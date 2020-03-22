巴菲特骨子裡是個壟斷者

發生了階級戰爭，沒錯，不過是我的階級，富人階級發起戰爭，而且我們贏了。 ─華倫．巴菲特

華倫．巴菲特（Warren Buffett）是受美國人還有世界各地資本家崇拜的偶像。數十年來他年年發表公開信，教導並教育美國人投資的好處。從多方面來看，巴菲特儼然已成為美國資本主義的化身。波克夏．海瑟威（Berkshire Hathaway）是由他親自掌舵的投資公司，每年的股東大會被他稱為「資本主義慶典」（Celebration of Capitalism）；股東會舉行地、巴菲特家鄉奧馬哈（Omaha），封為「資本主義搖籃」。然而巴菲特是站在資本主義的對立面。

巴菲特生活簡樸，讓他成了民族英雄。即便貴為美國第二大富豪，他始終住在同一棟房子，對豪奢的生活方式避而遠之。巴菲特海賺數十億美元，倒不是因為他齷齪貪婪，而是他真的熱愛工作。各類關於他的著作，好比《股神巴菲特的神諭：不做會後悔、或做了好後悔的致富語錄》（Tap Dancing to Work），都捕捉到他快活熱情的一面。

身而為人，巴菲特很明顯始終如一，這反映在他每天的飲食，早餐必吃巧克力碎片冰淇淋，一天要喝五罐可口可樂，還狂嗑洋芋片，他的投資行為就和他的飲食習慣一樣貫徹始終。數十年來，他都只推薦擁有強大「護城河」、沒受到什麼競爭威脅的企業，作為買股首選。

結果證明他的策略沒有錯。波克夏．海瑟威的前身是家奄奄一息的紡織公司，當時巴菲特以每股三十二美元取得控制權，波克夏．海瑟威從一家快倒閉的公司，搖身成為今日的企業王國，旗下事業少有可以與之抗衡的對手。現今波克夏．海瑟威的股價每股三十萬美元左右，公司整體市值超過四千九百五十億美元。

這幾十年來，美國人從巴菲特那兒學到一件事，競爭不是好事，對那些不靠投資及資本支出就無法生存的企業敬謝不敏，美國基金經理人把他的原則奉為圭臬，照單全收。

巴菲特愛壟斷不愛競爭。巴菲特在他的投資會議上這麼說過：「資本主義的本質是，一旦你得到一間好公司，總是有人處心積慮要把它從你手中奪走，然後讓它好上加好。」巴菲特在他的致股東年報中，曾心有戚戚焉地引述另一投資大師彼得．林區（Peter Lynch）的話：「競爭原來會危害人類財富。」那真是再貼切不過了。對壟斷者有利的，便不利於資本主義。

巴菲特與他的事業夥伴查理．蒙格（Charlie Munger），一向盡量挑具壟斷地位的公司投資。巴菲特在波克夏．海瑟威年度股東大會上被問到，什麼是他心目中的理想企業，他主張要有「很高的訂價能力，說穿了就是壟斷。」這釋出的訊息很清楚：如果你投資的是加入激烈戰局的公司，就是犯了大忌。

不出所料，他一開始收購的事業是鎮上的報紙，沒有競爭對手。巴菲特的友人珊蒂．高提斯曼（Sandy Gottesman）透露：「巴菲特將擁有一家具壟斷地位或有市場優勢的報紙，比喻成擁有一座不受管制的收費橋梁，你有相當的自由，可以隨心所欲調漲費用，要調多少由你決定。」回溯到網路問世以前的時代，人們都是從地方報紙獲得消息。

巴菲特又豈會不知，就算傻瓜都能靠壟斷賺錢，「倘若你得到一家生意好到不行的公司，要是你擁有一家壟斷市場的報紙……，你知道的，連你那個蠢斃了的姪子都會經營。」照此論述，一九七七年，巴菲特出手買下《水牛城晚報》（Buffalo Evening News），入主後開闢了周日版，逼得對手《水牛城先鋒報》（Buffalo Courier-Express）吹熄燈號。到了一九八六年，更名後的《水牛城新聞報》（Buffalo News），已是獨霸一方的報紙。

巴菲特與美國職籃NBA金州勇士隊（Golden State Warriors）的王牌史蒂芬．柯瑞（Steph Curry），有很多相似之處。柯瑞是三分球神射手，你仔細觀察他的紀錄就會發現，他大多在無人跟你爭球的三分線外投籃，而且他習慣站在三分線後方好幾公尺處出手，一開始守方球員根本沒想過將防線拉到這裡，誰會從這麼遠的地方射籃？ 二○一六年某一回，柯瑞在距離籃框八．五至十五公尺處出手五十二次，命中三十五次。沒人爭球之下，得分好輕鬆。

