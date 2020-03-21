以為全世界大家性格都一樣、以為有一套放諸四海皆準的討好法則。天下哪有這麼容易吃的午餐。

今天，是一個很重要的場合，你要跟某位「超重要的陌生人」見面，這個陌生人，可能是工作上潛在合作對象，也可能是潛在的未來岳父母，又或者是任何一位能夠左右你的人生軌跡的「超重要陌生人」。

你其實一點也不關心對方到底是誰。對方的胖瘦美醜跟你無關。你只知道，你得讓他對你留下好感。這樣你的事業才能更上一層樓、或者你才能順利嫁／娶到後半輩子與你白頭偕老之人，不至於被對方父母太過刁難，成了羅密歐與茱麗葉。

要怎麼讓對方留下好的第一印象是關鍵。留意對方的表情、動作、性格，迅速蒐集正確資訊，決定該如何應對進退讓對方順眼。畢竟人的眼都是瞎的，只要留下好的第一印象，對方看你就會如同月暈一般，只看到那朦朧皎潔的月暈，留下美好浪漫的讚揚之詞──例如牛郎與織女的故事，連吉祥物「玉兔」都準備好了。這些美好浪漫的想像，帶來無限商機，例如月餅、烤肉、柚子等等。同樣地，只要你讓對方有好的第一印象，也能為你的事業、愛情帶來無限希望。

培養看穿人心的能力

殊不知穿透月暈底下的你，其實只是坑坑巴巴的月球，一點也不美，真實的你，充滿缺陷與脆弱。但無妨，只要第一印象夠好，這些都可以被掩蓋。

於是，你想盡一切辦法討好對方、博得對方歡心。例如，在進入餐廳的門前，幫大家開門、吃飯時幫忙拉椅子、倒酒水。如果吃中式合菜，還得幫忙對方夾菜盛湯。努力地在對方講出一點也不好笑的冷笑話時，假裝被逗樂。盯著對方的穿著打扮，努力地擠出讚美之詞……

飯吃飽了，心也累了。如此鞠躬盡瘁，死而後已地討好對方，以為對方會對你豎起大拇指，沒想到對方的評論卻是：「這人很不真誠，愛拍馬屁迎合別人，不可以信任。」

這中間到底出了什麼問題？

為人服務被說拍馬屁、不可信任，不服務又被說自私、不尊重他人。做人好難，怎麼做都不對。

那是因為你沒培養一眼看穿人心的能力。以為全世界大家性格都一樣、以為有一套放諸四海皆準的討好法則。天下哪有這麼容易吃的午餐。

事實上，世界上存在著四種「動物特徵」的人，不同動物特徵的人，有著不一樣的性格，得用不同的討好方法，對症下藥地與對方相處，才能奏效。

測一測，你屬於哪種動物類型？

每個人在面對不同對象時，會展現不同樣貌，比如對家人可能展現任性撒野的一面，對長官可能展現冷靜理智的一面。同樣地，面對不同人，我們會換上不同的動物面具與人互動。因此下面的測驗中，請想像你在和「某位特定人士」互動中，自己是否符合敘述？依照符合程度，每題評1∼6分。接著根據得出的平均分數，對照「四種動物特徵」圖，找出自己屬於哪種動物類型。

四型觀人術

找出自己是哪一類型的動物了嗎？接下來詳細介紹每種動物類型的人格特質。

吉娃娃型：讚美要浮誇、拒絕要委婉

有一種人，存在著吉娃娃的特徵。他們敏銳、神經質、容易焦慮、防衛攻擊、吵鬧、弱小可愛、惹人疼愛。這類的人在與人互動中，說話通常比較急躁也比較快速，同時他們會敏銳觀察他人的情緒與需求，主動服務對方，給人很貼心的感覺，同時，他們也享受被照顧、服務的感覺。

但吉娃娃人的內在其實是很不安的，他們很怕得罪人，讓人不開心。他們希望藉由服務對方，獲得對方的肯定，因此，他們渴望被讚美與肯定。

與吉娃娃類型的人相處，可以多一點貼心，主動為對方服務，吉娃娃類型的人可以感受到我們想建立關係的善意，他們會很開心。

反之，當吉娃娃人為我們服務時，記得表達我們的感謝與欣賞，甚至可以語帶激動、浮誇地去讚美對方的優點與付出，例如：「哇！你真的好貼心喔！幫我夾菜，謝謝你！」、「你的頭髮好烏黑秀麗，在哪燙髮的？」、「你超幽默的！我好喜歡跟你說話。」等。這些讚美不用有具體事證、甚至不用是事實都沒關係，吉娃娃的人只要是讚美都照單全收地心花怒放，不知不覺中就與我們建立關係、對我們產生好感了。

