謝謝當年中傷我的同事

站對位置、發揮長處，比拚命修正短處重要。

天賦，聽起來浮誇又遙遠，好似僅限給出身豪門、智商過人者才配去追求的東西…其實，天賦不需要什麼絢爛耀眼的才藝，簡單來說，天賦就是「你喜歡的事」加上「你擅長的事」。

但不能忽視的是，天賦也取決於外在環境而有不同的發展，例如原生家庭與生命軌跡，給了你多少選擇權、自由度、關愛、知識與資源，支持你探索，而這些都不是我們所能控制或改變的，所以我理解，大家多少都感嘆過「要是我有個富爸媽就好了」。

但即使外在環境坎坷、困頓，我們依然擁有天賦，尤其，若你是在艱難的歲月中長大至今，更證明你已具備人類最強大的天賦了。天賦可以是任何事，絕無優劣之分，它提供你此生足夠的能力，展現生命力甚至影響群眾。

永遠別擔心啟蒙得太晚，只要從此刻開始探索自己，隨時留意生活中哪些事讓你特別「喜歡」，以及哪些事你做起來特別「擅長」，就是你可以前往一探究竟的領地。

追求意義，快樂便隨之而來

你知道嗎？其實大多數人都誤解了快樂，也搞錯了獲得快樂的途徑。

也許一小塊巧克力的確能讓我們感覺快樂，但也如同巧克力升起的血糖般，這樣的快樂往往來得快、去得更快。當我們在不理解快樂的真正意義，而急切地盲目追求快樂，恐引發更嚴重的後續問題，例如衝動購物後的卡債、瘋狂大吃後的腸胃負擔等，都會讓我們的身心品質落入惡性循環。

曾淪為納粹集中營生還者的心理學家維克多．法蘭克（Victor Frankl）說：「快樂是追求不來的……因為它是活出有意義人生的副產品。」所以，我們渴望的，其實是比快樂更持久的「意義感」。

我特別喜歡日本作者茂木健一郎在《生之意義》（Ikigai: 生き甲斐）這本書中對「活著的意義」（The reason for living）的見解。茂木先生認為，我們需要滿足以下四項重要元素，才能感受到熱情、動力，和存在於世的價值感。

‧元素一、找到你做起來最享受的事

問問自己，你喜歡做些什麼呢？做什麼能讓你感覺開心、自在、身心舒暢呢？這個答案可以非常日常，也可以攸關你的職業，沒有任何限制。像我喜歡做的事有：躺在海邊、喝茶、說真心想說的話、旅遊、聽有趣的故事、讀與人性相關的書、跳舞、唱歌、和愛的人一起吃飯、表演、逗大家笑、也喜歡被人逗笑、睡覺、泡澡……。

這是探索起來最有趣的一個步驟，有無限多個答案，寫得過程若能讓你嘴角上揚、身體輕鬆、心跳微微加速，甚至想馬上採取行動，那你就在往對的方向前進了！

‧元素二、探索你從小到大擅長的事

哪些事情，你做就是比較快、比較上手、比較有成就感？這個答案就是你所擅長的事。

每當我詢問個案、聽講的觀眾這一題的時候，最常聽到的回應就是：「我沒有擅長的事，我什麼都做不好……」你會產生這樣的心境有三種可能性：第一種，你被世俗評價宥限住了。你或許以為，只有「數學」、「英文」、「科技」、「法律」、「醫術」等受到大眾崇敬的項目，或至少要得過什麼獎項的能力才能稱作專長。

舉個例子，曾有位個案靦腆地問我：「我只想到我好像蠻會打掃……這也算專長嗎？」我告訴他，「當然算！打掃需要很多技巧耶」。而這位個案目前已在網路上成立了家居清潔團隊，逢年過節時想訂還訂不到呢！重點是，他說每當看到客戶的家煥然一新，就讓他好滿足、好有成就感。

