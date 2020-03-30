簡報女王：人類只記得對比與衝突

沒有對比，觀眾就顯得興趣缺缺。

講

者的職責是讓觀眾「看」清楚想法。如果你的想法很出色，就會被注意到。不引人注目，是說服力最大的敵人。

你可以從相反的例子，如保護色，學到吸引力這件事。保護色的目的是融入環境，降低「被注意」的機率。溝通者在什麼時機最適合融入環境呢？答案是永遠不要。你越希望想法被採納，簡報越要突出。如果想法與環境融為一體，想法的清晰度和採納機會就隨之下降。你不能要求觀眾對不清楚的選項做出決定。

不要融入環境。反之，你應該與周遭環境有所對比。你必須突出、與眾不同，想法才能吸引別人注意。沒有人與生俱來吸引力，這種力量來自於，在背景的襯托下你能夠多突出。如果你和大學哥兒們一起打獵、不想被誤認為獵物時，一般會建議你穿安全的橘色。因為樹林裡沒有那種顏色，在這種環境中你會特別顯眼。

以溝通來說，在「環境」中突出，意味著在競爭對手中脫穎而出，甚至與自身組織形成鮮明的對比。如果希望觀眾全神貫注，你必須秀出自己的想法與現有的期望、信念、感覺或態度有何不同。當然，符合舊有的框架，比起與眾不同更顯得脆弱、感覺也安全得多。但是，藏身於汪洋中，既做不成大事，也解決不了大問題。

在平淡的組織中，穿著橘色標靶跑來跑去確實有點可怕。這麼做不但有風險，在朋友和敵人間與眾不同也需要勇氣。但是，突出你的訊息非常重要，否則沒人記得住。

你不一定非要反對當前的訊息和內容，但卻一定要將它們從單調、傳統的溝通方式中提升起來。找出對比的機會，然後用這些對比創造迷人之處與熱情。這也是為什麼現在大大小小的簡報都很無聊，因為沒發生什麼有趣的事情。沒有對比，觀眾就顯得興趣缺缺。

（本文摘自南西．杜爾特著《簡報女王的故事力！矽谷最有說服力的不敗簡報聖經》，商業周刊提供）

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