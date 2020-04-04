歡迎光臨快時代！大公司生存之戰

趨勢在變，我們也要動起來！

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果你有去那一天的音樂網發表會，你能預測到商業大街唱片零售店的末日將至嗎？還有，當你首次試用蘋果智慧型手機iPhone時，會料到諾基亞（Nokia）將會飛灰湮滅嗎？第一次使用數位相機之後，會猜到柯達相機即將走入歷史嗎？

很少人在經歷這些初體驗時會產生疑惑，而能預料到結局的人就更稀少了。至於能夠看出一項技術將導致某個產業沒落，進而願意賭上金錢和聲譽，押寶這項破壞性技術的人，絕對是少之又少。即使擁有最多財務誘因的預測者（風險投資業），押寶之後真正獲利的機會也只有5％。

以HMV、百視達（Blockbuster）和其他遭到高頻變革重挫的大品牌為例，他們不覺得需要及早體認到風向的變化，不需要從一開始就窺見未來。大規模給了他們時間，讓他們能夠做出困難的決策，以求在新世界中繼續生存，甚至蓬勃發展。然而這些大企業並沒有因此而得利，反而等到一切都為時已晚，才設法尋求轉變。拿諾基亞為例，該公司執行長的一句評語後來聲名大噪，他認為自家公司正站在一個「焚燒的平台上」。為什麼？

原因有很多，我們會在本書第二部分細談，這裡只講個大概。

首先，這些公司沒注意到未來的發展，至少沒有往正確方向關注。每一家公開上市公司（任何具有一定規模的公司）都被要求提前為下一個年度做準備。短期計畫是典型的日常業務，總會視大環境的狀況而定，把去年的數字拿出來加加減減幾個百分點。大多數大企業也會展望遙遠的未來，預測十年、二十年、三十年後的情況，雖然是寶貴的實驗性演練，可是通常不會進行像樣的投資。遺憾的是，這種預測演練並不常見，也許每五年才做一次。

一般來說，企業的中期規劃做得很差，而這正是高頻變革可能出擊的期間。中期計畫分別納管不同產品或服務領域，多半純屬被動因應；這類變革計畫以外部刺激為主，譬如政府監管、財源減縮，或出現競爭挑戰等等。

簡單來說，大多數公司根本缺乏正式的機制，無法窺看趨勢，以及應付不久後可能降臨的新生存威脅。

第二個問題是決策。大公司的權力往往高度集中，尤其是攸關策略方向的權力。決策過程需要能夠協助組織採取適切行動的資訊，但是這種資訊在組織中的流動往往非常遲緩，而且經過一層又一層關卡之後，已經修飾過度，以致失去意義。組織核心的決策者常常把焦點放在必須立即出手的滅火行動上，以及他們已經知道並了解的競爭威脅上，至於企業外緣的現實狀況，他們幾乎被隔絕在外。

第三項問題是惰性。改變大型組織很困難，特別是長期提供相同服務的公司，而且該項服務又為股東賺進可觀的報酬。這類公司受到財務和契約的束縛，多年來經過有機與優化發展，才能提供今日的服務，因此特別難以打破現狀。從結構上來說，這些公司往往超級複雜，組織架構表盤根錯節，不是難以理解，就是和日常現實嚴重脫節。打散組織架構再行重建，可能會對流程造成太大的破壞，哪怕這麼做有利正確的最終目標，卻可能害死公司。

針對新現實的訓練

既有組織不是為高頻變革打造的，業務流程也沒有把高頻變革列入考慮。我們的主管階層沒有接受過應付這類挑戰的訓練，更別說做好準備。除非我們正視這些問題，否則將有很多企業可能關門大吉。

有些人會說這是自然循環，就像經濟學家熊彼得（Josef Schumpeter）形容的，「創意破壞的必然循環是資本主義的關鍵」，只不過現在速度加快了。可是我還是心存懷疑，為什麼創意破壞必須建立在失敗之上？為什麼我們不能重新調整組織，讓它們變得更靈活？如此一來，組織豈不就能持續不斷自我修正和自我投資，從自己的灰燼中重新站起來，在恆久的「浴火重生狀態」中運作？

創意破壞是浪費的過程。還記得創新的煞車嗎？監管、財務、信任。既有企業已經擁有顧客的信任，起碼一流企業有這樣的信任。他們資源充足，了解立法，甚至影響立法，也容易獲得資金。可是當前這些公司卻把此等優勢用來阻止變革，誤信公司依然處在變革循環長達數十年的世界裡，並且秉持這樣錯誤的信念經營公司。這些維護現狀的行動，將會導致報酬越來越差，直到他們明白過來，想要生存就必須推動改革，而不是和改革作對。

但這並不代表你一看到某項潛在破壞即將降臨，就該立刻把公司的未來賭在新方向上。不過你確實必須體認到，破壞力量已經產生，將會限制你反應的時間。很多位居市場導向職位的人，骨子裡相當自大，你必須抵抗那樣的心態，要理解今天的作為，明天未必收穫成功。一旦了解這一點，你今天就需要投資，增加組織的靈活度。這意味改善短期、長期，特別是中期的展望與計畫，也意味要加快速度，從組織外緣獲得最精準、有用的數據，加速決策過程。另外，這還意味替公司做好改變的準備，當時機成熟時，你需要能夠快速行動，而不是被過去綁死。

這一切都不是免費的，甚至也不便宜。組織要靈活，就必須付出代價。尤其當情勢越來越清楚，你就會知道，這絕對是永續成功必須付出的代價。

（本文摘自湯姆．吉斯賴特著《歡迎光臨快時代！未來學教你洞察趨勢，給企業及個人的引導指南》，商業周刊提供）

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