但要特別注意，與這類型相處，千萬不能踩的地雷就是「拒絕」。基本上，吉娃娃人是不接受任何形式的拒絕的，他們無法清楚將「人」與「事」分開，我們只要拒絕他的提議，就是拒絕他這個人！好不容易建立起的關係，瞬間瓦解。因此無論在職場或是私人關係中，我們若直白地對吉娃娃人說：「不要」，就等著被吉娃娃類型的人五雷轟頂吧！

與其直接拒絕，不如使用「以拖待變、以退為進、婉拒」的方法，例如，當吉娃娃上司交代我們做一項不屬於我們的工作時，我們可以告訴上司：「好的，我很樂意做，但我最近手上案子很多比較忙，可能會做得比較慢，先讓您知道。」然後，我們基本上就可以把那件案子放在那裡不動。等到上司催促我們，我們再去做一點點，顯示出很努力做但實在忙不過來的樣子。吉娃娃類型的人很急性子，他看你做這麼慢，他又趕著要，就會再去找其他下屬來做這份工作。

用這種「以拖待變」的方法去婉拒吉娃娃，他們會不會生氣？會，但只是生悶氣，這總比直接拒絕他們，落個五雷轟頂的下場要來得好。至少努力建立起的關係不會被撕裂。

孤狼型：聊工作開啟共同話題、多傾聽、讚美要具體勿浮誇

孤狼類型的人，顧名思義，就如同荒野中的一匹狼。孤狼人獨立自主、給人冷靜理智、就事論事的感覺。基本上孤狼人不喜愛依賴他人、擔心造成別人麻煩，他們比較不會主動與陌生人建立關係，給人較有距離感與威嚴，語調表情起伏也不大，喜怒不形於色。

因此，與孤狼人建立關係時，你幫他開餐廳門、夾菜盛湯的動作，不但沒加分，反而可能扣分。因為孤狼人對他人的情緒與需求比較不敏銳，所以你的付出與服務，他要不是沒感受到，要不就是覺得很有壓力，反而讓他想趕快結束對話逃離現場。建議與孤狼人相處時，他可以自己做的事情就讓他自己做，或是在為他服務之前，禮貌性詢問對方是否需要幫忙，如果對方拒絕，就尊重他的選擇，不要強迫孤狼人接受我們的好意，反而更能建立關係。

孤狼人比較不會主動開啟話題，即便我們主動問他話，也很容易被孤狼人句點──他們不是故意要對我們冷漠，他們的特質就是如此。此時不要心灰意冷，只要抓住孤狼人的特性，也能跟他們聊得很來。孤狼人的特性是非常擅長蒐集客觀資料、深究問題、解決問題。也因此他們對於工作基本上都滿有熱忱與投入的，詢問跟他們工作領域有關的專業意見是個安全牌，也不至於讓場面太過冷場。

在跟孤狼人對話的過程中，切記提醒自己要「傾聽」。孤狼人因為話不多的特性，很容易引發對話者的焦慮，不知不覺越說越多、越說越急。當你說的越多，孤狼人會變得越退縮。建議你跟孤狼對話的比例最好維持五：五或六：四，多利用「提問」引誘孤狼人說話，當人在談論「跟自己有關」的事情時，大腦會分泌多巴胺，多巴胺是一種快樂激素，讓孤狼人誤以為自己很喜歡你、非常享受這場談話！

另外，雖然每個人都喜歡被讚美，但要怎麼讚到對方心坎去，是一門學問。上述提到當面對吉娃娃時，可以很浮誇的讚美他。但對孤狼，切記不要浮誇式讚美，孤狼會覺得這很不切實際，他要不覺得你很假很油，要不直接把耳朵關上，心底根本沒收下你的讚美，你只是浪費口水罷了！

