四十不一定要不惑，困惑也無所謂。 不必像年輕時幹勁十足，但也不必像上了年紀的老人家一樣失去動力。

四十歲前的我，每天為生活奔波，從未曾靜下心來好好覺察自己，到了四十歲時依然如此，或許是因為這樣，當時我感到十分痛苦。四十歲時，若能稍稍從忙碌的生活中抽離，讓自己喘口氣休息一下，可能就不會這麼不安，也不會老是覺得被時間追著跑，或許就能好好享受屬於我的四十歲。

很多事都要等過一段時間後，才能有所體悟。我也是過了四十歲後才明白這些事。不同的人生階段，會遇到不同課題，這些課題都是這輩子第一次遇到，會迷惘是很正常的。每天不可能都只有開心的事，難免會遇到一些不美好。不必因此太過焦慮，錯過了生命中的美好時刻。如果四十歲的你，容易陷入自責，覺得自己的人生很失敗，不停在心裡懊惱著：「為什麼我的人生會這麼失敗？」、「我明明已經這麼努力讀書、拚命累積經歷，怎麼我的人生只有這樣？」當你心裡開始有這些小聲音出現時，就表示你需要靜下心來檢視過去的人生，去體會並了解當下的意義與價值，同時好好珍惜享受此刻。

假如可以回到四十歲，我會重新檢視自己的人生，把四十歲當作是過去和未來的重要分水嶺，為未來的人生做好規劃準備。不浪費太多時間在後悔和煩惱，而將焦點放在希望上。如果能安放好心中的不安，我相信四十歲會是讓自己變得更好的人生轉捩點。

現在四十歲的我們和上一代很不一樣。上一代的人，只要出國留學回來，很容易就能當上教授；只要考上醫學系或法律系，就能保障高收入。當然在那個貧窮的年代，並不是每個人都能考上名校或出國深造，這是少數人的特權。我也曾很想去留學，但因為家裡經濟關係，無法實現。即使後來努力在國內攻讀碩士、博士，還是會為了無法去留學的事而感到遺憾。因為我一直希望自己四十歲時，能當上教授在大學教書，但總因為沒有國外學位，屢屢失敗。

不過，在現在這個年代，即使當年我能出國留學，回國也不一定可以當教授；就算從醫學系或法律系畢業，也未必前途光明。如果老是拿自己和上一代比較，很容易會埋怨自己生錯時代，而陷入負面情緒中。

時代變遷，很多事情變得跟以前不一樣，有好有壞。和上一代比起來，我們有更多拓展生命經驗的機會；過去出國旅行也沒這麼容易，在學習知識各方面，也都比現在更受限。

我和憂鬱症病情好轉的年輕人聊天時，偶爾聽到他們說想出國看看，我都會替他們感到高興，也很鼓勵。要是我像他們這麼年輕，也會想出去國外走走，拓展自己的視野，心裡很是羨慕。

四十歲的你，即使不是原本想像的那樣，沒有完成心中的夢想也無妨。四十不一定要不惑，困惑也無所謂。不必像年輕時幹勁十足，但也不必像上了年紀的老人家一樣失去動力。

不用因為比不過上一代，而感到失落。每個時代都有每個時代的痛苦，只是種類和形式不同而已，都有各自要面對的考驗，沒有絕對的好壞。因此，不需要比較，只要靜下心來好好想想，什麼才是自己真正想要的，把它當作是一份禮物送給自己。

四十歲散發著這個年紀獨有的韻味，那是二、三十歲尚未成熟時，無法展現的味道。若還沒有成為理想中的大人，也不必感到自責。我們已經錯過許多美好的時間，不要把時間浪費在無謂的懊惱上，而是應該把握當下。

你的人生，現在才開始！

四十歲的你，是美麗而耀眼的。或許現在的你，並不這麼認為，但等過了這個年紀後，你就會明白此刻的珍貴，就如同青春一樣。試著讓自己暫時從忙碌的生活中抽離，去尋找自己內心真正想要的吧！好好珍惜四十歲的時光，你會看見許多未曾看見的事，進而發掘生命的意義。

(本文摘自姜善英著，《年屆四十，中年迷路》，采實文化提供)

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