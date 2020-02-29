金錢模式可以改變，即便你目前仍然身無分文也完全沒關係。

關於金錢，你也有著什麼樣的模式嗎？只要能了解你的心理模式，一切就會明朗化了。

當你遇到一位二十幾歲的年輕人，開著十分帥氣的法拉利跑車時，你有什麼想法呢？

是羨慕地想著：「那台車要多少錢？我死前能有機會搭一次嗎？」還是莫名感覺受挫，想著：「他爸媽應該很有錢吧？」抑或是心裡會冒出攻擊性的想法，想著：「乳臭未乾的傢伙竟然能開跑車？」又或者你不會有負面情緒，只會發出「哇！真的好帥」的感嘆呢？

一樣的情況，每個人卻都有不一樣的情緒反應。這種情緒發自於內心深處，是從潛意識裡直接湧上的。人類的潛在情緒大致可以分為「委屈感、孤單感、恐懼感、自卑感、好勝心」五大類，「潛在情緒」則是把他們系統化的用詞。潛在情緒是心理模式與行為模式的根基，對於攸關錢財的金錢模式也會造成偌大影響，對此我們於第三章會再深入討論。

仔細觀察人們的行為，會發現大多都出自於自然反應，而非經大腦思考過的舉動。「自然而然」換句話說就是「經由潛在意識而發生」。例如：初次見到某些人，你感覺這個人「是我的菜」——這不是源自於理論分析後的結果，而是來自一個你也說不清的依據。

當我們在下攸關金錢的決定時，潛在意識也會造成巨大的影響。有些人雖然很有能力，卻堅持要進小公司；有人明明擴大事業規模就可以賺大錢，卻不想再擴張版圖，認為「這樣對我來說剛好」，滿足於當下；相反地，有些人明明已經有經濟困難，卻還是「忍不了內心的空虛」，把信用卡狂刷到薪水無法負荷的範圍。

那麼，我的金錢模式究竟是哪一種呢？藉由探討內心潛在情緒，並透過分析心理模式和行為模式後所得知的結果，發現我是「把努力賺來的錢拿去投資卻因此賠錢，或借錢給別人卻要不回來」的類型。雖然後面會再提及，不過在我意識到這件事之前，我真的一直在「賺錢然後賠錢」中不斷輪迴。

金錢模式是各種心理現象交互作用而成的。「損失規避法則」（Low of Loss Aversion）也屬其中之一，這條法則指出——面對損失時感受到的痛苦，比發生好事或得到兩倍利益時感受到的開心更為強烈。

因此，當自己擁有某項東西時，人們就會高估該物應有的實際價值，這稱作「稟賦效應」（Endowment Effect），它一樣也會對金錢模式產生偌大的影響。該效應是由曾榮獲諾貝爾經濟學獎的美國經濟學者理察．塞勒（Richard Thaler）所發現。他曾舉例——用五美元單價收購的紅酒，就算售出時可獲得五十美元以上收益，卻仍有人不願意出售。並由此總結：「人們有一種自我中心性，會對所擁有的事物賦予特別的價值。」

除此之外，還有「沉沒成本」（Sunk Cost），這個效應會讓人感覺「至今的努力太可惜」，因而執著於過去的時間、努力、金錢，導致無法做出理性的判斷。這個陷阱便會阻撓我們在理財上做最合理的決定。

選擇與行為會在不自覺當中，受到諸多心理現象的影響，並在潛意識中產生「現在這樣也不差，有必要改變嗎？」的想法。

和窮人模式訣別

讓我來說個很久以前的故事吧，那是我們夫妻倆剛新婚的時候。因為兩邊都不寬裕，我們甚至連互贈飾品都沒有。我幾乎算是什麼都也沒有地就結婚了，傢俱還是由以前在證券公司上班的妻子買齊的。

我們在岳父花六千萬韓元買進的大樓裡開始了新婚生活。只不過住了三年，就聽到大樓要重建的消息——當時房子的市價已經是一億兩千萬韓元。岳父告訴我只要給他六千萬，他就把房子轉到我的名下，給了我一個能用一半市價購入房子的大好機會。

我一直以來都認為「負債就是破產」。就算天塌下來，也不可能貸款買房子。像這樣的膽小鬼，能做什麼呢？想當然，我們搬離了那裡，而岳父直接把房子賣了。後來的重建由樂天建設承接，市價直接翻漲了四倍之多。

儘管有這麼多賺錢的機會，我卻屢屢錯過，究竟我的金錢模式是什麼？

其實，在我做這些選擇的背後，藏著一個無意識間會自動產生作用的扭曲心理。當時的我愚昧無知，不過更準確來說，是我對金錢的恐懼導致了這份無知。在我兒時成長過程中，經常會聽到「某某人借高利貸家破人亡」、「借錢還不了被抓走了」等話語。所以我始終害怕自己若借錢，也會淪為一樣的下場。

一直到後來，我才意識到借錢並不一定是壞事，而且甚至還有利用債務進行理財的「債務理財法」不是嗎？雖說沒有償還能力卻盲目借錢是不好的行為，但是如果確定能創造比貸款利率更高的收益，那麼債務也能夠成為資產。不斷避免欠下債務，搞不好只會像我一樣招致金錢損失。

金錢損失有很多種模式。有「因為害怕導致什麼都不敢做」的模式；還有「不想努力、只想快速賺錢而胡亂投資」的模式；也有「辛苦賺來的錢總是如水般流逝」的模式。有些人的金錢模式是為了想獲得肯定而努力；有些人是為了成功而努力；又有些人為了尋求安全感將錢緊緊握在手上，時刻警戒；也有些人為了滿足自我的消費欲望每每把錢花得精光。每個人的金錢模式，都以不同的方式呈現。

立刻觀察你自己的金錢模式吧！也許你也在不斷反覆的模式裡耗損金錢。待在那樣的模式裡，是絕對無法擁有富人金錢模式特質的。

慶幸的是，金錢模式可以改變，即便你目前仍然身無分文也完全沒關係。我見過許多為了創造出富人金錢模式，向內心探索並接受自我潛在意識，最後成功的案例——認知自己的問題是最重要的。

(本文摘自李約瑟、金蔡松花著，《有窮爸爸，你也能變富兒子》，方言文化提供)

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