關鍵軟技能 你必須具備狼性！

人人都在問:「未來工作在哪裡?」「哪些工作不會被AI取代?」

國際顧問公司麥肯錫(McKinsey&Company)在研究報告《失業,就業:未來的工作對就業、技能、薪資的意義》(Jobs lost, jobs gained: What the future of work will mean for jobs, skills, and wages)中指出,預計到了2030年,全球將有八億的工作者因人工智慧(AI)與自動化而失去工作。

AI浪潮來襲,無論對於企業或工作者,勢必都將掀起一波職場存亡戰。而針對這個問題,我經常對所有工作者說一句話:「搭上趨勢才能及時卡到好位置!」

「你究竟想做什麼樣的Marketing?」──人事精簡化暴露臺灣工作者的危機

臺灣的企業因為資金受限,以規模偏小的中小型企業為主,其組織構造與新加坡、日本、上海、歐洲等大型企業相比簡化許多。

面對全球化發展趨勢,有些企業選擇併購(M&A)模式,提早做產業轉型來取得競爭優勢;也有些資金或資源較弱的企業為求生存,將原本應由一組或多人共同作業的工作,歸由一人全部負責,透過所謂人事精簡化、跨部門支援來維持運作。

特別是一人多工的型態,常見組合有:行銷兼做業務與營收報告、人資兼行政、財務兼人資等。然而,長期在中小型企業工作的求職者容易成為職場上被淘汰的高危險群。我與一位擁有小公司與大企業經歷的行銷總監(Marketing Director)訪談後,他十分感嘆地說:

「在臺灣的社會,『通才』變成是企業要求員工身兼多職的合理徵才條件,但是如果『通而不精』,反而無法提升自己在求職市場的身價。」

以行銷(Marketing)職務為例,我經常遇到許多求職者表示想應徵行銷工作,但當我反問是關於行銷的哪個領域時,他們往往答不出來。這樣的反應讓我感到很意外,細問之下他們指出,臺灣的中小型企業裡沒有特別分工,「統包行銷」是理所當然的。

通常,聯合利華(Unilever)、寶僑(P&G)、可口可樂、華碩等大型企業將行銷工作區分得很細,最常見到以下六大領域:

產品行銷(Product Marketing) 通路行銷(Territory Marketing) 數位行銷(Digital Marketing) 活動行銷(Event Marketing) 品牌行銷(Brand Marketing) 技術行銷(Technical Marketing)

以上六種行銷工作帶領工作者往更專精且高階的職務發展。

舉例來說,以下是一位行銷出身的工作者的職涯路徑(career path):

從上表可以看到,這位工作者從行銷基層一路爬到最高職位行銷總監後,下一步的發展是成為總經理,因為總經理等公司最高負責人必須熟悉所有通路,設計全方位的營運策略。這也可以解釋許多跨國企業的CEO都是行銷出身的人才,因為行銷一職與企業的戰鬥力密不可分。從事行銷的工作者若沒有累積上述多項領域的實戰經驗,也不清楚有這樣的職涯規畫,容易錯失往高階職務發展的可能性。

鎖定未來10大關鍵技能,靈活搭配軟性技能

前述提到的臺灣現狀,導致有能力卻無伸展舞臺的工作者選擇離開臺灣,人才外流問題愈來愈嚴重。

留在臺灣的人才究竟該如何擁有更好的職涯發展呢?我們唯一能做的努力即是鎖定大數據分析下未來十年職場所需的「關鍵技能」(rising skills),並強化非技術性的「軟性技能」(soft skills),才能成為最接近市場需求的人才。

全球最大求職社交網站領英(LinkedIn)釋出一份《2019年未來職場技能報告》(Future of Skills 2019 Report),鞭辟入裡地指出未來十年內職場與商場上不可輕忽的技術性「關鍵技能」:

法規(Compliance) 以人為本的設計(Human-Centred Design) 社群媒體行銷(Social Media Marketing) 手勢識別的IT技術(Gesture Recognition Technology) 前端開發(Frontend Web Development) 持續性整合(Continuous Integration) 工作流程自動化(Workflow Automation) 機器人流程自動化(Robotic Process Automation) 人工智慧(AI) 區塊鏈(Blockchain)

掌握上述關鍵技能的工作者,在就職或轉職時都能有更多的選擇;正在猶豫是否該透過在職進修來取得更高學歷,或者想增強職場新技能的工作者,以上領域值得花時間做深度分析。

不被取代的軟性技能

以上十項關鍵技能雖然大多與IT、AI相關,但其實都需要配合高度、非技術性的「軟性技能」才能發揮真正的功效。從國際單位與指標人物提出的內容 來分析,可統整出以下六項至為重要的軟性技能:

1. 持續學習(Continuous Learning)

2. 創造力(Creativity)

3. 自發性(Initiative)

4. 領導力(Leadership)

5. 批判思考(Critical Thinking)

6. 問題解決能力(Problem Solving)

此外,我想就我多年來的經驗與經手過的案例再補充二項:

7. 人脈網(Networking)

8. 狼性(Aggressive)

