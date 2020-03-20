電動車能解決空汙嗎？

許多人因為電動車的出現感到興奮，認為那是我們都市空氣汙染的解方。

我們已經在使用這些車輛來運送科學儀器一段時間了。這些車輛容易駕駛，也相當有趣。二○一七年時，英國與法國宣布在二○四○年之後，將不再販售汽油與柴油車輛。接著巴黎則大肆宣傳在二○三○年時，將會實施全國的禁令。

這樣就能夠終結內燃機，慶祝我們的城市有乾淨的空氣能夠呼吸嗎？ 恐怕沒辦法，或是至少在接下來的二十年內不可能，原因如下。

首先，最明顯的，我們需要可再生或是無汙染的電力，才能夠產生零汙染的電動車。其次，英國的禁令只適用於轎車上，並未納入較大型的車輛。目前並沒有計畫要針對柴油或車或公車實施禁令。第三，排氣管並非陸上交通工具造成汙染的唯一來源；顆粒物汙染會來自路面、煞車、輪胎的磨損，這些現在已經變成了比廢氣更為嚴重的問題。這些問題會出現在包含電動車在內的車輛上，路面磨損造成的汙染問題也變得日益嚴重。

我在國王學院的研究團隊從二○○五年到二○一五年追蹤了倫敦的六十五條道路，了解空汙的情形後，得到了以上的結果。讓我們感到驚訝的是，我們發現某些道路的顆粒物汙染越來越嚴重，而非日漸改善。這些主要是倫敦外圍的道路，行駛的重型貨車數量越來越多。在這些地方柴油廢氣減少對空氣汙染所帶來的效益，遠不及輪胎、煞車、路面磨損造成顆粒物汙染增加的情形。

煞車、輪胎、路面磨損的程度，取決於車輛的重量。電動窗與空調等配件，意味著新車會比舊車重；較重的車輛會造成路面磨損情形變嚴重，以及要用煞車讓車輛停下來時，所需要的能量也會更多。

汽車、箱型車、貨車的煞車系統也有所改變。我在一九九○年代擁有的車輛，仍然使用煞車鼓。三十年之後，大部分的車輛都使用碟煞。碟煞的專利始於一九○二年，但直到五十年之後才出現在車輛上，當時捷豹才開始實驗在賽車上使用碟煞。使用碟煞這種創新，讓捷豹贏得了一九五三年的勒芒二十四小時耐力賽。

因為碟煞讓車輛停止所需的距離只有其他人使用的鼓煞一半，所以捷豹的賽車手可以等待更長的時間，在轉彎處才煞車，超越其他必須提早煞車的車輛。慢慢地，在碟煞的穩定度問題解決之後，就慢慢取代了我們在街道上駕駛車輛中的鼓煞。但這也同樣帶來了缺點。在煞車碟與煞車片變熱開始磨損之後，就會將微小的金屬顆粒物排放到空氣當中。相較之下鼓煞磨損之後造成的顆粒物，大多都密封在煞車當中。

毒物學家〔包括我的同事法蘭克．凱莉（Frank Kelly）以及伊恩．莫德威（Ian Mudway）〕告訴我們這些輪胎、路面、煞車釋出的顆粒物會造成許多傷害。如果吸入這些顆粒物，在肺部當中產生的化學反應會顛覆人體自然的防禦機制，造成肺部感染以及其他免疫系統必須疲於應付的問題。目前沒有任何政策管制這些顆粒物。在時速三十英哩時停車，煞車釋出的顆粒物是時速二十英哩時的兩倍，所以降低城市當中的速限或許有些幫助，同時也能夠降低車輛的噪音。

有份研究報告顯示，相較於今日我們購買的汽油或是柴油車輛，同樣大小的電動車因為電池的重量較重*，可能會造成煞車、路面、輪胎磨損時釋出的顆粒物增加。然而，由於車輛可行駛的里程數，是電動車能否成功以及大家是否願意使用電動車的關鍵，因此還必須努力設計車輛，讓車輛變輕（也就是所謂的減重設計），如此一來才能確保排放的顆粒物在未來能夠減少。

由電池驅動的電動車會把汙染從我們的城市當中，帶到遙遠的發電廠去。這或許有助於減少街道上的汙染，但正如我們在第六章當中所見，發電廠排放的汙染可能帶來嚴重的傷害。為了能夠獲得最大的好處，我們需要零碳的電力。

*儘管使用電動車當中使用再生煞車系統，能夠幫電池充電，並減少摩擦式煞車的用量。

(本文摘自蓋瑞．富勒著，《隱形殺手 空汙》，商周出版提供)

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