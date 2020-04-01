越受情緒影響，賺的就越少，存的也就越少，也就越難發揮金錢的最大潛力。

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了政治、宗教或性愛，可能沒有其他東西比錢更能激起人的情緒。為了錢，人不惜殺人，也常害自己喪命，更曾使整個家庭、社群和社會毀滅。但說到累積財富，你可能犯下的最大錯誤，就是讓情感阻礙自己做出正確的決定。

我們要學著去意識、去管理我們對錢產生的情緒反應，因為我們常將自己的生活歷史、情感、渴望與夢想和金錢做連結。你越常與金錢互動，管理情緒就越簡單。假如你真的想要累積財富，隨時留意自己的情緒，你會更成功。

我剛開始投資時，花了很多時間研究，買了一支股票花掉三千美元，幾乎是我當時的總財產。隔天我瘋狂的更新手機查看股價，第一天賠了五百美元，滿腦子只剩下這件事。一週後，我賠了快兩千美元，真是快崩潰了，於是認賠殺出。往後幾年間這支股票漲了不只一倍。假如我當時能管理好情緒，用長遠的眼光來看，這支股票就會替我賺到錢。

即使有過這個教訓，但每次只要股市和我的投資下跌，我還是驚慌失措。我記得曾跟一個朋友說：「我這週股票賠了快一萬美元哪！」事實上，只有在你真正賣出的時候賠錢才會發生。我其實沒有賠到什麼，因為我一直讓錢繼續投資¬—到現在也是！

情緒很難管理，但你越受情緒影響，賺的就越少，存的也就越少，也就越難發揮金錢的最大潛力。所以請放輕鬆！不久前我的投資在一週內跌了五萬美元，不過我的心情完全沒有波動。大部分媒體預測股市將會崩盤時，我還是很冷靜，因為我做的是長期投資。事實上我還稍微笑了出來，想起以前自己驚慌失措的時候。你對金錢累積越多經驗，你就越能保持冷靜。

世上為什麼會有財務顧問？不是因為金錢管理有多複雜（本書已經把你該知道的一切都寫出來了），而是因為他們可以阻止客戶在面對金錢時做出不明智的決定。每次市場下跌，財務顧問就會接到一大堆客戶驚慌的電話。這些客戶因為慌亂，想要全部賣出以避免未來更大的損失，但投資是長期計畫，隨著當下市場波動而做決定，永遠都是個壞主意。所以你要放輕鬆，將目光放在長遠的目標上。投資需要耐心。

你不只要學著在市場下跌時保持冷靜，也要學習承受可知的風險。有些人很怕投資，把錢全部放在利率百分之一（或更低）的存款帳戶裡。這樣做，只是很有效率地在損失金錢，因為通貨膨脹每年會增加百分之二到三。當然，你投資也「可能」有損失，但通貨膨脹而損失錢則是「一定」會發生！而且假如你聰明地投資，大部分的情況，長期下來賺錢的機率會大於賠錢。但人類的天性就是「對失去的恐懼」超越了「對贏得的享受」（這個概念稱為損失規避），這就是為什麼有些人不是完全不投資，就是情緒起伏如雲霄飛車，永遠在追逐下一個賺大錢的機會，或在股市下跌時驚慌失措做出草率的決定。但投資不是賭博，有方法可以將風險降到最低，本書稍後談投資的時候還會說明。

清償債務也是相同的道理。有些人不喜歡背負巨額的貸款，寧願不投資也要先將貸款結清，即使已證明這不是明智的決定，他們還是任由對債務的情緒操控自己。這些人很難建立財富。所以簡單說，記住，金錢就只是數字遊戲，無論你的感覺或相信的是什麼，規則都一樣。你越早開始投資，瞭解越多金錢運作的規則，你也會越有信心，事情也會越簡單。

致富的日常習慣

很多人對錢毫不在意，最後不是一事無成就是做出壞決定。有很多人只有在每年繳稅時才檢視一次他們的金錢，他們每到月底就在想要怎樣把剩餘的錢存起來。但人生就是如此，最後總會剩不到幾塊錢。所以等到下個月，相同的事情又再度發生。還有很多人沒有仔細追蹤自己的花費，所以不是花太多，就是存不到錢。一旦花太多，又會產生罪惡感而開始畏懼金錢。這些就是累積財富最大的阻礙。

信用卡與方便的線上購物會帶來一個問題：讓你在沒有錢或還沒賺到錢之前，就先花錢。在沒有信用卡的古早年代，你沒錢的話就沒辦法花錢，除非你借錢。後來銀行開始簡化貸款流程，美國人的個人債務急速上升。銀行每年從那些沒有按月還款的人身上賺進數十億美元的利息。

