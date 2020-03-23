編按：成為一個企業家很容易，但成為一個成功的企業家很困難！以下文章摘自新書《Dear Founder：矽谷天使投資人回答「新創企業家」最想知道的78件事》

親愛的創業家：

很遺憾你在董事會經歷到這件事。這不好玩，但你必須解決，因為你的董事不會解決。我在下面會概述該怎麼做，但首先，讓我們回頭來確認為什麼會發生這種情況。

還記得第一次創立這個董事會的情形嗎？這是公司一開始成立的時候，當時每件事情都充滿潛力，而且似乎只會成長。你決定放棄一些控制權，可能是為了交換股權與股東和諧。如果一個董事會成員因為提供資金而加入，在那個時刻很可能氣氛很和平與興奮，但是這些情緒也伴隨著某種期望：對成長、市場機會、領導等各方面的期望。

現在，如果出現問題，你必須了解問題是怎麼發生的。這裡有個線索：你可能沒有達到他們的期望。

跟任何關係一樣，創業家與董事會的關係會隨時間改變。

當公司還年輕的時候，董事會可能一開始很和睦，但是隨著事業成長，很可能碰到問題。執行長和董事會如何處理這些問題就決定一切。

在好時機時，你有很好的單季獲利，你做到之前承諾的事，而且你和董事會和諧相處。你可能會要他們給你機會，他們會為你歡呼，還會質疑你發展太快。這是很好的董事會動態。

董事會出現功能異常通常比公司或執行長出現功能異常還早發生，這通常發生在企業或執行長表現不佳的時候。不要忽略這種情況，認為董事會是個討厭鬼，並期望他們消失。他們不會消失，而且他們被託付的責任就是干預公司經營，並恢復公司的成長。因此，重要的是立即找出導致董事會生氣的根本原因。這需要考量一些事情：

這是新的行為，還是已經持續一段時間？

以前的董事會會議進行是否很順利，但現在你卻很害怕開這個會？

這時候要問問自己：

什麼事情改變了？ 也許與最新產品的出貨有關。或是也許你找不到銷售主管。或是客戶招待不如原先預期。這些問題的結果導致信任你的董事會改變。

董事會應該知道發生什麼事，＊而且＊他們應該知道你正在做什麼事情來解決這個問題。 採取防禦的態度並沒有幫助。有問題不一定是壞事，只要你快速解決就好。站在他們的角度來考量，你看到什麼東西？ 是否有執行問題？ 你說你要雇用一個人，但卻沒有；你說你有爭取到客戶，但卻沒有；你說產品在某個時間已經上市了，但卻沒有。如果你有這些執行上的問題，董事會肯定要指望你去解決。 是否有期望目標的問題？ 你說你要在九個月內成為市場領導者，而你卻沒有。期望目標的問題比較不那麼致命，而且可以隨著時間經過與董事會解決。



現在，正是仔細研究如何處理這些問題，以及你的回應如何影響你的可信度的時候。在個人評估上要問的問題包括：

如果我的投資人今天要做決定，他們會投票讓我進入團隊嗎？

如果我們正在尋找資金，他們會再次投資嗎？為什麼？

我是否表現不好，而且讓自己很容易遭受批評和焦慮？我是否製造了一個罩門？

我正在做什麼事給董事會成員看，顯示出我已經認清問題，而且正在解決？

也要考慮是整個董事會不滿意，還是只有一個董事與其他人有不同的看法。如果只有一個人這樣：

你知道他為什麼在胡思亂想嗎？有時是由於跟公司無關的其他事情。他們的公司或基金狀況如何？還有什麼事情嗎？

主動解決問題。你也許無法控制這些問題，但是你仍然必須處理。打電話給董事會成員，私下討論這個行為。與他們分享你的經驗，而且詢問他們發生什麼事，試著了解他們為什麼會有這種反應。

你也許可以考慮與另一個信任的董事會成員談談這個問題，並要求他代表你來溝通。

你必須以不同於管理客戶與員工的方式來管理董事會。

你的董事會擁有獨特的權利。想想這點，客戶可以不要你，但是你可以爭取其他客戶；員工可以離開你，但是你可以找到其他員工。董事會成員呢？你要對他們負責，而且如果事情進行得並不順利，他們有能力把你解雇。

