敗之痛,出現強烈的反共、仇共意識;對於抗戰歷史,只論國軍在「正面戰場」的功勞,忽略中共在「敵後戰場」的貢獻。這雖亦是可以理解的人情之常,惟同樣也淡化隱埋了一些抗戰歷史的真相,令人遺憾。

雖然大陸到現在,基本上還是在內戰史觀的思維下詮釋抗戰歷史,有些封閉。但我相信,蔣、毛之間的仇恨,隨著時間的流逝,以後會慢慢消失,屆時也就什麼都可以談了。因為,一個現代世界強國的後代,對內戰的恩怨是沒有任何情感包袱的。