其實，只要培養習慣，每天監控你的金錢，並且思考讓錢成長的策略，就可避免金錢陷阱。我們每年為了賺錢，必須工作超過兩千小時，但我們花了多少時間去管錢呢？其實，每天只需五分鐘。只要金錢變成你生活的一部分，你的情緒就會更穩定，你會更能夠評估與適應風險，且做出更好的決定。培養新的習慣可能需要一些時間，但日常生活中微小的決策與習慣，可以大大影響你的人生。

積極親手管錢，提防自動化

建立好習慣最有效的方法，就是每天都要實踐。「每日實踐」其實不符合理財專家的說法，他們都說你應該盡量讓理財生活自動化，這樣才能避免人為錯誤；專家喜歡告訴你「設定好了就放著」，你越不要出力，長期下來你越可能做出對自己有益的事。

所以這些個人理財專家會告訴你，累積財富的關鍵在於自動化。不過我認為，只有自動化還不夠。自動化是一個當下的狀態，這只是開端，但它的危險在於會讓你自滿。你會覺得每月自動存下收入的百分之五到十就夠了。可是不夠，這只是一個起點。假如你現在存百分之十，你要竭力存到百分之十一，然後百分之十二，盡可能且盡快提高你的儲蓄率。

人生如果走佛系風，一切順其自然，或者都用自動化設定好就不管，那麼看來很簡單。只不過，這樣無法帶你往上進入新的階段。不斷突破才是達成財務自由的方法。例如，假日早上其他人還在睡，你已經在做副業了。自滿，無法給你財務自由，而是要不斷突破自己的極限。有時候這樣會讓你感到不舒適。但是，這就是成長、學習、挑戰與突破，然後再突破。過程中你會經歷快樂、挑戰與成長。

你越積極，越努力讓錢發揮最大效益，就越能賺到錢，存到越多錢。如果你每天檢視一次自己的錢，這其實不難，不會花你很多時間，也不會無聊。以我為例，每天早上我會一面喝咖啡一面使用一個簡單且免費的追蹤應用程式，來分析我的淨值。可到這裡下載https://financialfreedombook.com/more。我也會登入我的投資帳戶，看投資組合在前一天的表現。接著我分析前一天的花費與到目前為止的當月花費，看自己是否遵守支出目標；我會檢視自己所有的收入來源（包含投資），看自己是否達到儲蓄目標。我也會查看銀行與信用卡帳戶，確認沒有異狀，例如溢收、錯誤或可疑的費用，或是否有未收到的繳費通知。

常思考怎麼賺錢

最後，我會花幾分鐘思考其他賺錢的方法。這週我能找到新客戶嗎？我能將新方案賣給舊客戶嗎？還有哪些我認識的人需要幫忙？整個過程約需要五到十分鐘，但這個習慣是我每天最重要的事情之一。我看到自己的錢成長時，我會很興奮且想辦法再賺更多錢。若我的錢沒有成長或現金減少時，我也會有動力出去賺更多回來。

假如發生問題，我會清楚知道原因且立刻解決。上個月花太多錢或存不到儲蓄的目標嗎？這個月我會更努力。因為我瞭解自己的財務狀態，所以對於如何賺錢、儲蓄與支出，我能做出更好的決策。以這種方式開啟每一天，已經幫我存下很多錢，因為我在這一天內會少花很多錢。這麼做真的有用喔。

加深你與錢的關係

你可能會想，每一天都要這樣？對，每一天。你對金錢投資越多時間，你與錢的關係也會加深。你不會再擔心著錢，而是開始感到平靜。你會對錢感到熟悉，更容易管理自己的情緒，更清楚看到你以前沒看到的最佳機會。錢會陪伴你一輩子，所以請花一點時間與金錢建立一個正向的關係，這個關係是你能掌握的。

雖然有時我會疏忽掉幾天沒有管錢，但我一定會盡快恢復執行。我盡量不要超過三天不理財（即使在度假或旅遊也一樣）。

真的，你只要試一週看看感覺如何。你會很驚訝，不單單是你會發現自己對錢的掌握力會提升，你更會感覺到自由。不久以後，理財就會像遊戲，玩越久越順手，你也會看到越多賺錢機會。計算與承擔風險也會變得更簡單。你越上手，錢就賺越多。

（本文摘自葛蘭‧薩巴帝爾著《財務自由，提早過你真正想過的生活：楊應超Kirk Yang審定推薦，關於時間、自由、金錢、副業的實用思考》，遠流出版提供）

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