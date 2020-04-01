回味經典！2007iphone發表會

「賈伯斯不只是做簡報，他提供的是一種體驗。」－卡曼・蓋洛

賈

伯斯有一種不可思議的能力，吸引觀眾顯得簡單又自然。他的簡報能讓觀眾全神貫注聆聽一個半小時以上，這是很少講者能做到的事。

賈伯斯的行銷長才，讓觀眾前來聽他發表會時已經處於極度興奮的狀態。他出色地利用戲劇化的懸疑感和風趣的表達方式把觀眾留在現場。這對一個企業的執行長，或對任何人來說，都是很少見的能力。

賈伯斯在發表時刻意營造的期待感，被形容為「銷售推廣、商品展示與企業宣傳的精巧與複雜結合，外加一抹適量的宗教熱忱。」過去那些年來，他用過每一種「亮點時刻」，以下是2007年iPhone發表會所用的四種形式。

•可被重複的金句：在他的主題演講中，賈伯斯用了「重新發明電話」（reinvent the phone）這個短句高達5次，跟蘋果官方在新聞發布會上所用的短句相同。在介紹完手機的功能後，賈伯斯再次闡明：「我想當你們有機會拿到這支手機時，就會同意這一點，我們重新發明了電話。」隔天，《電腦世界》（PC World）便以頭條報導蘋果電腦「重新發明電話」。

•令人震驚的統計數據：賈伯斯不光報出數字，他還把數字放進觀眾能理解的脈絡中，「我們現在每天銷售500萬首歌。很不可思議吧？一天500萬首！等同於每天每小時每分每秒銷售58首歌。」

•令人玩味的視覺圖像：賈伯斯先說「今天蘋果重新發明電話，請看⋯⋯」，接著秀出一張看似iPod加上舊式轉盤的假圖來逗樂觀眾，令他們哈哈大笑。

賈伯斯發表第一代iPhone時，幽默地放了張iPod改裝電話撥盤的KUSO圖。圖／中國時報資料照片

•令人難忘的戲劇化時刻：賈伯斯過去曾從褲子的小口袋中取出iPod，也曾從辦公室常用的牛皮信封中拿出MacBook Air。這次發表會上，產品本身的一項功能是打造戲劇化時刻。新的介面實在太過創新，他第一次示範滑動功能時，觀眾發出了驚嘆聲。接著賈伯斯說，我不久前在蘋果內部向某人進行產品展示。我問他：「你覺得如何？」他這麼跟我說：「你讓我『滑』起手機來了！」

請注意下一節的迷你圖，他的簡報重點大多放在「願景（可能發生的未來）」上。沒有多少講者能維持這種簡報能量，但他在精密預演過的發布會中展示了革命性的新功能，並以幽默且無法預期的方式展現出來。請參照下一頁傳達對比的各種方式。賈伯斯運用許多對比的方式融入了他的簡報中。

如果簡報結束後能讓人們在茶水間興奮討論不休、登上頭條新聞，或被社群網站注意到，數百萬人突然都看見了你的簡報，是一種很棒的感覺。能被人重複的簡報或演說，都有令人難忘的片段。這些片段不是自然發生的，這些都經過排練與計畫，分析與情感的訴求恰到好處，才能同時吸引觀眾的大腦與心靈。善加規畫簡報中的片段來抓住觀眾，帶給他們一些永生難忘的回憶。

南西．杜爾特著《簡報女王的故事力！矽谷最有說服力的不敗簡報聖經》，商業周刊提供

（本文摘自南西．杜爾特著《簡報女王的故事力！矽谷最有說服力的不敗簡報聖經》，商業周刊提供）

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