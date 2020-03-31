修心 清明節的練習題

清明，是二十四節氣中唯一一個肯定會放假的節氣，而且一放還好多天，剛好讓大家有時間到郊山走走，感受一下什麼叫做「吹面不寒楊柳風」。老關在屋子裡，恐怕就不知道外面的天，都變成怎樣了。

清明時節，空氣中的清朗，與心裡面的清明，無別無二。擁抱自然，清淡明智，能下一場雨更好，雜念通通被洗掉。連假有幾件重要的事情要做。一一來說。。

◎憶念死亡，回想初衷：清明掃墓，不光是去掃那個墓而已，在這個氣清景明、萬物皆顯、家族成員相聚的特別日子裡，不妨關心一下彼此是否神智清明、神態清明，過得還可以，好讓天上的長輩放心。另一方面，藉由拜拜、掃墓的機會，來練習「憶念死亡」。

死亡在漢地經常被當成是禁忌話題，在藏地卻是很重要的修心主題。不知死，生命的意義就很難被凸顯出來。不如利用這次清明，來做一次修心的練習，去思考這個問題：「你希望死後如何被人懷念？」 不知從何思考起？別擔心，這個問題也是有很多範例的。

像是有人的墓誌銘是這麼寫的，「睡在這裡的是一位熱愛自然和真理的人」，也有人被評價「他總是以他自己的一顆人類的善心，對待所有的人」。而數學家魯道夫．范．科伊倫(Ludolph van Ceulen)窮極一生都在算圓周率，他的墓碑上刻有他好不容易才算出來的數字「π＝3.14159 26535 89793 23846 2643383279 50288」算到小數點後三十五位數，我超佩服他的！

看完了別人的，想想自己的。蓋棺論定後，你希望你在史書上，被記上一筆時，用的形容詞是什麼？「驍勇善戰」、「暗室不欺」、「大公無私」、「樂善好施」，應該沒有人希望被寫上「渾渾噩噩」、「卑鄙無恥」、「一事無成」吧！好好思考這個問題，有助於釐清初衷， 重新修正自己，將時間、精力，投資在真正重要的事情上面。

◎春遊踏青，舒筋護眼：放連假不是給大家宅在家瘋狂追劇、上網用的，這些不是平常就做很多了嗎？春天是最適合舒展的季節。眼睛、筋骨，都不能憋著。視覺要舒展。最好是一大片的綠，遠山近草交互欣賞，維持眼部健康。

大家都知道打桌球的小孩，不容易得近視眼，正因為他們經常在做改變焦距的練習，看著一顆小球跳來跳去，兩眼各六條眼外肌，以及控制水晶體厚薄的睫狀肌都有充分運動到，自然能預防近視。

天氣好時去郊外賞景，這看看、那瞧瞧，也是一樣的意思。如果真沒空，伏案工作每半小時、一小時， 請抬頭望向六公尺以外的景物，幾秒鐘就可以，調節眼部肌肉，避免眼過勞。

筋骨要舒展，春暖花開，到山上去做各種伸展操是最好的了。俗話說「筋長一寸，延壽十年」，做各種伸展的時候，宜觀想春天的花草樹木生氣勃發、生機盎然的模樣。此外，情志更要舒展，沒有什麼比春日鬱悶還傷身的了。請好好享受假期，找些能舒展放鬆的事情來做。

◎等待彩虹，拒絕二元對立：彩虹出現在雨後的晴空中，象徵陰的雨之水與屬陽的日之火溫柔相會。這樣的和諧，在清明時節特別有機會出現。陰陽不相對、相容為一個完整的整體， 具體表現出來，就是美麗的彩虹。

我們身邊也有如水似火，水火不容的人事物。所幸人心是有選擇的。選擇水火不容、煩人的對立與衝突是一種選擇。或者另一個選擇，是像陰陽相合的彩虹一樣。我寧可選擇後者，讓自己時時刻刻擁有彩虹般的好心情。

(本文摘自洛桑加參著《靜心・淨心：52周的修煉，一年後與完美的自己相遇》，時報出版提供)

延伸閱讀

立春迎吉祥 新年轉運10心法

《靜心・淨心》書籍介紹