請捨棄「主管什麼都要會」觀念

「借用外部的力量」這個動作也可以讓新生代感到安心。

那

麼，要怎麼做才能管理好團隊？可以試著了解以下三種論點。

①教練兼選手「是無法避免的現實」

「你要負責管理。但是，身為成員你也必須做出成績。」

這種狀況就是所謂的教練兼選手。主管若能專任管理的工作當然是最好不過的事，但是公司沒有補人，預算也有限。

在現今少子高齡化，人手不足的時代，教練兼選手的做法也是無法避免的現象。有很多組織想要改善這個狀況，但現實上並沒有辦法立刻實現，導致「無法做到必要的管理」便是問題癥結所在。重要度高X緊急度低的工作，例如改善、研究、學習等，永遠都沒時間去處理，因此生產力和積極度始終無法提升。

如何才能邊打球邊指導球員？

如何才能邊打球邊刷出教練的「存在感」？

如何才能身為主管以身作則？

這是必須思考並改善的問題點。

②請捨棄「主管什麼都要會」的觀念

這樣的觀念會逼死主管，有時候會害他們無路可逃造成機能不足，有的人甚至會身心衰弱。長此以往，越來越多新生代就不想做主管了。

不需要什麼都自己來，有些工作交給屬下或是派遣員工即可。簡單來說，就是靠資源管理及分配就可以解決問題。

在管理上所需要的技能無時無刻都在進化，如果要跟上最新的技術或是流行的趨勢，銀髮族的主管再怎麼努力，可能也跟不上年輕人的敏捷度。這樣的話，將管理的工作交給年輕人會更有效率，同時還可以教育新人，團隊裡也能培養互相尊敬的氣氛。

③不要什麼都想要自己來

善用外部資源，把管理的一部份外包出去也不是不可能。

「既然我們自己做不到，就交給外部的專家。」

這是一個非常健全的行為，容我重述一次，主管被要求負擔的職務年年增加，且要求的水準越來越高，什麼都想自己來的話，馬上就會變成血汗職場。問題在於，本來必須執行的管理工作一直停擺著，這是非常糟糕的狀況。如果這樣放置不理的話，那還不如借用外面的力量來改善狀況。「借用外部的力量」，這個動作也可以讓新生代感到安心。

「誒、原來不擅長的工作不用勉強自己來做。」

「原來可以利用公司的經費啊。」

①②③這３種論點，要說我「強辯」也沒關係。但是不這樣去切割它，只想仰賴主管來解決管理不善的問題，職場的狀況永遠都不會改進。

再次重申，主管不需要什麼都自己來，不需要一個人煩惱。只要掌握好組織管理圖，整理出需要改進的部分，再由團隊一同解決，或是借用外力來完成它即可。

《夾心餅乾主管的問題地圖》是希望讓每天焦頭爛額、憔悴疲累的主管們，從明天開始可以帶領團隊笑著成長。讓我們期許組織的進步，一起翻開下一頁吧！

(本文摘自澤渡海音著《夾心餅乾主管的問題地圖》，方舟出版提供)

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