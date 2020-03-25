「工作要先好玩，我們才能替別人創造出有趣的設計；生活要充滿樂趣，我們才能一直保持孩童的創造力與好奇心，去探索這個世界上還沒被發現的人、事、物。」──陳威帆

我

是一個很愛玩的人，辦公室的桌子上總是擺滿玩具，喜歡和朋友一起玩桌上遊戲玩到半夜，更喜歡工作中一個又一個有趣的設計專案；我認為那些比較好玩的事物，總是會讓人願意投注更多時間。

當我和不同人討論起「玩」，往往討論的內容都不太一樣。和有孩子的父母討論時，總是會聊到孩子最近一次去的遊樂場、最喜歡的玩具和他們的玩伴；和喜好遊戲的朋友討論時，話題永遠離不開最新發行的遊戲和各種攻略與成就；和喜好戶外運動的朋友討論時，會得知最有趣的爬山路線、最近一次的衝浪地點，或是最驚險刺激的攀岩與溯溪之旅。

玩是一種很個人的體驗。「個人的體驗」不是說你得自己一個人玩，而是每個人喜歡玩的東西原就不盡相同，會引發玩心的誘因也因人而異。有些人喜歡玩玩具、有些人喜歡玩電玩、有些人喜歡出國冒險、有些人喜歡玩音樂、有些人喜歡挑戰工作……，因此，身為設計師的我們如果想要創造「玩的體驗」，就需要先深入了解我們的設計對象，才能為他們打造出獨一無二的特殊體驗。

我在從事設計工作時，發現一個很有趣的現象：當使用者喜歡上一個設計，無論是汽車、廚具或應用程式，似乎都不會以「使用」這個字眼來描述和它們的互動方式，而是會用一些更「個人化」的詞語。舉例來說，跳上最喜歡的那台車，駕駛不只在通勤，也在享受駕駛的樂趣；拿起最喜歡的廚具，在家也能夠想像自己是大廚，燒出一手優雅的好菜；以喜歡的智慧型手機開啟應用程式，不只是為了看天氣、收發Email或和其他人通訊，也是在進行一連串的娛樂與社交體驗。

玩不是像我們想像的那樣，只是存在於孩童的玩具、玩家的電玩和休閒的渡假之間的娛樂，玩是一種讓我們發自內心得到特殊感受的互動方式。除了玩具和遊戲，上面提到的每一個產品都能提供類似的體驗，它們與使用者之間都有一個共同的互動方式—它們都可以「玩」，都能激發使用者的玩心。

在開始深入探討「玩心設計」之前，我們得先簡單剖析歷史中的設計脈絡，看看「玩心」與「設計」在其中分別扮演了什麼樣的角色，以及了解一個產品要能夠交付到使用者手上，必須經歷什麼樣的設計與製造的過程。

想像一下：你正在看的這本書是怎麼到你手上的？你用來寫字的筆呢？你用來記錄工作和娛樂的手機或其他設備呢？你可能會想：「當然是在商店買的呀！」但你有想過這些物品是如何被設計與製造，才交到你手上的嗎？現今的物品幾乎都由其他人所創造，親手參與設計與製造對一般人來說，幾乎是遙不可及的事。

但4萬年前居住在原始叢林和洞穴中的原始人，卻有著截然不同的體驗。人類為了保暖而製造衣物，為了狩獵而製造長矛，在石版或泥地上創作，發明文字和圖像以記錄體驗過的事物並分享給他人。如果物品不好用，原始人會想著如何改善它們；如果長矛不夠尖銳，他們會去尋找更適合的石材；如果石版畫的色彩不夠，他們會去尋找是否有更好的漿果來替代顏料。原始人在製造物品時，是為了自身活動的需求；他們親手製造出來的物品，就像是身體或心靈的延伸—想要打獵，所以創造了長矛；想要繪畫，所以創造了畫筆。

當我們快轉人類使用物品的歷史，從居住在原始世界、替自己親手製造打獵用長矛的原始人，逐漸進步到專業分工的巨大社會時，「使用」跟「製造」便逐漸在一個人能夠獨立完成的過程中分道揚鑣，變成了兩個不同的領域。為了要替「使用」產品的使用者「製造」出好用的產品，設計這個領域因而誕生。

