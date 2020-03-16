中國有一個成語：半斤八兩。半斤是八兩，那一斤自然是十六兩。

中國大陸菜市場上的一市斤，卻是十兩，並非十六兩，只有臺灣保留了半斤八兩的老傳統。

傳統中國一斤為何是十六兩呢？我們可以聽聽漢朝儒生的解釋。

《漢書．律例志》記載：

五權之制，以義立之，以物鈞之……銖者，物由忽徵始，至於成者，可殊異也。兩者，兩黃鍾律之重也。二十四銖而成兩者，二十四氣之象也。斤者，明也，三百八十四銖，《易》二篇之爻，陰陽變動之象也。十六兩成斤者，四時乘四方之象也。鈞者，均也，陽施其氣，陰化其物，皆得其成而平均也。權與物均，重萬一千五百二十銖，當萬物之象也。四百八十兩者，六旬行八節之象也。三十斤成鈞者，一月之象也。石者，大也，權之大者也。始於銖，兩於兩，明於斤，均於鈞，終於石，物終石大也。四鈞為石者，四時之象也。重百二十斤者，十二月之象也。終於十二辰而復於子，黃鍾之象也。

千九百二十兩者，陰陽之數也。三百八十四爻，五行之象也。四萬六千八十銖者，萬一千五百二十物曆四時之象也。



漢朝以前，中國已經形成五種重量單位，分別叫做銖、兩、斤、鈞、石。

這五種單位的換算關係如下：

一石＝四鈞

一鈞＝三十斤

一斤＝十六兩

一兩＝二十四銖



漢代儒生牽強附會，強行將以上重量單位及其換算關係扯到他們心目中的仁義道德和自然規律上。他們認為：

人類社會有五種道德：仁、義、禮、智、信。所以就形成了五種重量單位：銖、兩、斤、鈞、石。

一年有二十四節氣，所以一兩等於二十四銖。

每年有春、夏、秋、冬四個季節，各地又有東、南、西、北四個方向，四四一十六，所以一斤等於十六兩。

每月有三十天(原始曆法不分大小月)，所以一鈞等於三十斤。

每年有四季，所以一石等於四鈞。

一石為四鈞，一鈞為三十斤，所以一石等於一百二十斤。一石為何等於一百二十斤？

因為一年有十二個月，一晝夜有十二個時辰。

一石為一百二十斤，一斤為十六兩，所以一石等於一千九百二十兩。一石為何等於一千九百二十兩？因為陰陽之數總共有一千九百二十個。

一石為一千九百二十兩，一兩為二十四銖，所以一石等於四萬六千零八十銖。一石為何等於四萬六千零八十銖？因為世界上總共有一萬一千五百二十種物質，這一萬一千五百二十種物質再乘以一年四季，恰好是四萬六千零八十種。

漢代儒生的解釋，基本上屬於胡扯。

每年有四季，各地有四方，那麼一鈞為何不等於四斤，卻非要等於三十斤呢？

何不等於四兩，卻非要等於十六兩呢？

每年有十二個月，每晝夜有十二個時辰，那麼一石為何不等於十二斤，卻非要等於一百二十斤呢？

一石等於一千九百二十兩，竟然是因為陰陽之數總共一千九百二十個，請問這一千九百二十個陰陽之數到底是怎麼得來的？

一石等於四萬六千零八十銖，竟然是世界上的一萬一千五百二十種物質再乘以四季得來的，請問這一萬一千五百二十種物質分別都是什麼？誰做過調查統計？

事實上，無論哪種度量衡，無論哪種換算關係，最初都是在生產和生活當中自然形成的。形成之時，不同度量之間並沒有特定的換算關係，是頻繁複雜的生產和交換逼著人們去尋找大家都能認可的換算關係。而這些換算關係往往並不是十進制，只有等到人類文明發展到一定程度，為了計算和統計的方便，那些不符合十進制的度量單位才會被慢慢淘汰掉。

關於一斤等於十六兩，還有一個傳說：春秋末年，著名謀臣范蠡幫助越王勾踐稱霸以後，棄官經商，他為了規範貿易，發明了桿秤。在秤桿上，范蠡先是刻畫了北斗七星和南斗六星，然後又增加了福、祿、壽三星。北斗七顆，南斗六顆，福、祿、壽又三顆，加起來剛好十六顆，每顆星代表一兩，十六兩合為一斤。

范蠡為什麼要在秤桿上刻畫這十六顆星呢？據說他有很深的寓意：南斗六星掌管出生，北斗七星掌管死亡，福、祿、壽三星主管運氣、收入和壽命。商販給顧客稱量貨物，如果缺斤短兩，就會缺福、缺祿、缺壽，就會被北斗七星把小命帶走。

我們不知道這個傳說形成於何年何月，但它就和漢代儒生在《漢書．律曆志》裡的解釋一樣，都是生搬硬套、胡攪蠻纏。其實范蠡活著的時候，中國還沒有出現桿秤，只有天平，而天平的衡桿上根本不需要刻畫秤星。