以下藉由一些實例簡單說明如何將關鍵技能搭配軟性技能,並運用在面試作答與職涯規畫上。

以人為本的設計

簡單來說就是懂得人心、貼近消費者感受的設計。近年來的面試考核尤其加重以人為本的設計的比例。

我遇過許多面試官會直接請應徵者提出商業計畫書(Business Proposal),透過其提案來判斷人選特質是否貼近市場需求,並能打動消費者。有些考官則愛用與人性分析有關的情境問題(Situational Questions)來考驗求職者:

「今天有一艘船正要駛向對岸,讓其中『1人』搭上飛機。船上有3人,分別是:①即將臨盆的孕婦;②手上有攸關公司存亡訂單的老闆,趕著到對岸交易;③你自己。」

如果你是應徵者,會如何回答?其實這個答案並沒有對錯,透過這個看似無厘頭的問題除了可以判斷人選是否擁有問題解決能力,更能試探當事人的性格,放到合適的部門,善用其特質與影響力來協助團隊設計人性化的商品或服務。

以人為本的設計等於工作者對社會潮流、人與人之間距離的理解。對於公司團隊來說,充滿活力的溝通所帶來的結果,與機器式溝通所產生的結論,在商業決策上的影響力完全不同。求職者必備的不再只是專業技術,還要加上社交能力。

社群媒體行銷

網紅經濟與自媒體的興起,反映社群媒體行銷的重要性。然而許多人通常只在臉書或IG上看八卦,卻沒有善用這些平台來經營自己、關注市場動態、磨練社群媒體的操作技巧。如今,電商是重要的銷售渠道,擁有社群媒體行銷技能的工作者會更受珍視。

這幾年,我針對業務(Sales)職缺篩選履歷時,懂得社群媒體行銷的人選都有優先得到面試的機會。比起只是單純跑業務的人,會經營部落格、臉書的工作者擁有人脈網或創造力,可以理解最新的市場需求,讓業務技能更活潑,進而創造更多利益,而公司會認為這樣的人才能帶來創新。再舉求職平台上的行銷職缺為例,美國運通(American Express)旅遊部在尋找針對日本人做市場規畫的行銷人選時,擁有經營旅遊或美食等生活領域網路平台的經歷,會在面試上加分。

不只業務和行銷職缺,獵頭或人資為了覓得到位的人才,提高招募效率,在篩選人選的過程中也會利用社群網站觀察求職者的興趣與社交渠道,過濾出最有潛力的候選人。

理科人才注意!

專門負責IT領域人才招募的臺灣瑞星管理顧問業務發展總監蔣宗芸女士指出,目前的IT業,無論前端或後端,各種軟體開發工程師都缺乏人才,而最為稀缺的是發展時間較短的數據科學家(Data Scientist)。

即使如此,擁有理科背景的工作者也不能輕易卸下心防。以前述的關鍵技能來說,以往的工程師只要專心負責階段性任務,但現在的大企業像是臉書所要求的人才便必須具備全方位的開發能力,例如擁有持續性整合技能的全端開發者(Full Stack Engineer)。而專案經理(Project Manager, PM)可以增加工作流程自動化技能;科技領域的職人也可以提升機器人流程自動化技能,讓自己成為市場極度需要的人才。

「我該去國外闖蕩,還是留在臺灣發展呢?」

年輕人經常煩惱該出國或者留在臺灣打拚。現在是網路世界,即使無法去到國外累積經驗,也可以透過外語能力來追上國際趨勢。

另一方面,臺灣作為亞洲的緩衝區、一個模糊角色,想到海外發展的工作者如果善用這個狀況會發現其實有不少「利多」。例如,服務業人才特別受到日本市場的重視,因為文化相近,日本企業在培訓時較容易上手;加上臺日關係友好,雙方國家都有互相進駐的據點。日本雇主喜歡在臺灣員工約滿後繼續聘用。另外,臺灣更是前端工程師、AI人才、區塊鏈人才的聚集地,這也印證了為什麼谷歌、臉書直接將研發中心設立於臺灣。

此外,根據我過去的招募經驗,跨國企業會特別指定臺灣的技術人才擔任重要職位,因為臺灣人選的學習能力快,在海外又能發揮刻苦耐勞、咬牙往上爬的特性,企業會再培訓這群人往高階職位發展。

未來工作就在你手中!

傳統的職涯規畫大致是三十歲後半到四十歲世代成為管理階層,再晉升為中高階主管,然後退休。然而現實情況是,已經沒有所謂的「鐵飯碗」,再加上人的壽命愈來愈長。

其實,培養前述提及的多項關鍵技能與軟性技能,不僅能鞏固職場競爭力,更能為終身職涯加值。特別是三十歲到四十歲世代的工作者,可以趁著略有工作經驗與些許儲蓄時,多方磨練自己的技能,找到第二或第三強項,嘗試發展人生的第二舞臺,並且與第一舞臺共存。

眼光在哪裡,成就就在哪裡──去做就對了!

速速抓重點 培養8大軟性技能──持續學習、創造力、自發性、領導力、批判思考、問題解決能力、人脈網、狼性,才能成為AI時代中不被淘汰的人才。

(摘自蘇盈如著《2030轉職地圖:成為未來10年不被淘汰的國際人才》,遠流出版提供)

延伸閱讀

放手吧!不適任員工退場之必要

頂尖高手這樣「練」能力

褚士瑩:修成正果的咖啡豆

VUCA時代 人人都要塑造個人品牌