自工業時代以來，由於大量製造和生產的需求，製造和設計因此被分隔成兩個不同的專業，從此「設計」成了一門獨立的學科。為了大量製造與生產產品，工業設計的需求逐漸攀升，工業設計師的服務對象同時包括製造商與消費者，在必須規模化的需求下考量產品材料、美感、實用性、製程與價格等因素，以提供可被製造且使用者又能負擔得起的商品。因此，產品的客製需求往往受到限制，大量製造的產品可能沒辦法完美符合每個人的需求，使用者於是開始逐漸向產品「妥協」。

為了解決這個問題，人因工程學這門探究人、機器與環境的學科逐漸興起，並被設計師關注。透過人因工程學，設計師得以從人類的生理與心理依據，去尋找那些「好用」的共同特質，以盡可能避免使用者用到難以使用的產品。

但畢竟「好用」不等於「能夠玩」，好用只解決了功能層面的問題，好用的產品也許能夠協助使用者完成目的，但並不足以激發使用者內心深處的動機和創造力，讓他們更願意自發性地和產品互動。好用的產品還不夠好，因為它們還沒有觸碰到使用者的玩心。

從原始社會進入現代社會、從物質世界進入數位世界，設計師的工作一直在轉變。從前使用者就是設計師、設計師就是使用者，要打造出「能夠玩」的產品是輕而易舉的事；而現代，設計師和使用者遙遙相隔，許多設計師從未見過使用自己設計產品的人，於是要設計出讓人能夠玩的產品，難度便愈來愈高。

在我的工作經驗中，我常常邀請使用者來進行使用者測試（Usability Test），把我們尚未完成或已經完成的設計交給他們，觀察他們如何使用我們的產品完成任務。我們透過錄影或從旁觀察這些使用者的對白與表情，了解他們在跟產品互動時所產生的情緒與挫折。在這些測試中，我見過無數使用者因為按錯按鈕覺得自己「好笨」，他們總是說：「哎呀！我怎麼會按錯了！」但在我眼中，這些「好笨」擺明了是設計師應該肩負的問題。

然而，要求設計師一味追求使用者的需求，讓他們能夠「防呆」地使用設計產品，似乎也不是一個長久的解決之道。設計師的目標是希望設計產品「好用」，但所謂的「好用」其實是個因人而異的特性，例如一台相機要滿足使用者對好用的需求，但是這個「好用」的定義，對業餘攝影師和專業攝影師而言可能天差地遠。如果要設計一台給新手使用的相機，讓整個機器只剩下一顆「紅色拍照按鈕」，其他光圈、快門等問題都交給系統解決，也許是個不再讓人覺得「自己好笨」的好主意；但同樣的相機如果交到專業攝影師手上，很可能沒辦法滿足他的需求，讓他隨心所欲地調整參數，拍攝出優異的照片。

要做到好用就已經如此不容易，更不要說我們在尋找的，是要創造出「好玩」的體驗。

當我們提到「體驗」（Experience）一詞，表示我們的「玩心設計」已經更進一步。在體驗的設計中，設計師不只考量物品，更應該考量包括產品、環境、服務提供者、使用者的人因因素與心理體驗等，以及使用者在使用物品時的情緒、心態與行為等綜合表現。由於人是複雜的生物，因此同一個物品在不同場合、時間或狀態使用時，也有可能會產生不同的使用者體驗；即使同樣的物品在同樣的時間與場合出現，也會因為使用者過去的其他經驗或其文化脈絡，導致不同的使用者體驗發生。

一個體驗是由「設計師所提供的設計產品」以及「使用產品的使用者」這兩個主要的元素所建構，兩者需要達到平衡，才得以創造令人難以忘懷的體驗。設計不應該因為在意使用者的需求而過度簡化（或其實使活動更複雜），反而應該考量所進行的活動（Activity）來進行設計。如果設計師過度在意使用者，可能會使系統更複雜，反而忽略體驗本身，而降低該體驗原本能夠提供的創造力或生產力。

隨著設計發展逐漸茁壯，設計在科技面從實體往數位延伸，在使用者面則從外在因素往心理因素探索。過程中，使用者始終在尋找一個同時符合人類生理與心理，並且能夠協助他們進行特定活動的產品。

