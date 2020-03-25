早晨與百萬富翁的關係

我花在事業上的時間越多，越能體會到早晨與金錢之間有密切的關係。

我越是持續利用我一天當中的第一段時間，我的淨資產就增加越多──以一種非常特殊的方式，我將在後面分享。

不是只有我這麼做。如果你去看許多百萬富翁的習慣──我們會在本書中提到，你會發現許多有錢人都很早起床。這有個很好的理由：早晨與金錢有許多共同點。

談到金錢，世界上最普及的個人理財建議是「先支付你自己」──把賺進來的錢取出一部分，在你做其他任何事之前，先將這筆錢放在一邊用來投資。假設世上最強大的金融工具是複利，如果你沒有可用來投資的金錢，你永遠無法獲得這個利益。你必須先撥出這筆錢，否則，它會被其他事物消耗殆盡。

時間也一樣，你要把自己培養成世上最強大的工具。如同對金錢一樣，你也會對自己許諾將在當天稍晚找出時間去做你永遠不會做的事──如同金錢總是會找到一個新的去處一樣，你的時間也是如此。等到你的薪水只剩下最後幾塊錢時，你想存錢已經太遲了；同樣地，到了中午，你已沒有多餘的時間去做最重要的事了。

「創造早晨奇蹟」就等於先以智慧、生產效力和清新的頭腦，來支付你自己。你利用早晨的時間，就如同你刮下一天當中最上面那層奶油留給自己享用一樣，你可以利用它來投資並獲得巨大的回報。

在世上所有的投資當中，從房地產、年金，到股票市場與創業，最好的投資項目永遠是你，而且投資的工具總是在每一天日出的時候出現，毫無例外。

展開你的早晨之旅

本書要講述三件事。

首先是讓你認識，並指導你那些「成為富人」的基本修習方法。如果你能學會這些方法，你就能跟隨他們的腳步，事情就是這麼簡單。（不容易做到，但很簡單。）

其次，你要了解你每天要做的第一件事，是學習這些方法的價值，這些價值極為重要。當然，你也可以晚一點再做，但我想你應該心裡有數，它的結果如何。你將會發現，早晨有它的特質，它非常重要──在許多方面你可能還無法想像。你不會因為只是早起就成為有錢人，但早晨能在破產與成為百萬富翁之間造成巨大差異絕非誇張。

最後，本書要介紹學習成為所謂「早起的人」這種稀有生物的一些腳踏實地的實用技巧，我可以一遍又一遍告訴你早晨有多麼重要，但如果你不能早點起床利用它們，講再多也沒用。好消息是，成為早起的人是一個你可以學會的技巧，你真的可以成為一個早起的人。你可以滿心歡喜、活力充沛地醒來，你可以成為早起的鳥，我的工作就是告訴你如何去做。

這三件事可以深刻改變你體驗這個世界的方式──而且不只是在財富方面。當你掌握了你的早晨，你就掌握了你的一天，你可以根據你的條件與世界互動。你可以主動採取行動，而不是被動地作出反應。

想像你規劃一天的行事曆，對你來說這些重要的事是明確的，你對即將採取的行動感到興奮。這是「創造早晨奇蹟」提供給你的──不單單金融財富的可能性，還有大量的平靜與沉著，以及生命的自主感。

我們這段旅程的起點，是立即學習利用你的早晨。事實上，就從明天開始，從早晨開始意味著你可以立即利用這一天的重要時段，同時在你繼續閱讀本書之際，了解那些百萬富翁是如何創造財富。

在我們開始時，請記住：早晨充滿了魔法，它是你培養致富心態，將你的夢想、你的熱情和你的才華轉變成百萬富翁的地方，早晨是這一切的開始。

如果這讓你感到緊張，請不要害怕，即使你過去無法早起，請記住這句話：你的早晨問題不在於早晨本身，而是在於你一天當中的其他時間。如果你不滿意你的生活，你就沒有理由精神奕奕地跳下床，你可能會說你根本沒有理由起床。我想，很多人都有這種感覺，這也是許多人早晨起不了床的原因。

這是為什麼我們即將一起踏上的旅程，要從阻斷這種惡性循環開始，我們會先討論為何早晨如此重要，然後我們會教你如何醒來，並利用早晨做為你每一天的創造財富之旅的一部分。

許多人往往認為：「我要先改變我的生活，然後我才會想要早起。」或者，「等我有錢時，我會改變我的習慣。」我可以信心十足地告訴你，它的因果關係正是相反：你不能靠改變生活來成為早起的人；你要利用每一個早晨來改變你的生活。

如果你願意選擇讓你的人生更豐富──更有效力的早晨和更多的財富，但不知道該如何去做，這本書正適合你。只要你願意選擇更多，這本書就能幫助你得到更多。

(本文摘自黃銘緯、曾雪靜著《有錢人的煉金方「晨」式：把握起床後的黃金1小時，讓財富翻倍！》，平安文化提供)

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