很多時候，執行長不了解他們踏入的董事會動態，因此不知道如何管理董事會。要記住以下幾件事：

確實了解什麼是董事會，什麼不是董事會，以及它如何運作。

意識到你每天都會得到或失去董事會的信任。只是因為曾擁有過很多信任與信譽，並不意味著你不會很快失去它們。我曾經看過一家上市公司的執行長在不到一周內失去整個董事會的支持。

能夠預測董事會對任何問題的立場與原因。

通過董事會的挑戰是複雜又困難的事。這裡可以採取五個適當的行動：

對董事會沒有祕密。 有些創業家可能擔心誠實以對會讓他們看起來有弱點。不是這樣的。請說實話，這會使董事會信任你能達成公司的目標。當然，我不是建議每次因為需要通知董事會的一個問題而輾轉難眠。你必須評估哪些事情值得告訴他們。這裡給你一些線索：如果是因為大規模停電或某些導致營收損失的事情，董事會需要及時知道。這有點像管理任何關係。如果我會很晚回家，沒有事先打電話就麻煩大了。如果我確實打電話，我將會因為這樣的禮貌作法得到讚賞（大多數的時候）。當你應該打電話的時候不要忘記。 有效利用董事會。 你的董事會是由親近公司的人組成。他們知道你的抱負和問題，而且一致希望你能成功。與其做所有的工作，然後只要他們評斷你，還不如要他們幫助你。把他們納入智囊團，這樣他們就能幫忙解決問題。幾乎每個董事會成員都想要提供幫助。 告訴他們你正在考慮的問題和選項，詢問他們，如果以你的角度考量，他們會怎麼做。 針對你的策略尋求他們的建議，而且請他們幫忙提供機會。

進行對話，而不是辯論。 不要變成「我們反對他們」。不要強迫他們做決定；鼓勵他們自願參與。讓他們感覺也加入解決問題。這也許意味著要分兩步驟做事，而非一個步驟。與其說：「這是我決定的事，而我需要你的支持。」試著以兩步驟的方式來給他們衡量的空間，並提供自己的意見。「我一直想做這個……」然後：「你對那個構想有什麼想法？」這個方法可以把他們帶進你的創業旅程中。針對你的策略尋求他們的建議，而且請他們幫忙提供機會。 知道什麼時候要抓住機會，什麼時候要放棄機會。 不是每個決定都應該給予相同的重視。你必須知道哪些事情值得爭取。如果這個問題是非常重要的問題，你就知道最好一定去做。然而，如果這是個不太重要的問題，讓董事會獲勝並沒關係。在不重要的小事上毀掉信任並不必要。不要讓那件事情發生。在小事上妥協，這樣就可以保持信任，並在大事上達成共識（也請閱讀下一封談到跟別人起衝突的信）。 快速確定董事會接下來是否會站在你這邊。 在每次董事會議前，與所有董事會成員確認會議主題，而且詢問是否還想加入其他議題。事先了解所有關鍵議題很重要。我們都知道有時候有人會在會議上一直講某件事情，然後毀了整個會議。請避免那種情況。因此，讓他們有機會告訴你他們為什麼會這樣。 確認每個人的情況。 他們今天跟投資你的時候一樣興奮嗎？你應該要知道。 他們對你的信任在增加還是減少，為什麼？ 你需要知道。 你有針對問題的原因進行調整，並找出解決方法嗎？



你與董事會的關係是長期夥伴關係，在很多方面與結婚沒有太大的不同。為了讓這個關係成功發展，需要的是透明、信任、更多溝通而非想像，以及妥協的意願。

也要記住，你的合夥人跟你所處的位置不同。他們的工作是告訴你要做什麼，而且他們沒有必要處理後果。建議很簡單，但是執行很困難。

我一直擔任這兩個角色，而且我可以告訴你，一旦我成為董事會成員，我的智商測驗分數很快就增加10分，因為我不必處理我說到的任何現實情況。但現在你要去做。祝你好運，快去做吧！

祝一切順利

梅納德

(本文摘自梅納德‧韋伯 Maynard Webb、卡莉‧阿德勒 Carlye Adler著《Dear Founder：矽谷天使投資人回答「新創企業家」最想知道的78件事》，野人文化提供)

延伸閱讀

親愛的創業者：當單季業績沒有達到目標

困苦中的商機 SONY成功之道

同業的報復 IKEA的逆襲