無論是體驗還是活動，「能夠玩」都是其中最讓人充滿活力的一種方式。畢竟「玩」是一個有趣的字眼，在不同文化和不同語言中都有著類似的意義。它可以當動詞來描述行為與互動方式，也可以當名詞來形容一個活動，或是用來描述使用者在活動時的心理狀態。每個人對玩的理解和認識也都不盡相同，孩子們可以玩上一天的積木，但玩積木可能無法激起大人的玩心；弟弟可以熬夜破關的電子遊戲，哥哥也許連教學關卡都玩不下去；能夠激發搖滾樂手創作靈感的各種聲音效果器，對圖像藝術家來說可能擦不出火花。要如何讓使用者能夠「玩」產品，或要如何令產品讓使用者「能夠玩」（Playable）、能夠激發使用者的玩心，讓原本枯燥的活動變得有活力，讓原本消極的活動變得有生產力，是設計師必須面對的新問題。

和體驗一樣，一個「能夠玩的體驗」也由兩個不同的重要因素共同塑造。第一個因素是設計師賦予產品的設計，這種外在因素包括產品的造型、材質、顏色、其所暗示的預設用途（Affordance）、運作機制、環境氛圍和價格等，提供了一個來自外在的框架（相對於使用者的心理狀態與體驗），暗示並邀請使用者與它的可能方式互動。另一個因素是使用者賦予產品的理解與期待，這些內在因素來自於使用者所身處的文化背景、對類似或其他產品的使用體驗、過去所受過的訓練和所擁有的技能、所處當下的情緒與心理狀態等，它們決定了使用者可能採取行動的方式。

外在因素就像是雕塑家的鑿石刀、藝術家的筆、設計師的創意，它們塑造了那些引人入勝的設計物；內在因素就像是使用者的好奇心、創造力和用於挑戰的活力。當設計得恰到好處的產品被呈現在使用者眼前時，總是讓他們忍不住展露出埋藏在內心的玩心。

換句話說，只有當內在因素與外在因素巧妙地達成平衡時，玩心才有可能從活動中誕生。當物品使用的方式和使用者熟知的方式相似，不需要複雜的學習曲線，卻又可以從使用中獲得樂趣時；當產品所提供的挑戰與使用者的能力相符，能夠激發使用者的動機時；當環境所提供的符號與象徵，能夠刺激使用者的想像力時；或是當產品提供剛好符合使用者技巧的工具，協助其表達自我，並發揮創造力時；使用者將這些使用產品的體驗稱為「玩」，在其中，使用者感覺不到時間的流逝，感受到完整又安穩的操縱感，同時又勇於嘗試風險與挑戰，這讓使用者找到玩心，重回孩童時期那種初次探索世界時，令人感動的體驗。當我說「要讓產品能夠被玩」，指的是我們應該透過玩心設計，以使用者所進行的體驗與活動為核心，設計物品、工具、數位商品、環境、玩具或遊戲，讓使用者以「玩」的方式和設計互動，或透過設計賦予使用者自我挑戰、與他人產生連結、學習或創造力。

也許設計就應該像是那些我們曾經喜愛過、被我們稱為「玩具」或是「遊樂場」的設計，讓我們能夠在玩積木中學習並創作、在玩吉他時學會表達情感、在有趣的辦公空間中玩出新創意，也讓使用者玩最新的科技設備來進行各種有趣的活動。

玩心設計是將藝術融入技術、將設計融入生活、將知識融入冒險的設計作品。這些讓使用者「能夠玩」的產品，讓人們去探索各種可能性。人類是一個愛玩的物種，設計也應該要能夠符合人類的天性，設計出「可以玩」的產品，除了讓產品更容易使用，也能夠協助使用者更愉快地在世界上生活、工作與休閒。當玩心進入設計，設計也能更具人性。

設計師需要先了解設計對象，才能為他們打造出獨一無二的特殊體驗。圖／StockSnap

我們都是愛玩的人

我在前一章開頭說：「我是一個很愛玩的人。」但現在請讓我修正我的用詞—我認為：「我們都是愛玩的人。」畢竟不管是從生物學、心理學還是神經科學來看，人類似乎都是為了「玩」而打造的生物。

