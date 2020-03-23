編按：成為一個企業家很容易，但成為一個成功的企業家很困難！以下文章摘自新書《Dear Founder：矽谷天使投資人回答「新創企業家」最想知道的78件事》

親愛的創業家：

我只能想像你會有什麼感受，我非常同情你，身為一個完美主義者，當我沒有完成承諾要做到的事情時，我會很失望。

讓我們在這裡暫停一下，感受你現在感覺到的不舒服。這很痛苦。（如果你沒有感覺不舒服，那是個大問題。）讓我們利用這個理解來加強你的決心，這樣你就會避免這種不愉快的情況再次發生。

現在，我們必須考慮為什麼會發生這種情況。為了確定這點，我有些問題要問你：

你什麼時候開始 ＊認為＊ 單季業績可能達不到目標？你什麼時候 ＊肯定的＊ ？

單季業績可能達不到目標？你什麼時候 ？ 你有傳達這種擔憂嗎？你有沒有提前發出訊息，或是你只是等待，期望奇蹟會發生？ 董事會不會對意外事件有好感。而且就像所有問題一樣，壞消息不會隨時間經過變好。 如果這對董事會來說是個意外事件，那受到驚嚇的程度有多大呢？會落在哪個規模呢？ 請記住，當事情進展不順利時，大家會要求你更大動作的採取行動與領導。 你分享壞消息的方法是在領導中注入更多信心最好的方法。

是什麼業務導致這個問題？（清楚回答這個問題，確切理解為什麼會這樣。掌握問題，不要懷有戒心。） 你的計畫有缺陷嗎？還是你的計畫不切實際？ 你的執行有缺陷嗎？如果你執行不力，發生在什麼階段（例如銷售、技術開發、行銷等等）？ 產品有缺陷嗎？ 產品或服務的市場衰退嗎？

情況有多糟糕？是像感冒，還是流感，還是嚴重到可能會結束業務。 如果是個小感冒：找到一個快速恢復的方法，仍然可以達到年度目標。這一季結束了，但還不用放棄。努力讓事業回到正軌。在下一季交出超乎預期的業績，試著彌補這一季的不足。 如果是流感：你可能無法完成年度業績，而且在下一輪募資時，公司的估價可能會低於你的期望，但如果你準備適當的恢復計畫並確實執行，也許還會讓事業回到正軌。 如果這是嚴重的疾病：在董事會議裡會有很多焦慮，而且缺乏共識。如果你在銀行裡沒有很多現金，而且你需要募集資金，那麼可能會因為繁雜的條款而導致折價募資（down round，▲譯注：指新一輪的募資對公司的估價比前一輪還低▲）。這並不愉快。往往會導致經營階層改變，雖然你可能可以逃過公司倒閉的危機。

我就是在這種情況下加入eBay。在當機期間損失大量營收之後，公司沒達到單季業績的目標。那時是1999年，公司的市值掉了100億美元。這很糟糕，但並沒有倒閉（主要是因為那時還沒有公司可以取代eBay）。客戶需要我們來讓他們陳列商品，而且為了讓公司活下來，我們必須找到方法來跟上需求。我第一手知道你可能達不到業績，雖然仍能度過危機，但是你必須快速扭轉局勢，或者說，你不能讓這種情況持續更久。 如果這是終點：努力減少現金的消耗、如果可能的話，讓公司被併購，或是人才併購（acquihired），把現金還給投資人。



＊你＊ 要怎麼變得更好？董事會和公司的員工想要知道這會對你有什麼影響。 這件事打敗你了嗎？還是加強你的決心？ 你知道接下來要做什麼嗎？ 你是否很急迫的正在做這件事，比過去做得更好、更快、而且更穩健？

要怎麼變得更好？董事會和公司的員工想要知道這會對你有什麼影響。

如果這個業績未達目標在近期並沒有對公司帶來可怕的影響，那麼重要的是不要讓這件事改變你對公司的信念，不要讓這件事改變公司 ＊期望＊ 發展的軌跡。 設定積極的目標，這很重要。 對於自己不足之處保持透明，並對你確實擁有的動力保持樂觀。 不要因為保守而錯過你正努力追求的機會。最糟糕的是讓表現變平庸。

發展的軌跡。

在eBay，我們曾經說過：「上一季發生什麼事並不重要，最重要的是恢復正軌。」你必須了解什麼事情出錯、從中學習、做些不同的事、多溝通，而且不要放棄。透過這點來領導。領導就是要給予希望，然後實現目標。

祝一切順利

梅納德

(本文摘自梅納德‧韋伯 Maynard Webb、卡莉‧阿德勒 Carlye Adler著《Dear Founder：矽谷天使投資人回答「新創企業家」最想知道的78件事》，野人文化提供)

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