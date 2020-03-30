想退休？讓錢用不完的5個方法

上班賺錢只是過程，並不是目的，唯有盡快財務獨立，人生才能真正的自由。

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讀本書的時候，請默記這個觀念：你需要的錢越少，達成財務獨立的時間就越短。退休或許需要很多錢，但可能比你想像中的少。這是因為，傳統的財經理論不會告訴你：你越年輕，「退休」時候所需存到的錢就越少，只要遵循一些簡單的規則。

你三十歲「退休」需要的錢，比六十歲的時候少，而且你還可以少工作三十年！聽起來很瘋狂，但因為市場運作的規則與複利的魔法，這是真的。原因如下：

雖然你越年輕，需要用錢的時間越長，但你的錢也有更多時間成長，在這個情境下，就是多了三十年的複利。即使你從投資組合裡提取百分之三或四作為通膨調整，到六十歲的時候，你的錢還是很可能會成長至少三到四倍。所以假如你在三十歲存到一百萬美元，且每年可以靠其中的百分之三或四維生，你就能靠這些錢再生活三十年，你的結存也會增加到三百或四百萬美元，甚至更多。隨著時間，你也可以隨著通膨調整提取的額度與消費更多。只要有決心，你就能實現。

你越年輕，時間和精神應該也越多，所以你隨時可以回去工作，或補回之前提取出來花掉的金額(你還可以選喜歡的工作)。假如你創造副業或擁有被動收入，或另外兼職，你也能從不喜歡的工作「退休」，做自己喜歡的事，即使薪水會少很多。

即使你真的在三十歲存夠錢達成財務自由，你或許會休息幾年或去旅行，但某個時間點你可能又會想回去工作。假如你有決心要用最快的速度存到財務自由數字，你也很可能會在未來用錢做出一番成就。

相信我，不管你在幾歲達成財務自由，那時你都會感覺很爽，最後還是會想再投入另一個讓你興奮的計畫裡，結果就是又能賺更多的錢。這些未來賺到的錢，會讓你感覺更爽，也能減少你需要從投資裡提領出來生活的金額(如果有的話)。

再來思考一下，如何讓你的錢永遠用不完。一般退休指南都建議你在退休前存到預期年支出(你預計退休後每年的花費)的至少二十五倍。這個計算方法之所以會成為普世標準，是源自一篇名為「三一學院研究」(Trinity study)的熱門學術文章。作者根據一九二六到一九九七年美國股市的表現，探究出一個投資組合能延續多久，取決於兩個你在這本書裡會學到的變動因素：

1.資產配置：股票和債券的比例，這也會決定投資組合的風險與報酬等級。

2.提領率：每個月從投資組合提領出來支應生活開銷的數額。

作者依據你的資產配置及提領率，試行分析這些錢是否足夠支付三十年的開銷。「三十年」是因為研究當時美國人平均退休年齡在六十二到六十五歲之間，根據平均預期壽命，退休後需要用錢的時間大概最多三十年。

結果研究顯示，假如你第一年提領百分之四，接下來每年都提領百分之四，加上通貨膨脹(百分之六到七)，而且你的投資組合維持股票佔百分之百，或股票佔百分之七十五搭配債券百分之二十五，則你有百分之九十八的機率能讓這些錢夠用三十年。決定因素就是資產配置和提領率。根據當時研究的圖表(見表3-1)，可以看出在預期提領率下，目標資產配置的期望成功率。注意這些數字都已經納入通貨膨脹。

根據三一學院研究，你需要存多少錢才夠生活到老，取決於你的資產配置和提領率。假如你保持每年百分之四的提領率(並依通貨膨脹逐年調整)，則你必須存到預期每年開銷的二十五倍(一百除以期望提領率得出二十五倍)，而且理想的資產組合是股票佔百分之七十五與債券佔百分之二十五，這樣你的錢才夠你用三十年。

但三一學院研究的成功率只適用三十年的週期。換句話說，到了第三十一年你的銀行帳戶存餘變成零元，也還是算成功。這個研究是以提領投資報酬和本金(你投資的金額)為基礎。但假如你在三十歲退休，需要再用錢六十年，這個方法就不太有用。這份研究參考的也是歷史數據，未來股市的表現可能會衰弱或增強，我們沒有人知道。