這麼多年來，巴菲特奉行他的投資哲學，專挑競爭少的產業收購。如果他買不到獨占事業，就會退而求其次買雙頭寡占，就算買不到雙頭寡占，也會安於寡頭壟斷。

巴菲特的投資歷史說明一切。他是穆迪公司（Moody’s Corporation）最大股東之一，這家信用評等機構與同業標準普爾（Standard & Poor’s），實際上共享雙頭寡占地位。（你可還記得就是他們給了有毒次級垃圾債券3A頂級信評光環，導致美國經濟崩潰。）巴菲特和他的助手買進全美最大腎臟透析服務商德維特（DaVita）的股份，這家公司在腎透析業具雙頭寡占地位，握有哄抬價格的訂價優勢。（他們付了數億美元，來擺平所有非法收取回扣的指控。）巴菲特並持有威士卡（Visa）及萬事達卡（MasterCard）的股票，信用卡支付市場由這兩家公司雙頭寡占早已成形。他在富國銀行（Wells Fargo）和美國銀行（Bank of America）也有持股，這兩大金融巨頭把持美國許多州的銀行業。（富國銀行爆出虛設數百萬個存款帳戶與支票帳戶，藉此向儲戶收取更多費用。）

二○一○年，巴菲特全面收購柏林頓北方聖塔菲（Burlington Northern Santa Fe）鐵路公司，該運輸業者在那個階段就壟斷當地市場。他還入手垃圾處理商合眾服務集團（Republic Services Group）的股票，這家業者併購它的最大競爭對手，坐實了廢物處理的雙頭寡占地位。全球最大快遞業者優比速（UPS）也在巴菲特的持股組合，優比速與同業聯邦快遞（FedEx），在美國國內運輸業聯手打造雙頭寡占局面。美國航空業經過一番整併，演變成四大航空把持的寡頭壟斷市場後，巴菲特將這四大航空的股票一網打盡。之後，他又入股壟斷地方市場的公用事業公司。

要我們繼續列舉巴菲特投資的豐功偉業不成問題，但看到這裡或許你就注意到他的模式，他真的不喜歡競爭。大家都說他是老好人，骨子裡卻是個壟斷者。

巴菲特找到他的靈魂伴侶，私募基金3G資本（3G Capital Partners），這家巴西投資公司掌控美國啤酒市場半邊天，握有五○％的市占率，美國啤酒業現已成了雙頭寡占。而今巴菲特攜手3G資本，試圖拿下包裝食品業的主導權。二○一三年，巴菲特和3G資本連袂收購亨氏食品公司（H.J. Heinz Company），兩年後亨氏與卡夫食品（Kraft Foods）強強合併，成為新的食品巨頭卡夫亨氏（Kraft Heinz），此全新品牌大舉攻占超市貨架，在賣場多個區域取得完全優勢，像是番茄醬。二○一七年，卡夫亨氏動了向聯合利華（Unilever）求親的念頭，此收購行動可將更多強勢品牌納入麾下，但聯合利華斷然拒絕。哎呀！ 卡夫亨氏聯合利華（Kraft Heinz Unilever）這個品牌無緣問世。

若說巴菲特是美國資本主義的化身，億萬富翁彼得．提爾（Peter Thiel）便是矽谷的教父。他們兩人的作風截然不同，巴菲特親民又樸實，提爾則一副拒人於千里之外、說話饒富哲理的樣子。巴菲特會引用已故好萊塢女星梅．蕙絲（Mae West）的話，提爾引述的是像尚．雅克．塞文．施萊伯（Jean-Jacques Servan-Schreiber）等法國知識分子的名言。巴菲特是道道地地的民主黨人，提爾卻是個自由論者，他想辦法弄到了一本紐西蘭護照，這樣氣矽谷壟斷的農民拿著乾草叉殺過來時，他就可以隨時走人。

推崇壟斷是美國長久以來的傳統

巴菲特與提爾毫無共通點，他們只有在一件事上取得共識：競爭是屬於失敗者。

提爾創辦全球最大線上支付平台PayPal，並資助專業人士社交網站領英（LinkedIn）、社群龍頭臉書等傳奇企業。領英及臉書如今壟斷了主要社交網絡，而且與Google在線上廣告市場形成雙頭寡占。提爾對競爭反感，藉由徹底顛覆來重新定義資本主義，「美國人將競爭神話化，認為多虧了它，才能將我們從社會主義的麵包配給隊伍拯救出來。殊不知實際上，資本主義與競爭相互對立。」依提爾之見，若獲利不豐，哪來的本錢資助創新然後取得進步。提爾支持唐納．川普（Donald Trump）競選總統，想必是因為一旦經營一家壟斷企業，你最好摸清潛在監管者的底細。提爾寫了本名為《從0到1》（Zero to One）的著作，對創立壟斷企業大加讚揚，還挑釁地宣稱競爭「是歷史遺緒」。

