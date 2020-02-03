你想成為胡蘿蔔、雞蛋，還是咖啡豆？

編按：「胡蘿蔔、雞蛋和咖啡豆」是一則在網路瘋傳的經典故事，卻真實發生在美國演說家戴蒙．威斯特的身上，他熱切分享翻轉自己一生的「咖啡豆思維」，幫許多人改變思考模式，無畏面對各種壓力、挑戰與未來。本文摘自其著作《淬鍊成功人生的咖啡豆思維》。

亞伯拉罕(Abraham)平時很喜歡科學課，今天上課時卻一臉厭世。

今天的他討厭科學、學校和人生的一切。

他最喜歡的老師傑克森(Jackson)先生掃視教室時，發現亞伯拉罕不太對勁，於是下課後吩咐亞伯拉罕留下，關心他的狀況。

大家都叫亞伯拉罕為「亞伯」(Abe)。

亞伯告訴傑克森先生，他的課業壓力很大，不但要面對很多考試，還要交一份重要的報告，週五有一場關鍵美式足球比賽也讓他相當緊張。

他的夢想是加入大學的美式足球校隊，聽說球探也會來觀賞這場比賽。要是這場比賽贏了，他的隊伍就會離州冠軍不遠。而讓情況雪上加霜的是，他的父母經常吵架，甚至有史以來第一次提到「離婚」兩個字。

亞伯說， 他試著對問題視而不見，並將大把時間耗在社群網站和觀看影片上，但這並沒有幫到他，反而讓他變得更消沉負面。

接著他又說了：「當你表現好的時候很難達到別人的期許，而在表現不好時更難聽進負面的評價。」

我們總對問題視而不見，並將大把時間耗在社群網站和觀看影片上，但這並沒有幫助，反而讓人變得更消沉負面。

傑克森先生點點頭，告訴亞伯他完全懂他的心情，然後走到白板前擦掉科學公式，畫了一個裝有胡蘿蔔和水的鍋子。

傑克森先生問：「把胡蘿蔔丟進滾燙的熱水中會發生什麼事？」

亞伯回答：「胡蘿蔔會變熱。」

傑克森先生答道：「沒錯，但不是只會變熱而已。我要你今晚回家後試著煮胡蘿蔔，看看會發生什麼事。」

當你表現好的時候很難達到別人的期許，而在表現不好時更難聽進負面的評價。

亞伯答應他回家後會試試看，卻不禁納悶把胡蘿蔔丟進熱水跟他面臨的問題有何關係。

亞伯正要離開教室時，傑克森先生露出爽朗笑容，說：「噢，如果你沒下過廚，可以找人幫忙，我不希望你燙傷。」

翌日下課後，亞伯告訴傑克森先生，他把胡蘿蔔丟進滾燙熱水，過了約十分鐘，胡蘿蔔就變軟了。

「沒錯，胡蘿蔔在這種環境下會變得軟爛且脆弱，它會受所遇情況影響。」傑克森先生說。

胡蘿蔔在這種環境下會變得軟爛且脆弱，它會受所遇情況影響。

亞伯說：「蠻像我的。」

傑克森先生說：「沒錯，正是如此。」

接著傑克森先生又走到白板前，畫了一鍋水，裡面畫了顆雞蛋。

「好，現在請告訴我，把雞蛋放進滾燙熱水後會變怎麼樣。」

亞伯說：「噢，這個簡單，連我都知道。雞蛋會變硬。」

「很好，」傑克森先生回道：「碰到熱水會導致雞蛋變硬。雞蛋會受到所遇情況與環境影響而改變。」

「很可惜，不少人遇到狀況時也是一樣，會變得尖酸刻薄、易怒且負面，有時甚至會因為環境艱難而變得麻木，他們怨天尤人、鐵石心腸，不想再愛人或被愛。我不希望你變成這樣，所以才教你這一課。」

「我懂，」亞伯漸漸理解為何傑克森先生會提到胡蘿蔔和雞蛋。

亞伯說：「放進熱水後胡蘿蔔會變軟，而雞蛋會變硬，我懂了。我不想要變成胡蘿蔔或雞蛋。」

傑克森先生說：「是，你不會想的。但這堂課還沒結束，你要親自去實驗和領悟。」

碰到熱水會導致雞蛋變硬。雞蛋會受所遇情況與環境影響而改變。

傑克森先生擦掉了煮雞蛋的湯鍋，然後畫了把咖啡豆丟進一鍋水的圖。

傑克森先生問：「那要是把咖啡豆丟進滾燙熱水裡，會變怎樣？」

亞伯回答：「我不知道。」

「這就是你接下來要做的實驗，」語畢，傑克森先生從桌上的罐子裡撈出幾顆咖啡豆，放在亞伯的掌心。

(摘自強．高登、戴蒙．威斯特著《淬鍊成功人生的咖啡豆思維》，采實文化提供)

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