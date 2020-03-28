你知道「偽」問句比批評更糟嗎？

在正確的時間提出有深度的問題，以便在關鍵時刻做出最好的選擇。

再

也沒有比硬塞建議給別人還糟的了，至於第二糟的則是批評與說教。《歐普拉雜誌》（O, The Oprah Magazine）專欄作家馬莎．貝克（Martha Beck）說，若你還在權衡該不該批評親友時，「專家不約而同給出的忠告皆是︰別這麼做。」貝克援引研究，指出「批評會嚴重破壞信任與愛」，讓被訓的人不由自主地轉移到「戰或逃」的模式。

此外，貝克表示，忍不住批評可能是因為我們自己做不到或出於挫折感。她建議，批評別人之前，先反過來問自己幾個問題，諸如：是什麼造成自己忍不住批評的衝動？我會因為批評對方做了什麼而感到內疚嗎？（貝克說，第二個問題「屢試不敗」，例如當我們批評對方帶著判官心態時，我們自己的表達方式也許就跟判官沒兩樣。）

另一個不錯的辦法是，批評前不妨考慮一下，批評的內容是否行得通，或者是否有用（否則何必多此一舉？）還有必須誠實地問自己，批評的出發點到底有沒有一點幸災樂禍或感到一絲竊喜？如果有，那麼你批評的理由就站不住腳。

在你批評別人之前，反問自己以下問題：

是什麼造成自己忍不住批評的衝動？

我會因為批評對方做了什麼而感到內疚嗎？

若有人跟我說類似的話，我會作何反應？

我說了這話後，希望得到什麼好的結果？

我會因為批評他人而暗自竊喜嗎？

批評有時會以問句的形式包裝，例如：你怎麼會做這樣的事？你在想什麼？這些「偽」問句的負面影響不輸批評，因為再怎麼偽裝，本質上還是批評（儘管多了問號）。

批評充斥於職場，經常用偽問句的方式出現。（你到底為什麼會那樣做？）這樣的問句並非在尋找真正可解決問題的答案。不過職場的確需要建設性批評，因此這類批評在職場有其一席之地，目的是協助員工提高工作能力或是解決問題。該目的可透過提問達成，不過提問的方式必須避免挑刺與找碴，而應多些肯定。所謂「肯定式探詢」重強項而輕弱項，重解決而輕難題。

凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）教授大衛．庫伯里德（David Cooperrider）是肯定式探詢的先驅，他表示，批判式提問似乎主宰了職場上的互動。在企業界，我們動不動就問︰問題是什麼？哪裡不對勁？哪個環節錯了？該歸咎於誰？庫伯里德說，「很不幸地，80%高階主管會議的出發點都從這些問題開始。」他認為，當一家公司的提問專注於問題與弱項，公司可能會固著於問題與困難等負面面向，而忽略了強項與機會。

用更肯定的口吻提問，避免問「這專案出了什麼問題」，改問「讓我了解這專案的狀況︰專案進展順利的地方？你們遭遇了什麼問題？我們從中學到了什麼讓我們可繼續向前？」

情勢緊繃時，不嫌東嫌西的提問更顯重要。家人齟齬、職場衝突、政治立場相左導致劍拔弩張，不管是哪一種狀況，任何一方試圖批評或「糾正」對方的見解，都有可能讓事情一發不可收拾，而提問有助於舒緩緊張態勢，但提問時必須小心謹慎為之，以免弄巧成拙。

（本文摘自華倫．伯格著《從Q到Q+：精準提問打破偏見僵局×避開決策陷阱，關鍵時刻做出最佳決斷》，寶鼎出版提供）

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