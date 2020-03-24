真的可以年年18%嗎？

我的 18% 其實不是「報酬率」的概念，而是「人生態度」的概念。

凡是阿諾．史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）演的電影，片名都有「魔鬼」二字，奧斯卡影帝李奧納多．狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）演的電影則一定有「神鬼」二字，而我的理財書，只要冠上「18%」，就是暢銷的保證。大家都很好奇，我真的每年獲利都超過 18%嗎？

我不是投信公司，也不是券商自營部，當然不用製作財務報表，所以我並不清楚確切的報酬率，但我相信一定比這個數字高。我在 44 歲離開職場時，存款有 1,000 萬元，靠著這些錢來投資，每年至少支付一家 7 口生活費 100 萬元，12 年總共花了1,200 萬元，後來又買房一間 800 萬元，到 2015 年最高持有 0050 共 1,500 萬元（註），三者合計 3,500 萬元，扣除本金 1,000 萬元，12 年合計賺 2,500 萬元，平均每年超過 200 萬元，所以超過 18%，是千真萬確的事。其中還有一筆我們夫婦在 2014 年花了50 萬元去搭郵輪玩地中海的旅費沒算進去喔！

不過，眼尖的讀者會發現，我在前面的篇章提到，2016 年時，我用那一招，常常賣太早了，這樣還有 18%嗎？

我可以斬釘截鐵地回答各位：「有的。」這並不是說我每一波都買在最低點，因為我都是分批買進，因此只能說買在相對低價區。當年 1 月和 5 月的兩次 K＜20 的天數都在 10 天左右，所以夠我買很多張，再加上我並不是等到 K＜20 才開始進場，因為有時候我在 K＜40 就會酌量買一些了。

這不是違反自己的紀律嗎？我想這要分兩方面來說明：

第一、若以 2016 下半年 0050 的股價多在 70 元以上來計算，我的資金部位最多可以買到 200 張，所以當然有本錢在 K＜40 就開始買，這樣就能賺到 K＜40 漲到 K＞80 以上的漲幅，積少成多，也是一筆可觀的獲利。同時，我在 2016 年開始增加 0056 的部位，享受它超過 5% 的股息殖利率，都是我能年年超過 18% 的原因。換句話說，0050 真的比較適合資金部位大的投資人。

第二、每位讀者的資金部位有大有小，我當然不可能為每一個人量身打造不同的投資策略。為符合絕大多數讀者的需求，我希望大家要等到 K＜20 才進場，這樣風險相對比較低，不然叫大家K＜40 就進場，萬一立刻套牢，大家就會懷疑這一招的實用性。

後來很多理財書開始在報酬率上做文章，從 20%、25%、50%，一直到 87%。我的 18% 其實不是「報酬率」的概念，而是「人生態度」的概念：「自己沒有資格享有公教人員優惠存款利率 18% 不要覺得委屈，只要透過簡單安穩的投資，一樣有機會擁有 18%。」

因此，我不希望大家真的把 18% 當做你們的目標。用我這套方法，一年穩穩當當賺到 10% 左右，是絕對可行的。因為如此簡單，當然就容易複製。一年報酬率 10%，好不好？絕大多數的投資人應該可以滿意吧？就算 10%應該可行，但我希望大家要把目標再訂低一點。為什麼呢？

我每次演講，都一定會問聽眾一個問題：「請問大家，每年的一月一日，誰會為今年的股票投資報酬率訂下年度目標？」每一次的反應其實都一樣，因為從來沒有一個人這麼做過。然後，我接著問：「那麼，你們的目標是什麼？」大部分的人都是一臉茫然，偶爾會有幾個人怯怯地說：「越多越好。」

各位讀者，你們有訂目標嗎？或者你們也認為「就是越多越好嘛！」

「越多越好」當然好，但是各位有沒有想過，其實不就是這四個字害你在股市賠錢嗎？因為你每天都想殺進殺出，以為只要每一次都對，獲利就會越來越多。這種期待就會讓你心存僥倖，而這種心態絕對是股市投資最大的致命傷。

如果你訂了目標，反而不會躁進，真的能夠耐心等到低點才進場。只要逢低買進，目標達成的可能性當然會提高很多，這樣就不會冒險追高，增加套牢的風險。

不過，如果你訂的目標是一年要賺 200% ，甚至更高，那和「越多越好」也沒有兩樣，因為這種目標太不切實際，只有投顧老師才吹噓得出來。

那麼，究竟該訂多少呢？把目標訂低一點，因為容易達成，就不會讓自己冒太多風險。只要買點抓得好，就算賣早了，都還有錢賺。如果訂高一點，風險當然相對高一些。以為只要賣的時機對，還是有錢賺，但抓賣點其實是非常不容易的。

只要打敗一年期定存利率，就可以了嗎？我認為，這樣又太保守了，因為定存利率有些甚至不到 1%，根本就趕不上物價上漲的速度了。

為了至少讓今年還可以和去年擁有一樣的消費能力，你應該把報酬率的目標設定在打敗「通貨膨脹率」，而不能只以打敗「定存利率」為滿足。因此，我認為投資報酬率的目標至少要訂在 5% 以上。

「5 %，難不難？」所有的聽眾都異口同聲說：「不難！」因為 5% 的目標不高，你就不必非要找到逆勢股或潛力股不可，只要在大盤低檔區買 0050，應該就能輕易達成。既然這樣就能賺 5%，又何必擔驚受怕買小型股呢？

以 2016 年 1 月的第一波為例，只要照紀律做，一定輕輕鬆鬆賺到 5%。既然年度目標在第一季就完成了，你一定會氣定神閒地等到 5 月，第二次 K＜20 時再進場，然後再賺 5%。這樣每波都以 5% 為目標，離 18% 就真的不遠了。

註： 我在 2015 年套牢 300 張，約 2,000 萬元，其中我出了1,500 萬元，其他則是我太太這 12 年存下的 500 萬元。

(本文摘自施昇輝著《只買4支股，年賺18%（全新加強版）》，商業周刊提供)

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