若要讚美孤狼，要舉出「具體」他做了些什麼，例如：「你查了天氣預報，知道可能會下雨，提議我們坐計程車去吃飯，謝謝你的細心。」；而非浮誇式地說：「天啊！你真是暖男！掐指一算看會下雨建議我們坐計程車∼實在是智慧與理性兼具的型男！」。當讚美越具體實在，孤狼人越能收下你的讚美。

貓咪型：不討好、不冷淡，平等交流對談

貓咪型的人，結合孤狼的冷傲與吉娃娃的焦躁。就如同貓咪這種動物帶給人的感覺一樣──高傲，捉摸不定、難以看透的感覺。當貓咪心情好時，可能會主動跑來跟貓奴撒嬌，但當貓咪心情不好的時候，貓奴要是敢碰牠一下，牠可能就會伸出爪子把貓奴抓傷。貓咪型的人也是一樣道理，當他心情好時，他可能會主動跟我們建立關心，願意為我們付出、討好我們，但當他心情不好的時候，或是覺得我們不有趣的時候，他可能會突然變得很冷淡。

跟貓咪類型的人相處，即便對方是我們的長輩或是重要合作對象，也別過度服務、討好，對王者般的貓咪來說，一旦我們過度討好，其實就暗示我們甘願臣服於貓咪之下。對貓咪人而言，你就變得不再有挑戰性了，他會對你失去興趣，你的談話內容在他聽來會變得無聊，下一步就是轉身離開。

你問，那為什麼不能冷淡？試想，如果整場談話，你的臉都比冰山還冷，這樣是要怎麼建立關係？況且，你一開始冷冷的，貓咪人可能會覺得你很有挑戰性，對你產生興趣，但你若從頭冷到尾，會引起貓咪人的不悅，認為：「你跩什麼跩阿！如果你對我沒興趣，那我也不要浪費時間在你身上。」

在跟貓咪人相處的時候，貓咪人可能會對我們提出很多質疑，或是製造競爭氛圍讓我們緊張，例如貓咪人可能說：「你連我們產品都不夠了解，還想跟我殺價？拜託！排著跟我買的人一大堆，我還不做你生意呢！」，此時，不要掉入陷阱跟貓咪人陷入權力鬥爭中，這會撕裂彼此之間信任合作的關係。但也不要裝可憐、情緒勒索、太放低身價拜託貓咪人便宜一點賣我們，這只會讓貓咪人對我們不屑，更想壓榨我們到底。此時，要維持「溫和堅定」的態度，平等的與對方交流，詢問對方何以無法賣我們便宜一點，對方的考量與需求是什麼？針對對方的需求，找出共同解決問題的方法，得到一個彼此滿意的結果。

熊貓型：做自己就可以，但基本的尊重還是要有

熊貓這種動物給人的感覺胖胖的，我們就算去打牠一下，牠可能完全沒感覺到痛，即便生氣了要跑來追我們，但移動速度太過緩慢，可能跑到了氣也都消了。因此熊貓人給人的感覺是不疾不徐、說話速度平和緩慢、做事不會太匆忙、溫和脾氣好、隨興自在、好配合、相信問題都會解決不用太過擔心。

熊貓型的人包容力很強，跟這類型的人相處，不用顧忌太多，做自己，覺得舒適開心就好。即便不小心說或做了什麼錯事得罪他，只要大方跟他道歉，他也會馬上原諒。不遷怒、不記仇、很好哄是熊貓型的優點。另外，熊貓型的人很願意接納並包容不同的意見，因此即便對方是我們的長輩，或權力地位比我們大，當在討論事情的時候，彼此意見大相逕庭，仍可以直接提出來討論，熊貓型的人不會羞辱或否定我們，而是會跟我們平等交流對談，尊重並傾聽、參考我們的意見。

唯一需要注意的是，熊貓型的人很願意配合別人，所以我們的主導性可以強一點，不然可能事情談了很久但都沒有一個定論。另外，許多人在跟熊貓型相處過程中，會發現熊貓型的人很好欺負，叫他幹嘛就幹嘛，就算惹他生氣好像也沒關係，反正他很快就會原諒。久而久之，互動容易失了分寸。熊貓很好哄不代表他不會生氣，他也是有底線的，切記維持人與人之間基本的尊重。

做人不難，只要能夠培養一眼看穿對方是哪個動物類型，對症下藥地進行有效互動，方能達到加分不扣分的效果。

(本文摘自陳雪如著《你的溝通必須更有心機》，時報出版提供)

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