此外還有很多傳說，例如說一斤十六兩是秦始皇規定的。

傳說秦始皇滅掉六國，號令九州，六國加九州是十五，再加上原先的秦國，正好是十六，所以秦始皇規定一斤等於十六兩。又有人說，一斤十六兩出自秦始皇的相臣李斯之手——秦始皇讓李斯制定度量衡，李斯不知道把一斤定為多少兩才合適，瞧見秦始皇手詔裡有「天下公平」四個字，數了數這四個字的筆畫，總共十六筆，於是靈機一動，將一斤定為十六兩。

至少在商鞅變法期間，一斤十六兩就是約定俗成的老規矩，根本用不著秦始皇去數九州六國，更用不著李斯靈機一動去數筆畫。

推根溯源，一兩之所以是二十四銖，一斤之所以是十六兩，一鈞之所以是三十斤，一石之所以是四鈞，其實都是由天平決定的。

早期中國沒有桿秤，只有天平。用天平稱量物品，只能一個一個地累加砝碼。而砝碼與砝碼之間要麼是等重的，要麼是倍數關係。等重的砝碼和倍數關係的砝碼不停地累加，自然而然就會形成倍數關係的重量單位。你看，兩和銖之間，斤和兩之間，鈞和斤之間，鈞和石之間，統統都是倍數關係。

打個比方，如果將一兩定為一架天平可以稱量的基本單位，那麼這架天平的最小砝碼肯定是一兩重。平常稱量物品，需要一套砝碼，這套砝碼只有打造成倍數關係，例如一兩、二兩、四兩、八兩、十六兩、三十二兩、六十四兩……那才是最實用、最節省的。所以呢，人們就將八兩的砝碼定為半斤，將十六兩的砝碼定為一斤，將三十二兩的砝碼定為二斤，將六十四兩的砝碼定為四斤。

當然，實際命名的時候，完全可以將二兩、四兩、八兩或三十二兩定為一斤，古人將十六兩定為一斤，確實有偶然的成分。但有一條是必然的：不管將多少兩定為一斤，最後有意思的地方在於，古代中國的重量單位之間是倍數關係，近代歐美的重量單位之間竟然也是倍數關係。

英國改用公制單位之前，重量單位包括打蘭、盎司、磅、英石(Stone)、夸脫、英擔(Hundredweight)、長噸(Long ton)。其中一磅等於十六盎司，一盎司等於十六打蘭，與傳統中國一斤等於十六兩一模一樣。

至於長噸、英擔、夸脫、英石，則和秦漢時期的石、鈞、斤一樣，都是按照二的倍數進行換算。

中國一石等於四鈞(二的二倍)，一鈞等於三十斤(二的十五倍)。英國一長噸則等於二十英擔(二的十倍)，一英擔等於四夸特(二的二倍)，一夸脫等於二英石(二的一倍)，一英石等於十四磅(二的七倍)。

中、英兩國傳統重量的進位關係為什麼都是二的倍數？因為兩國歷史最悠久的稱重工具都是天平，人們為天平打造砝碼，都必須按照倍數關係打造。

中國自從秦、漢以後，桿秤就大行其道，槓桿原理可以讓重量按照平滑的進位增長，於是重量單位之間的換算關係就形成比較簡便的十進位，銖、鈞、石逐漸被淘汰，被毫、厘、分、錢、兩、斤取而代之。唐、宋、元、明、清歷朝，除了遵照傳統習慣，一斤仍然等於十六兩以外，新的重量單位都成了十進位，例如一兩等於十錢，一錢等於十分，一分等於十厘，一厘等於十毫。

一九二八年南京國民政府通過法令，讓傳統斤兩與公斤接軌，規定一市斤等於○．五公斤，但仍讓一市斤等於十六兩。後來國民黨政府遷到臺灣，繼續執行一九二八年的法令。所以到今天為止，臺灣一斤還是十六兩。

中國這邊則進行了相對徹底的改革。一九五四年九月十一日，中央人民政府公布《度量衡暫行辦法》，為了換算上的方便，將一斤定為十兩。所以在今天，大陸一斤是十兩。

我們可以這樣總結：臺灣一斤為十六兩，是延續了天平時代的老傳統；大陸一斤為十兩，則是桿秤時代的新發明。

有必要說明的是，臺灣沒有完全遵循一九二八年頒布的《中華民國權度標準方案》。

根據權度方案的規定，一斤應為五百克，一兩應為三一．二五克(十六兩為一斤)。臺灣則沿用明、清時期乃至民國初年的傳統，將一斤定為六百克，將一兩定為三七．五克。

現在中國大陸一斤是五百克，一兩是五十克。很明顯，中國大陸的斤比臺灣的斤小一些，但是中國大陸的兩卻比臺灣的兩大一些。大陸遊客在臺灣買水果，如果論斤稱，會覺得臺灣商販給得多；如果論兩稱，就該覺得臺灣遍地都是奸商了。

(本文摘自李開周著《從奈米到光年：有趣的度量衡簡史》，時報出版提供)

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