所以，我再次強調，專長絕無優劣高低之分。請暫時拋開他人的評價與看法，從自己的經驗探索起即可。

第二種可能性，你尚未有機會去磨練你的專長。或許你仍需為生活用力打拚，養家糊口，沒有什麼選擇的餘地，如果是這樣也沒關係，先請你回想在從小到大的經驗裡，哪門學科、哪些活動、哪類型的書籍／影片，特別容易吸引你的注意？讓你在過程裡獲取一點成就感？你所擅長之事可能就蘊藏其中。

第三種可能性，你嘗試得不夠多。我知道，人生是很倉促短暫的，無法窮盡這世界上的所有體驗，但唯一能做的，就是多去嘗試新事物；我有個簡單的方法，邀請你走進一家書店，先拿幾本你一看到主題或封面就有興趣的書，再拿幾本平常不太會看的書，帶著好奇心，去比對和發現，為自己創造新的思維空間。

‧元素三、別人會願意付錢給你做的事

許多人都有談「錢」色變的症頭，包括我自己，都曾經不好意思跟個案親手收錢，覺得這樣好像讓我們的關係變廉價了，但這是源於我們不夠接納自己的專業價值與生存需求，好像不收錢、不求回報的付出，才比較高尚。

其實，讓自己的生活越來越舒適、愜意，正是「活出原廠設定」的核心精髓，因為每個人都需要先滿足自己的需求，才有心力實現自我，發揮更大的潛能來回饋他人。

一味地提倡「追求夢想」卻沒有花時間思索如何賺取財富，是不切實際的，所以，無需認為錢是庸俗之物，它是讓我們活得更自由、更像自己的重要工具。

「錢」產生的問題在於，如果你是以「錢」為工作的終極目標，而非享受於工作本身，可能到頭來會被沒有盡頭的「數字多寡」所奴役，離你想要的「意義感」越來越遠。

別人會願意付錢請你做哪些事呢？這個部分也請各位靈活運用你的創意，畢竟，商機是人類發明的。以前看《櫻桃小丸子》卡通的時候，總覺得班上那位貪吃的小杉什麼都不會，唯獨食物能讓他興致勃勃，但倘若他誕生於現代，也許早已成為最出名的大胃王 YouTuber 也說不定呢！

我相信，所有能力都有價值，只要你夠堅持。

‧元素四、世界與社會需要你的事

除了發揮天賦、獲得財富，與世界連結也是人類最特別的需求之一。「利他」（altruism）的天性會讓我們自然而然地去關注其他人的需要，在幫助了別人後也會產生欣慰、自我價值提升等感受，所以如果工作內容能使你融入社群、為他人締造福祉，「意義感」的拼圖將更臻完整。

而每個時代，甚至每個國家又有不同的狀態與議題，政治局勢、經濟現況、氣候變遷、食安危機、科技發展、醫學進步……對職業或人類身心健康都有巨大衝擊。

有些命題是我們需要即刻省思的， 例如， 「 哪些職業較不會被Ａ Ｉ 取代？」、「醫學進展讓壽命增加，但人們心靈痛苦指數為何不降反升？」、「我在銷售的商品（食品、金融產品等）有沒有為了貪圖近利而犧牲人與人的信任？」、「這份工作傳達的思想是讓人更分裂仇視，還是更理解相愛？」……也許不是一時半刻就有清晰的答案，但你內心必定知道，你正在從事、或嚮往從事的職業，是否對世界、對社會、對人群有所貢獻。

這些命題很大，可能已讓你備感壓力，但其實對世界的貢獻，也可以從這個小問題開始：「我今天的工作，可以幫助到誰？」或許是幫助顧客解除疑惑、讓地球更乾淨，或單純因為你的存在，而覺得幸運，這就是我們對「工作」的最高期許。

你所喜歡的、擅長的、又能讓你賺到錢的事情中，哪些也同時能讓別人也更

幸福的呢？祝福你在一番探索與實驗之後，找到屬於你「活著的意義」。

站對位置、發揮長處，比拚命修正短處重要

我們之所以對某些工作感到痛苦，通常是因為工作內容所需求的能力或方式不符合我們的「原廠設定」，我們得花上比別人多好幾倍的時間，去做完一件事，成果卻依然不怎麼樣，頂多只覺得「呼……終於下班了」，而沒有帶來任何滿足或有意義的感受。