孩子們在玩，玩他們自己發明的遊戲，而且樂在其中。孩子們彷彿有著自己解釋與看待世界的方法，與我們這些「大人」不同。他們有著用不盡的好奇心，想要發掘每一個遊樂器材的玩法；他們有著用不盡的想像力，地板可以變成海洋、岩漿、沙漠或外太空，想像力帶他們到世界上每一個角落；他們有韌性與耐力，跌倒沒關係，爬起來又馬上可以玩在一起；他們有出乎意料的社交能力，不同的孩子在遊樂場裡馬上就可以玩在一起。

我們什麼時候變成大人的？什麼時候開始有「這東西就是這樣用！」的古板想法？什麼時候開始對「這東西怎麼這麼難用」感到挫折？什麼時候開始失去了體驗與想像舞台的能力？

是無趣的產品設計讓我們變成了大人。

前年我的信用卡因為被盜刷而停卡，我帶著緊張的情緒打電話給銀行的客服人員，擔心下個月的帳單會多出一堆我無法負擔的信用卡費。在客服人員的引導下，我打開電腦、開啟瀏覽器，來到了銀行的掛失表單畫面，並按照指示填寫需要的資料。當我確認完資料正確，按下「送出」按鈕後，畫面突然一陣閃白；兩秒後，回到了全空白的表單畫面，上面一排紅字寫著「卡號輸入錯誤」，並要求我重新填寫一次全部的資料。

這就好像你在做暑假作業，不小心寫錯了字，然後老師就把你辛苦一整個暑假完成的作業揉成一團，當成垃圾般丟進垃圾桶，跟你說：「再做一次！」如果我是個3歲的孩子，我一定會馬上嚎啕大哭起來。信用卡盜刷讓我精神緊張，我明明填好了表格，也確認了內容，但系統卻像我是個壞孩子一樣地懲罰我，命令我做我小學時期最討厭的處罰：「怎麼會寫錯了？再罰寫一次！」

有了這種經驗，下次再填寫表單後，我們只好更小心翼翼，生怕寫錯了又要被處罰。這種失敗的產品經驗，讓使用者累積了許多心理負擔，讓我們認為這個充斥著產品與服務的世界到處都有危險。這個世界不像公園的遊樂場那樣安全，我們在不同的產品上不停經歷類似的經驗：挫折、無法成功、無聊，又沒有動力。於是我們開始試圖透過遊戲找回兒童時候的樂趣，在那個受到保護、有著快速又有激勵的回饋，帶著我們逐步成長，讓我們像英雄般存在的世界裡，體驗遊戲帶給我們的成就感。

這不禁讓我開始想像：這些樂趣，難道不是應該在現實生活就被擁有嗎？玩不應該只屬於兒童，而是伴隨我們一起到老，讓我們一輩子都可以擁有的權利。

在生物學上，我們人類的學名被定義為「智人」（Homo Sapiens）。生物學家認為我們身為人類，跟其他物種最不一樣的地方是人類擁有智慧，所以從拉丁文中尋找了Sapiens（意思是「有智慧的」）作為我們的物種代名詞。有趣的是，荷蘭歷史和文化學家約翰．赫伊津哈（Johan Huizinga）在他的著作《遊戲人》（Homo Ludens）中提出了新見解。他認為人類文明是在「玩」的過程中建立起來的，而「會玩」這個特質，在人類發展和文明的建構中扮演了非常重要的角色。

歷史學家在遠古時代洞窟的石版畫，和被岩漿所淹沒的龐貝城，都發現了玩的遺跡和玩具的殘骸。即使在現代，玩也以各種不同的形態呈現在人們的生活中—人們玩玩具、玩電玩、跟朋友玩，人們也玩樂器、玩創作；生活中的各種層面都包含了玩的元素。但為什麼人類覺得玩很重要呢？或許我們可以說，因為人類有玩的能力，所以才得以從孩童時代順利發展成獨當一面的大人。玩本身就具有一種神奇且令人著迷的魔力。有的人說人類之所以玩是為了取得樂趣，有的人說是為了取得滿足感，但更多人覺得「玩」是一個負面的用詞，彷彿玩就是不認真、就是逃避現實，毫無生產力。另一方面，有些行為或教育領域的研究學者，覺得玩就是一種學習，是為了腦部發展；也有學者認為，玩就是為了未來做準備。但我認為，玩本身的重要性不應該用其他指標來衡量，人類能夠玩，且得以透過玩讓人類的內在與外界互動，就是玩之所以重要最主要的原因。

