編按：張淑芬與台積電志工用智慧行善的公益足跡，溫暖且改善了台灣社會許許多多被遺忘的貧苦角落。透過十年聚沙成塔的努力，為台灣社會開啟一扇扇良善的心門。以下文章摘自新書《引路：張淑芬與台積電用智慧行善的公益足跡》

二

○一九年，由台北飛往合肥，空服員轉交一張同班乘客寫的小紙條給張淑芬：

「張夫人您好，不好意思打擾您，所以寫張字條要跟您說，非常謝謝您對高雄的大力協助，家父跟家母要我跟您說，謝謝您，非常感謝您！有您真好！」

張淑芬從未去過安徽省合肥，這次應演講之邀而有此行，機上收到的這張小紙條令她眼眶微潤。

五年了，她從來沒有回去過現場。高雄氣爆後的五週年，高雄市府舉辦紀念晚會，張淑芬認為這是眾人功勞，婉拒出席。二○一四年的高雄氣爆救災後，當地居民掛紅布條感謝台積電，引起社會大眾的矚目，她把光環留給別人，不接受媒體採訪，因為自覺很多事做完就應該放下，專注一往無前，直至二○一七年，因為想要推廣孝道，才又開始在鏡頭前受訪。

這一年對張淑芬亦別具意義，她的畫作在二○一七年底首度登上羅芙奧秋季拍賣會，正式林列國際藝術家的舞台，隔年起，多幅作品陸續登上蘇富比現代藝術拍賣會，無論油畫或水墨，極具個人風格的畫作在國際藝術拍賣市場屢創新高。

沈潛後，駕馭抽象的宇宙心象

但在這之前，曾有三年時間，她擱下畫筆。原因是，她發現自己不喜歡受限，臨摹雖是學畫的必經過程，但幾年下來，照著描摹與她的個性不合，「到最後，我根本不想畫了。」她坦然面對自己的撞牆期，索幸按下暫停。

好一陣子後，張忠謀問張淑芬怎麼不作畫了？她推說沒有畫室，一語帶過。但張忠謀認為，人的一生難得能找到一個兼具興趣與天分的嗜好，鼓勵她繼續作畫，更在離家不遠處購置兩間房，將之打通，變成張淑芬現今的畫室。

只要一進畫室，她都是待上好幾個鐘頭，也是在這間畫室裡，沈潛的張淑芬破繭而出，像極光一樣迸發，開創出屬於她的風格語彙。

二○一六年底，她無心在一幅未完成的畫作上潑灑新顏料，放置後，竟讓她找到創作的方向。不同時期的新舊顏料因收縮張律不同，上層油彩無法完全覆蓋底層原色，有些油彩迸裂出裂痕，有些堆積成如山脈的筋絡，她大為驚豔，反覆實驗出多種可掌握的紋理質地，像是花葉般的連續飄落感、岩層節理、大理石紋理等，被外界稱作「張式技法」。

這些運用油彩之間堆疊與衝撞而出的豐富多變紋理，加上張淑芬用色大膽隨心，讓她的抽象畫境界達到一種絢爛浩瀚又感知動人的虛實平衡。

張忠謀讓台積電成為世界級企業，也以柔情支持太太，讓台灣多了一位國際藝術家，張淑芬的畫作從二○一七年開始登上蘇富比，二○一九年，張淑芬的畫作在香港蘇富比現代藝術拍賣會上，以超出估價的三、四倍成交。收藏家與藝評家這麼評論張淑芬的畫──畫者有開闊的宇宙心象氣勢，揉合抽象語彙以及個人內心的觀照與體悟，使觀者能自塵世喧囂抽離，進入吾心即宇宙的畫裡。

雖然有畫室，家也在附近，但不是每天都作畫。她從二○○九年接下台積電志工社社長後，人生的主旋律轉為公益，至今從未間斷，公益之餘才到畫室作畫。在張忠謀退休後，公益仍是她的生活重心，有次她陪張忠謀去上海，為了台南市府舉辦的親子工作坊，先獨自返台，因為想赴現場為孝道推廣而道謝。

張淑芬說，現在工作就是當張太太、做慈善與畫畫。圖／中時資料庫

兩個世界的引路者

作畫前，張淑芬會先在家裡打坐、祈福，再到畫室，因而每一幅畫都藏有她滿滿的愛與祝福。

油畫刮刀聲與隨意擺放地上手提音響的低聲佛樂交織，在空氣裡形成緩緩流洩的共振，張淑芬創作時專注而直覺，好幾幅畫接續進行，有大有小，有油畫有水墨，在等油彩乾透的時間，她就轉拿另一幅進行下一步的創作，或畫或點，或拍或刮，在隨機迸裂紋路的層疊底色再上新色。

現在的她已曉得一層又一層線條與色塊最終會堆疊出什麼，不同層次的新舊油彩隨時間變化，力道融合交錯，創造出幽邃無垠的空間維度。

為何獨鍾抽象？

其實，張淑芬從學畫的第三年起，就開始嚐試打破對「像」的執著，只是那時習畫年資尚淺，技法與經驗未臻成熟。無心而得的張式技法像是法器，能為她轉化內心的宇宙觀，在大千世界的物質與精神之間，抽離有形表象，探索純粹的本質。

就像她有幅紅光迷漫天際的「山之嶺」，是曾在尼泊爾山上打坐的深刻記憶。那時，她面對著喜馬拉雅山脈，看著晨曦從山稜浮現，天色由幽深漸白，而後道道紅光揮灑天際。那樣的迷漫紅光凝聚成畫作裡的宇宙心象，黝厚沉體周圍的繚繞紅光，似有氣息渾融其中，猶如夜空流動的雲體，倒映著宇宙星光也投射人間浮光，又似玄靜宇宙中道生萬物，通透天下之物生於有，有生於無的循環返復。

可以這麼理解，抽象亦是呼應她內心尋真、持善、求美的想望，以及長年內觀而悟得的空性真義。空性的智慧是了解事物都是相互依存，當因緣和合時，任何事都有可能，也會緣起性空。

人內心的永恆是明白生命是無窮盡的，知道時間如愛，既分不開也無謂快慢，進而理解萬物以關聯形式存在，生命與宇宙合一的重要意義。如紀伯倫的《沙與沬》詩句：「昨日我以為我是一塊碎片，在生命的穹蒼裡，不帶韻律地顫動；今日我卻知曉，我即是那片穹蒼，一切生命以有節奏的碎片在我心底流動。」

這也是張淑芬的公益領悟──當清楚明白自己即是那片生命穹蒼，就願意點亮自己，像一盞「無盡燈」，知道可以點燃千百盞燈，但其自身的光芒並不會減弱，生命會引導、啟蒙你把心敞開，懂得從每個人身上學習，而且不會緊抓著不放。

很多人並沒有活出生命，而是活在角色中，因而無法真正感受到喜悅，如果想要擁有不乏味的生命，就如佛陀所言：「點亮你自己」。一個想領悟生命的人，會對他人如同對自己一樣，升起同理心，因為知道一切沒有分別，包括自己在內，就如每個音節都是樂曲的一部分。

然而，愛豈不像宇宙亦無窮無盡？

生命的法則就是擴展與分享。「愛與同理心是上天赋予每一個人最珍貴的禮物，」張淑芬形容，自己的周圍有兩個巨大不同的世界。一個世界令人羨慕，擁有許多資源，不用太費力，就能成功；另一個世界則是相反，現實條件讓他們難以靠自己的力量改善現狀，她自覺該為那些無法發聲的弱勢者做些事。

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