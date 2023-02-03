正月十五鬧元宵 甜蜜圓滿一整年

俗話說：「正月十五鬧元宵。」古人過去講究儀式感，要集體一起歡慶熱鬧的。按民俗，這一天大家要出去賞花燈、猜燈謎、放鞭炮、踩高蹺、舞獅子舞龍，最後回家，才是闔家團圓吃元宵。

元宵節

驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處

時間：農曆正月十五。

代表詩詞：東風夜放花千樹，更吹落、星如雨。（辛棄疾〈青玉案．元夕〉）

民俗：賞花燈、猜燈謎、踩高蹺、搖元宵。

代表飲食：元宵。

元宵節做為一個傳統的節日，從兩千多年前的西漢時期就已經存在了。古人把每年的農曆正月十五定為元宵佳節，顧名思義，這一天就是進了農曆新年以後的第一個月圓之夜，從漢字可以看得出來。

「元」與「宵」的造字原理以及演變過程

「元」字的甲骨文，乍看像一個側面站著的人形，可是仔細觀察，此人的頭頂上多了橫線。其實這個橫線代表提示，是指事符號，用來強調最上面，也就是頭，即腦袋的符號。

再看金文，還是側立的人形，但上面的橫線變成小圓點，就像人的腦袋。所以，「元」的本義就是頭、腦袋。根據甲骨文、金文這些古文字看，《說文解字》解釋：「元，始也。從一，從兀。」（「元」的本義就是開始。）許慎的解釋直截了當，但並不一定正確。回到根本思考，「元」本指人頭，接著才有第一、開始之意，「開始」的意思，就用在一年、一月、一日裡。所謂的元年、元月、元日、元旦，包括元宵，這些「元」都是開始、第一的意思。

說完了「元」，再看「宵」。所謂春宵一刻值千金、通宵達旦，大家都理解「宵」就是夜。「宵」的字形，上面是個寶蓋頭，下面是它的聲符「肖」字。《說文解字》解釋：「宵，夜也。從宀，宀下冥也；肖聲。」（「宵」表示夜晚，在屋頂下幽冥灰暗。）春宵一刻值千金中的「宵」，用的就是它的本義，也就是夜晚的意思。

從字面意思上來看，元宵指農曆新年的第一個夜晚。你或許會起疑：元宵怎麼是第一夜，不都到正月十五了嗎？那前面半個月怎麼算呢？這就涉及朔日、望日的概念了。其實，初一的時候看不到月亮，每個月的十五或十六，月亮最大最圓的時候稱為望日。

那一天的月亮叫望月，也稱滿月。雖然元宵節、上元節、中秋節都過十五，但是按古人的說法，十五的月亮十六圓。所以，元宵指的不是新年第一個新月的夜晚，而是指新年第一個圓月、滿月的夜晚。

元宵習俗：賞花燈、猜燈謎、踩高蹺、搖元宵

俗話說：「正月十五鬧元宵。」鬧元宵可不是在家安安靜靜吃了元宵就叫過節。古人過去講究儀式感，要集體一起歡慶熱鬧的。按民俗，這一天大家要出去賞花燈、猜燈謎、放鞭炮、踩高蹺、舞獅子舞龍，最後回家，才是闔家團圓吃元宵。

元宵這一天的圓滿熱鬧，以及吃得甜甜蜜蜜，其實都是對未來日子的一種祝福。說到這裡，我就不得不提湯圓和元宵了。其實，元宵跟湯圓從原料、外形到作法差別都很大，是兩種不同的東西。看上去雖然都是甜甜的小糰子，但是做的方式就不同，簡單來說，北方是搖元宵、滾元宵；南方是包湯圓、捏湯圓。北方做元宵是把餡料切成小塊蘸上水，然後放進圓竹筐的生糯米粉裡一併搖晃。邊搖邊灑點水，等到餡全都滾成了圓球，元宵就做好了，故稱為「搖元宵」。