無論你身在奧馬哈還是矽谷，競爭都是不受歡迎的字眼。

推崇壟斷是美國長久以來的傳統。哈佛大學奧地利裔經濟學教授約瑟夫．熊彼得（Joseph Schumpeter），他最為人所知的，就是創造出「創造性破壞風暴」（gale of creative destruction）一詞來謳歌競爭。

諷刺的是，經濟學家和諮詢師如今將他視為破壞性新創企業的擁護者，主要是照熊彼得的看法，假若你一心追求進步，就會引領你走向壟斷之門。跟提爾一樣，熊彼得認為完全競爭企業的技術效能較差，是一種浪費。壟斷企業之所以強健多了，是因為：「在進步衝擊或外部干擾之下，完全競爭的產業比大企業更容易被擊垮，散播景氣蕭條的病菌。」

巴菲特與提爾都愛極了壟斷，畢竟一旦成為壟斷者，你就成了經濟學家口中的「價格決定者」。言下之意你大可把自家商品的價格，訂到接近消費者願意支付的上限，不像在競爭激烈的產業，競爭雖鼓勵創新卻壓低價格。一般來說，壟斷者會抬高價格，商品則採限量供應。

提高價格和限制供應的問題，並非不著邊際的假設性議題，這裡有個現成例子。非營利性組織美國消費者聯盟（Consumer Federation of America）的資料顯示，美國有線電視業者在當地具壟斷地位，發揮他們的市場力量，每年向一般家庭超收五百四十美元左右的費用。有線電視業者不僅收費高，扼殺不合他們心意的網站和內容，對其使用網路多所限制，也是由來已久。美國有線電視巨擘康卡斯特（Comcast）以管理頻寬為幌子，壓制Bitorrent之類的點對點服務。

巴菲特和提爾的想法並沒有被漠視。高盛（Goldman Sachs，因其經營態度而有華爾街「吸血烏賊」封號）等投資銀行曾向客戶建議，他們應該張開雙臂擁抱寡占企業，買它們的股票。寡占企業或許被控掠奪消費者而惡名昭彰，但確實有投資吸引力。因為在高盛看來，寡占企業：「競爭強度較低，顧客黏著度更大，對客戶有訂價權，而這多虧它們減少選擇性，具規模成本效益（包括對供應商有較大的影響力），對突然冒出的新進者拉高入市門檻。」投資者也看得清楚明白：寡占企業壓榨勞工及供應商，對消費者哄抬價格，卻讓寡占企業股票深具投資魅力。

暢銷投資書公然推薦壟斷。在金融危機之前，你可以找到一本名為《獨占法則：如何發掘及掌控最有賺頭的市場》（Monopoly Rules: How to Find, Capture, and Control the Most Lucrative Markets in Any Business）的書籍。該書向年輕創業家提出建言：「或許你認知的壟斷是不合常理的、非法的、罕見的。錯！ 錯！ 錯！ 事實上，壟斷往往合乎常情，一向合法，而且出奇地常見。」政府可能持不同意見，以防萬一，該書建議將一部分暴利，撥給「頂尖的反壟斷律師」。

而今不少經濟學家公開讚揚壟斷，將其捧為深具啟發性的資本主義形式。羅伯特．艾特金森（Robert Atkinson）與麥可．林德（Michael Lind）合著《大即是美》（Big Is Beautiful）一書，他們寫道：「在經濟學入門課程（Econ 101）的抽象世界裡，壟斷和寡占總是被貼上負面標籤，因為這兩項行為扭曲價格…… 在現實世界中，事情沒那麼簡單。」為了開導我們，他們繼續寫道：「大學教的經濟學，涵蓋與不完全市場相關的完整文獻，那是專門給受高等教育的學生看的。」沒有博士學位、卑微又愚昧無知的靈魂，根本接觸不到這些課程。

諷刺的是，壟斷的提倡者基本上與新馬克思主義經濟學家站在同一陣線。新馬克思主義者認為，資本主義世界弱肉強食，大企業吞併小公司無可避免。正如知名波蘭經濟學家麥可．卡萊斯基（Michał Kalecki）寫道：「壟斷在資本主義制度本質中似乎已經根深蒂固：自由競爭作為一種假設，在特定調查的初步階段或許還有用處，但在資本主義經濟的正常階段，有關自由競爭的描述只是一個神話。」卡萊斯基無論在奧馬哈或是矽谷，可能都會有賓至如歸的感覺。