讓錢用不完的五個方法

但後續的其他研究顯示，即使在市場最差的時候，以百分之三到四(包含通貨膨脹後)的投資提領率，還是有很高的機率能成功延續超過五十五年。雖然你「退休」後第一個十年的股市報酬率很重要，但長期而言，股市還是會隨時間復甦與成長。當然也別忘了，假如你的投資有某幾年成長百分之四十，你提領百分之四，加上百分之二的通貨膨脹，總共百分之六，等於你有百分之三十四的淨增加，而且還會隨時間成長。你原本的一百萬美元，在提領後會變成一百三十四萬美元。

假如你某五年都維持相對穩定的花費，但你的投資組合快速成長，你需要提領出來當生活費的百分比其實會減少。隨著時間這個差距也會變大，也就是說，你的錢成長越久且越多，你就越可以提高花費(或提領率)，錢也不會用完。如先前所說，你的投資組合很可能在三十年內變成兩倍、三倍或四倍，只要你保持百分之三到四包含通貨膨脹的提領率。

為了讓錢夠用一輩子(或更久)，你要做一些與三一學院研究的建議稍微不同的事。基本上，你的策略是盡可能減少投資帳戶的提領率，讓錢可以繼續投資且隨時間成長。我們稍後還會在書裡說明，但現在先認識這個觀念作為重要的基礎。

以下我就要告訴你，如何用更少的錢更快退休，並提高「退休後錢永遠夠用」的機會。

1.你可以儲存「預期年支出」的二十五倍數額(或存更多)。

有些更早退休的人存下的數額是預期年支出的三十倍或更多，看哪個數字讓你覺得安心。我個人是用二十五倍，因為我有另一筆可以生活一整年的備用金，還有各種副業收入，以及各種未來需要時能運用的賺錢技能。我現在也還在賺錢。

2.盡量延遲提領你的投資報酬。

假如你決定要退休，且有副業或被動收入能輕鬆支付生活花費，你就不太需要動用原本該拿去投資的錢，你的投資也可以在不提領的情況下，繼續複利與成長。投資不動產就是一個好例子，你用收到的租金支應生活花費，同時你的股票投資也繼續成長。而且，如先前的討論，你有退休的自由不等於你「必須」要退休。

相信我，在三十歲退休的話，你以後一定還會想工作的。若你已經不用再賺錢了，這也不等於你「肯定」不想繼續賺錢。所以未來你賺到的錢可以拿來支應生活，這樣就不會侵蝕你的投資報酬。

3.越接近退休年限，就該準備一筆足夠一年開支的緊急備用金。

未來如何，你不知道，若你有一筆錢足夠一整年生活的開銷，這樣就更有彈性，就算有突發事件或者是當年股市特別低迷，你也不至於動用到投資存款。緊急備用金也可以讓你隨時有更多錢可以花，不用從投資帳戶裡提領。擁有一筆「額外的」金錢作為備用，你會更有彈性。你不一定要保留現金，因為通貨膨脹現金會貶值，但定存會是一個聰明的選擇。

4.若你已開始提領投資報酬，請盡量降低開銷，即使股市仍在成長。

舉例來說，假如股市去年成長百分之二十三，但你只從投資成長裡提領百分之三，就可以將百分之二十的報酬留在股市，未來繼續複利成長。長期這麼做就可以創造出超過你生活所需的投資利潤，讓你未來有更多錢可用。假如股市下跌，你可以考慮使用手邊的現金或發展副業，將提領的額度減至最低。

5.最後，盡量不要動到你投資的本金(原本投資的金額)，因為本金是驅動投資成長的最大來源。

三一學院的理論，是建立在提領投資報酬與本金結餘上，但假如你保留了本金與大部分的投資報酬，這些錢「供應你三十年以上的生活」的機率，也會呈指數增加。

別忘了，以上雖然不是精準的科學，但也給我們足夠資訊去計算你的財務自由數字了。接著我們就來動手計算吧。

（本文摘自葛蘭‧薩巴帝爾著《財務自由，提早過你真正想過的生活：楊應超Kirk Yang審定推薦，關於時間、自由、金錢、副業的實用思考》，遠流出版提供）

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