初入心理師這行時，我曾做過一份需要大量行政能力的工作，而對於文書、報表的細節完全苦手的我，幾乎是每天，都在老闆的斥責聲中度過，做到凌晨還是出錯，想當然爾，在情緒低落的狀態下，連我的本業─諮商的品質也受到不少影響。

當時，我和老闆溝通，是否願意讓我試試看「演講」這份我更擅長的工作，取代文書處理，或許能為機構帶來更大的效益，但老闆認為我太好高騖遠：「你只是個新人，在外面不可能找到更好的工作了，行政是你的短處就努力學、拚命修正嘛！有這麼難嗎？」是啊……我也不知道為何處理數字、做報表對我來說這麼困難，使當時的我深深陷入自我懷疑的泥沼中。

直到離開那間機構，成為「行動心理師」，我才發現，站對位置比什麼都重要，當長處能好好發揮，工作就不再是種對自我的鞭笞，反而會自然而然、求知若渴般地想要學習吸收更多。

如果你感受到在職場裡，你經常需要「修正自己的短處」或「變成另一個樣子」去配合大家，這就是不容忽視的訊息，它在試圖告訴你，這裡並非對的位置。

而職場就像個合唱團，請把現在的「卡關」當成發聲練習，引領你找到合適的音域，先讓自己站對位置，才能發揮各自的長處，一同吟唱出和諧的樂章。

在高峰上享受掌聲，在低谷裡聽見心聲

成為心理師之前，我曾在金融業待了五年，最後一年，某幾位同事開始背地裡向新來的主管進讒言，將我冠上莫須有的罪名（例如：只要我當天走進辦公室沒有笑容，他們就會跟主管說：「予昕一定是跟另一半吵架，把情緒帶來公司，ＥＱ真差！」），讓主管對我造成誤解，不但使我的工作項目窒礙難行，部門裡的人際關係也降至冰點。

當時的我並不曉得這就叫做「職場心理暴力」，只覺得每天都很挫折、防衛，每到上班前就痛苦萬分，像個拒學症的孩子般，經常胃痛想吐；而職涯也等同於被宣告失敗，都快三十歲的年紀，仍不知該何去何從。

你也有過這樣的經驗嗎？失足跌進了生命的低谷，四周籠罩著無盡地黑暗。

但，也正是這樣的契機，才會讓我們開始向自己提問，那些人生中最至關重要的問題：

「我是誰？」

「我想成為怎樣的一個人？」

「現在這份工作是我想要的嗎？」

「什麼是我所渴望的人生？」

因為，在我們順遂、站上生人高峰的時候，眼光絕對是對準目標直線前進，唯獨只有在幽谷中，這些情緒與困頓才會促使你開始向內探尋，對於我的設定而言，真正有意義的是什麼。

我從主持人、演藝圈、金融業的生涯，看似斷斷續續、曲曲折折，卻在成為心理師後開始懂了宇宙的幽默感。

主持的經驗，是為了讓我對表達有更多的磨練；演藝圈的經驗，是為了讓我對身體意象的掙扎有更深的體會；金融業的經驗，是為了讓我對企業文化、組織管理、溝通衝突有更多的認識……這些印記，形塑了現在這個我，每一道傷、每一滴淚、每一條崎嶇的路，都在淬煉出我生命的獨特性。

雖然是後見之明，但你說，我是不是該謝謝當年在背後中傷的同事「推我一把」呢？

親愛的，若現在的你是站在人生的高峰上，千萬別客氣，請用力地享受掌聲，活出酣暢與快意。但，若此刻的你位於生命的低谷，正徬徨著到底該堅持下去或毅然離開……來，先深深地呼吸，請相信這份不安很重要，表示你的內在正升起一股聲音等待你去認真傾聽，想引領你往更貼近「原廠設定」的方位前進。

你若問我：「這段路上會怕嗎？」我的答案是：「當然會！」但就請一邊害怕、一邊匍匐前進吧，因為在人生中，沒有一條路叫做冤枉路，只要用心體驗，無處不蘊藏著禮物！

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