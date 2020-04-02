知識經濟已是無稽之談

今天知識的力量不在於保有，而在於管理其流動，也就是讓知識迅速進入企業，萃取其價值，然後邁步向前。

政

治人物說起「知識經濟」時，彷彿資訊就是黃金，是可以儲存的耐久財，會慢慢流淌到市場上，以維持價值高昂。

根本不是這麼一回事。

二十年前，這個想法或許還可能成真。如果你發明新產品、新製程或新的商業模式，在別人模仿跟進之前，很可能可以享受數年好光景。由於領先群倫，你可以創造防禦位置，至少維持一段時間無虞。

在高頻變革的時代裡，這一套不再管用。

知識並非黃金一般的耐久財，而是快速移動的消費產品，是價值低、產量高的大宗商品。今天知識的力量不在於保有，而在於管理其流動，也就是讓知識迅速進入企業，萃取其價值，然後邁步向前。每一家企業核心的知識，價值不斷受到侵蝕，黃金變成鉛塊。

這樣的結果是，學生那些靠硬記死背的學習所得來的知識，到了進入職場時，已經完全貶值。沒有錯，懂得心算、記得住全球首都的名字、信手拈來一兩首詩，固然是可喜的事，不過這些東西最好是經由運用過程取得，而不是為學習而學習。記在腦海裡的知識是使用知識的副產品，擁有知識本身並不是目的。

當人們只需觸碰螢幕或聲控下達指令，就可以汲取全世界蘊藏的所有知識，那麼靠記憶儲存知識的優勢就只剩一點了。再過短短十年，大多數人的工作將會變成數位介面加上人工智慧的型態，能預測我們所提的問題，甚至不必正式提問，便能提供相關事實，屆時靠記憶的優勢就更微渺了。

（本文摘自湯姆．吉斯賴特著《歡迎光臨快時代！未來學教你洞察趨勢，給企業及個人的引導指南》，商業周刊提供）

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