如果你觀察過在公園遊樂場裡玩樂的孩童，看著他們用你從來沒有想過的方法玩玩具、看他們自己發明遊戲規則、看他們天馬行空地創造奇幻世界與故事，你可能會跟我一樣開始反思：身為大人的我們，是什麼時候失去這個超能力的？你會觀察到那些最有創造力的藝術家、設計師與科學家，往往都保留了孩童時代「玩」的特質與態度，不停挑戰人類領域的邊界，才創造出留名青史的作品與偉大的發明。

人們透過累積各種不同玩的經驗成長，建構出想像力、創造力、信心、社交能力和邏輯思考能力。透過玩所得到的體驗，很明顯是人類體驗這個世界最好且最有效率的方式之一。讓我們回想一下，你上一次最好的體驗是什麼？是在有挑戰且有趣的環境中工作嗎？是去遊樂園享受新奇又刺激的感官體驗嗎？還是和一群好友一起挑戰不可能的遊戲任務？抑或是獨自在家裡尋找創作的靈感泉源？

大多數現代人都認為玩是孩童的專利，但其實成人跟孩子一樣需要玩所帶來的啟發。孩童時期的玩，可以讓人們找到自己的喜好、能力和傾向，然後透過玩理解彼此的玩伴，了解如何表達情緒，學會如何和他人一起合作，逐漸建構出自我能力和信心。成人的玩，可以讓人更有動力去挑戰一些難以達成的任務，學會如何打開心胸接納新事物、欣賞藝術作品，甚至進一步產生新的創作。

從生物學的角度來看，玩是生存中非常重要的態度。居住在野外的生物因為擁有玩的能力，更能夠勇敢地探索外界、尋找食物，並培養出社交的能力。玩對人類的大腦發展也扮演了重要的角色，研究顯示，玩樂能夠刺激大腦前額葉，增加邏輯思考與解決問題的能力，也更能控制情緒。也有研究顯示，人類的大腦容量與玩樂有關，愈會玩大腦的容量發展得就愈好。人類似乎是為了玩樂而存在的生物，至少大腦對玩樂的需要是出乎意料地重要。

玩讓人們有探索世界的能力，讓人們更能夠擁抱風險，尋找生命中的各種可能。玩讓人們有好奇心，驅使人們勇於嘗試原本不敢嘗試的新事物。

許多失敗的設計都在扼殺我們「玩」的態度。網站或應用程式中不斷跳出的警告，就好像在告訴我們：「你不該這樣玩！」沒有設計好安全機制的器材或軟體，總是在真正傷害到我們的身體（相信你也有被設計不良的商品弄傷的經驗），或是在我們不小心刪除重要的資料後，才警告我們那樣玩是不應該的。我們可以用另外一個角度來思考：什麼是玩？醫學博士史都華．布朗（Stuart Brown）說：「玩的相反不是工作，而是無趣。」誰不喜歡可以玩的生活、可以玩的工作、可以玩的挑戰或可以玩的生活方式？人們並不是在追求玩的副作用（無論是有趣、成就感、刺激或挑戰），作為Homo Ludens，人們終其一生所追求的，其實是「玩」本身。

閉上眼睛，想像一個充滿「玩心」的未來。在那兒，早上叫你起床的鬧鐘不再那麼討厭；有趣的烹調設備和廚房用品，讓煮飯變得更有趣又有活力；孩子們上學能夠真正從玩中學到知識與技能；枯燥的通勤過程，因為有了玩心而像是一場旅遊；到餐廳吃飯就像是去遊樂園一樣，充滿難忘的體驗；工作中的個人，也能因為玩心，而更有生產力。怎麼能讓人不期待明天的到來呢？

(本文摘自陳威帆著《玩心設計：改變千萬人的美好體驗，工作和生活的設計都該如此有趣！》，先覺出版提供)

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