巴菲特和提爾對競爭的看法，捕捉了資本主義的矛盾。提爾認為有大型壟斷企業才有創新，卻忽略了他個人創辦PayPal的輝煌史。他好比是大衛（David），白手起家成立新創公司，對抗金融界的歌利亞（Goliaths），如今幼小的大衛卻加入非利士人（Philistines）陣營。*

*譯注：以色列少年大衛以小勝大，擊倒非利士人勇猛戰士歌利亞的故事，記載於《希伯來聖經》及《舊約聖經》。

雙頭寡占或寡頭壟斷的麻煩

遺憾的是，美國及許多已開發經濟體的資本主義，不再以競爭和創業驅力為特色。很多產業舉足輕重的參與者，確實是屈指可數。美國人還有這樣的錯覺，以為自己選擇很多，卻是根本沒有選擇的自由。

多家大企業俘虜了他們的監管機關，以至於現行的規範，主要是用來將市場新進者拒於門外。舉例來說，康卡斯特一票高層主管轉入聯邦通信委員會（Federal Communications Commission, FCC）任職，之後又離開政府機構，回鍋老東家康卡斯特來管理公司。這家有線電視龍頭意圖收購NBC環球（NBCUniversal）之時，康卡斯特七十八位前政府員工登記為康卡斯特遊說者。一如預料，此收購案縱有違反反托拉斯法疑慮，案子還是過了。更令人作嘔的是，批准NBC環球收購案的聯邦通信委員會委員梅雷迪斯．艾特維爾．貝克（Meredith Attwell Baker），沒多久就獲康卡斯特延攬。監管者與被監管者之間的分際已模糊不清。

市場從來不是黑白分明，徹底壟斷獨占或完全競爭的情況很少見。就像電影中的反派角色，壞到骨子裡的其實少之又少（偉大的導演深知，亦正亦邪的反派人物更驚世駭俗），發現到一家百分之百壟斷市場的公司，可說離譜到極點，恐因樹大招風引來監管機關怒懲。

總括來說，我們並無壟斷問題，有的是寡占問題。美國人被訓練到忌憚全國性壟斷，卻很少想過雙頭寡占或寡頭壟斷的麻煩。諸多產業呈現雙頭寡占局面，就兩大業者競爭瓜分整個市場；另有產業是三強鼎立或四分天下，形成寡占市場。完全壟斷的例子極為罕見，要是你讀到報導美國壟斷問題的標題，如同哥倫比亞大學法學院法學教授吳修銘（Tim Wu）所言：「新聞界發出錯誤的警訊。我們都清楚如何對抗壟斷，但一提到雙頭寡占或寡頭壟斷，主管機關自己都一頭霧水。」

不管是在亞當．斯密的《國富論》，或任何反托拉斯行動，例如一八九○年的《休曼法》（Sherman Act，美國史上首部反托拉斯法）、一九一四年的《克萊頓法》（Clayton Act，補強《休曼法》），你都找不到雙頭寡占或寡頭壟斷的字眼。寡頭壟斷一詞甚至直到一九三○年代才問世，由哈佛大學經濟學家愛德華．張伯倫（Edward Chamberlin）所創。oligopoly源自於希臘文，意指「少數賣家」，與寡頭政治執政者（oligarchs）出自同一字源。今日的寡頭壟斷者是我們的大老闆。



雖說用寡頭壟斷來形容現況，比獨占還要更精確，但在本書我們會將兩詞交替使用，希望你們見諒。正如自由經濟大師傅利曼所述，壟斷獨占指的是權力集中於單一企業，「對特定產品或服務有充分的控制力，大大決定其他個人獲取這些產品或服務的條件。」照此定義，當今的寡頭壟斷就是獨占。



寡頭壟斷企業經常表現得像獨占企業。兩個市場參與者串謀組成卡特爾（cartels）不合法，但暗中勾結可說是常態而且合理。對沖基金馬拉松資產管理公司（Marathon Asset Management）在他們令人讚嘆的投資寶典《資本回報》（Capital Returns）中提到：「基礎產業的參與者少、做理性管理、有進入壁壘而無退出壁壘、無複雜的參與法則，如此無可挑剔的環境，正適合企業從事合作行為…… 這就是為什麼產業發展至此後，能從中發現到豐厚的投資報酬率。」

你怎麼看待競爭都無所謂，在美國，競爭將死。

(本文摘自 強納森．坦伯 著《 競爭之死：高度壟斷的資本主義，是延誤創新、壓低工資、拉大貧富差距的元凶 》，商周出版提供)

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