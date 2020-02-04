為什麼番茄工作法有效？

我現在還清楚記得番茄定時器首次響起時的感覺，那是一種非比尋常且難以名狀的平靜。

1987年9月某個多雲午後，我設定了第1個番茄鐘。地點在離義大利羅馬將近50公里遠的中世紀小村蘇特里（Sutri），我當時人正待在度假小屋的露台上。目標很明確，也很嚇人─「我要讀完這一章。」這一章是指某本社會學書籍的第1章，幾週後，在大學的課堂上要考。

那天下午的我完全沒想到，日後全球會有成千上萬人照這套做法，設定廚房定時器，以便有一段時間能革除干擾，專心做事。

我完全沒想到，日後踏進滿是聰明程式設計師的開放式辦公室時，耳畔會響著定時器的滴滴答答聲。

也想不到，日後會有銀行執行長用跟我一樣的番茄造型定時器開董事會議。

也壓根沒想到《紐約時報》、《衛報》和《哈佛商業評論》等隆崇媒體會介紹這一套工作法。

然而這些全發生了，至今我仍覺得不可思議。

我現在還清楚記得番茄定時器首次響起時的感覺，那是一種非比尋常且難以名狀的平靜。先前，我的頭腦像一葉扁舟，在暴風雨裡搖搖盪盪不由己：「我得通過考試，有3本書要讀，但考前沒多少時間，絕對讀不完，況且我難以專心，總會分神，也許該擱下書本不理考試？也許該擱下書本做其他事？」

當番茄定時器響起，第1個番茄鐘時段結束，汪洋卻變得風平浪靜，我才發現，原來我做得到。

我想設定下一個番茄鐘，而且方才的第1個番茄鐘只設定為2分鐘，不是後來認為理想的25分鐘。

由於我重獲平靜，重拾掌控，所以通過了考試，並開始研究番茄鐘：「為什麼番茄鐘會有效？一個番茄鐘時段該設定為多久？一天能進行幾輪番茄鐘時段？每個番茄鐘時段之間，需要休息多久？」我花許多年找出答案，開發為一套增進效能的工具，順理成章取名「番茄工作法」。

在我撰寫這篇新版序之際，當初為社會學考試設定的第1個番茄鐘猶在耳畔滴答，如同一位老友。

從1987年9月迄今，超過三十年，許多事情早已改變：網際網路和社群媒體改變我們的習慣與行為；智慧型手機告訴我們何時需要出門看電影、告訴我們先前車上訂的餐點即將在5分鐘後送到家裡；各種社群媒體和應用程式全天干擾不休。在這數位時代，番茄工作法如何發揮功效？

最常帶來干擾的事物，其實始終是頭腦。我們心裡有各種干擾，例如：忽然想訂披薩、更新臉書動態或整理書桌，這些依然能凌駕外部干擾，如電子郵件或臉書通知的叮叮聲。面對內部干擾的最佳方式是加以接受，心平氣和處理。

基於番茄工作法的原則，你可以記在手機、電腦或紙上，等番茄鐘時段結束再處理。這樣一來，你不是一逕當成無謂的干擾，而是留時間妥善衡量是否重要。如果你在短時間內面臨太多內部干擾，基於番茄工作法，你必須擱下工作、休息一段較長時間。

大量內部干擾意謂著頭腦在傳達一個訊息：我們沒有安然做手頭這件事。原因也許是擔心做不好，也許是目標太繁雜，也許是感覺時間不夠。為了自我保護，頭腦去想其他輕鬆容易的事，結果，我們就這麼東想西想，心不在焉了起來。

不過，無論是何種內部干擾或外部干擾，無論多頻繁，番茄工作法依然能發揮功效。番茄工作法有助於留意頭腦的狀況，有助於決定因應的方式。心頭突然浮現的事項，有時確實迫在眉睫，但大多能擱置20 分鐘，等番茄鐘時段結束再處理。

由於各種念頭通常只是大腦想分神，想擺脫手頭的事，這樣擱置有助於了解干擾背後的恐懼，而一旦找出恐懼就能設法處理，不致被恐懼支配，徒陷「對恐懼的恐懼」。此外，這樣擱置有助於持續自我對話，觀察自己，避開自欺欺人。

總之，你要是分心去傳訊息，而非專心工作，別擔心，下一個番茄鐘時段會更好。心平氣和點吧。

方法與工具

番茄工作法包含五個步驟：

高效訣竅：這個基本流程為時一天，但也能更短，改為在一天裡多次進行。

實行番茄工作法所須的東西如下：

1. 番茄定時器。

2. 每天早上填寫一張今日工作表：

在表頭寫上姓名、日期與地點。

依優先順序列出今天要做的事項。

「臨時急迫事項」的欄位，在臨時想到其他事項時記下來，本日計畫可依此調整。

3. 事項盤點表：

在表頭寫上姓名。

逐一記下事項，在一天末尾把完成的事項劃掉。

4. 紀錄表。

用來記下原始數據，以便化為資訊和圖表。依目標不同，這張表可有不同欄位，通常包括日期、描述，及所用的番茄鐘數目，至少每天更新一次，大多在一天末尾進行。

在本書所舉的簡單例子中，「記錄」、「加工」和「視覺化」等步驟直接在紀錄表上完成。

(本文摘自法蘭西斯科‧西里洛著，《間歇高效率的番茄工作法》，采實文化提供)

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