這個場景我至今想起來還覺得特別親切。因為我外婆是東北人，從小就看外婆帶著我姨媽、舅媽，拿著大圓竹筐，裡面放滿了乾粉，把切好的餡料蘸上水往裡面一扔，那時候小孩最喜歡的，就是跟在大人旁邊搖元宵。

至於湯圓，是包出來的，就是把糯米粉攪和成像麵糰一樣的粉糰，然後把不同的餡料包進去，當然最後做出來的也是小圓球。這個場景我也熟悉，因為我奶奶是上海人，所以我一回爺爺家，常看見奶奶在包湯圓。其實，無論是搖元宵還是包湯圓，都是圖個團團圓圓，吃個甜甜蜜蜜，讓全家人其樂融融。

元宵特別意義：未婚男女物色對象的浪漫節日？

過去在正月十五，大街小巷都是張燈結綵的。人們參加燈會的盛況發生在宋代，燈市特別壯觀。辛棄疾曾經寫過一闋特別著名、關於元宵節的詞：「東風夜放花千樹。更吹落、星如雨。寶馬雕車香滿路。鳳簫聲動，玉壺光轉，一夜魚龍舞。」描寫了燈火明滅、熱鬧非凡，人們其樂融融的場景。

過去男女授受不親，很多大家閨秀的女孩子特別盼望過節，尤其每年的正月十五在習俗上是最開放的，因為大家都能夠出來看燈、相會。在古時候，平時男女真正能夠相見相交的機會不多，好多女孩子足不出戶，愈是大戶人家規矩愈多。到了元宵節，正是一個合理合法走出家門，去參與盛會的日子。傳統戲曲裡有好多相似的題材，陳三和五娘就是元宵節賞花燈的時候一見鍾情；樂昌公主和徐德言也是在元宵之夜破鏡重圓；《春燈謎》裡宇文彥和影娘也是在元宵節定情。這樣的例子太多了，所以，寒冬時節的浪漫節日莫過於元宵。

元宵小故事：一副對聯，讓王安石成大婚、中科舉

人們在那麼冷的天賞花燈，總得做點什麼，所以元宵不光是看燈，還要猜燈上的謎語，是個需要動腦筋、訓練智慧的場合。古典名著《紅樓夢》裡就留了好多燈謎，例如「身自端方，體自堅硬。雖不能言，有言必應」，猜猜是什麼？答案是：硯臺。

相傳宋神宗時主持新法的王安石，二十歲那年赴京趕考，恰逢元宵節，於是一邊走、一邊賞燈。他遇上大戶人家高懸走馬燈，燈一直轉著，下面有謎語。這個謎卻不是一般猜謎底的遊戲，而是招親的上聯，寫的是「走馬燈，燈走馬，燈熄馬停步」。王安石讀了以後，一時對不出來，就記在心裡，先去應考。考題正好是「飛虎旗，旗飛虎，旗卷虎藏身」。王安石馬上把他看見的招親上聯給對上了，結果他就被取為進士。返鄉途中路過那戶人家，聽說招親聯還沒人對上，他又把考試題目給對出來了，結果又被招為乘龍快婿。

這個巧合，成就了王安石兩大喜事：又成大婚，又登科中舉，成為一段佳話。當然，這只是傳說的故事。對對聯是文人雅趣，猜燈謎是百姓樂事，都是非常有趣的事。

無論是猜一個小小的謎語，還是對上一聯很講究的對子，都能在寒冬裡為大家心裡帶來智慧和溫暖。誰說猜燈謎不能啟發小孩的智慧？猜燈謎總比只埋頭玩電腦遊戲要實在一些吧。所以，不妨問問家人，今天願不願意坐在一起猜幾個謎語？甚至對一副對聯？這才真的像過元宵節。

(本文摘自于丹著《于丹品漢字【24節氣．14個歲時節慶】：從甲骨文到古詩詞，邂逅古典時光之美》，野人文化提供)

延伸閱讀

元宵節必吃的米食點心 客家鹹粄圓作法

元宵節才是中國真正的情人節？8個元宵節冷知識

英文慶「元宵」用Lantern Festival適合嗎?