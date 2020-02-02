不進行指數化投資的「愚蠢」理由

有時候你可能會聽到，不願意進行指數化投資的九個愚蠢理由。切記！人們會用一些可惡的說法，來捍衛他們過去一段時間深信的想法，即使只有一點點、或根本沒有確鑿的證據，他們也會依然莫名的認為是「對的」，尤其是那些賴以生存的高收入人士。

以下是一些你可能聽過的「理由」，我會簡單的解釋，這些理由為什麼不合理。

① 「指數化投資是輸家的投資方式，甘於接受平凡結果或平均水準的人，才會採用這種投資方式。」但其實所有偉大投資人的成功祕訣是，根據客觀的資料，進行理性的決策。而資料顯示，指數化投資人的投資成果比較好。本書

將為低成本指數化投資提供強而有力的證據，並解釋為什麼指數化投資優於

傳統的主動式投資或績效投資。

② 「在任何事情上，被動並非成功之道。為什麼要預設立場認為自己不能做得更好？為什麼要放棄嘗試？」愛因斯坦曾說，所謂的瘋子，就是一次又一次做同樣的事情，卻希望得到不同的結果。根據資料顯示，主動式投資已經行

不通了，且基於事實與許多好理由可證明，指數化投資會表現得更好。

③ 「指數化投資會讓投資人被迫買入價格過高（overpriced）的股票，因而承受套牢風險。」但同樣的，指數化投資也會「強迫」投資人買入價格過低（underpriced）的股票，因而享受上漲帶來的獲利。長期投資人都明白，許多曾經是「價格過高」的股票，也可能因為盈餘成長超乎預期，因此接下來股價還是持續走高。

④ 「選擇指數化投資，等於是讓一群不知名的小職員替你挑選股票。」認不認識這些人的名字不重要，重要的是，我們知道主要的指數編製公司，在挑選編撰指數的技術人員時都很謹慎，如標普道瓊斯指數公司（S&P Dow Jones）

與富時集團（FTSE）。他們的企業聲譽就是建立在能夠謹慎且一貫的調整每

個指數中的成份股，而他們也知道許多人都在看著他們的所做所為。

⑤「也許明年，我會進行指數化投資，但我現在太忙了，沒時間去做這件事。」指數化投資可以在半小時內輕鬆完成。這件事雖然不急於一時，但為什麼還要等？為什麼要讓自己繼續負擔主動式投資的所有成本與風險呢？

⑥ 「由於股市目前處於高位，現在還不是轉換到指數化投資的好時機。」很多投資人會認為，主動型基金經理人在市場下跌時會表現得比較好，其中有兩個原因：基金經理人可以選擇持有現金，或者轉為投資防禦型股票。但實際

上，這種情況比你預期的還少發生。

⑦ 「比起以『市值（market capitalization）』指數型基金）譯註：（市值指數型基金是指，指數型基金所追蹤的指數為「市值加權指數」，即指數的計算方式，是根據成分股的市值決定權重。），我想選擇『smart beta』基金（譯註：smart beta是指，用市值以外的因子，作為指數成分股篩選或加權的條件，像是動能、股利、價值、波動率或其他因子）。」關於smart beta，請參閱附錄A。如果選擇smart beta基金（不是以「市值」調整指數），請確保你所選擇的投資管理公司，在價值（value）或動能（momentum）等「基本面」因子的投資策略上，有長期的成功紀錄，而不是選擇一個銷售機構。

⑧ 「去年，主動型基金打敗指數型基金，他們要重返勝利了！」如第二部分的第三章所示，在某些年度，多數主動型基金的表現優於指數型基金。但如同一隻知更鳥的出現，並不代表春天的到來，所以，一年的結果也不能成為選擇主動型基金的理由。成功的投資是個長期、有紀律，而且持續的過程。我們都知道，或者當然應該知道，長期投資人必須保持冷靜，並忽視短期的價格變動，短期價格變動的時候，就是市場先生這位聰明的騙子最能發揮影響的時候。以二○一五年為例，觀察美國股市，標準普爾五百指數這一年僅上漲一％，但被市場稱為漂亮九大（Nifty Nine）2的九檔股票，包含亞馬遜公司 ( （Amazon）、臉書（Facebook）、 谷歌（Google）、電子灣（eBay）、微軟（Microsoft）、網飛（Netflix）、Priceline、 Salesforce，以及星巴克（Starbucks），由他們組成的投資組合卻在這一年上漲了約六○％，平均本益比為四十五倍，是市場平均的兩倍。所以，只要任何經理人持有這九檔股票的其中幾檔，那麼他們的基金在二○一五年的表現，都會看起來特別厲害。這是運氣好？還是能力好呢？有辦法一直表現這麼好嗎？另一方面，英國市場的能源類股慘跌，所以任何配置很少能源類股的基金，或重壓小型股的基金經理人都大獲全勝。但這又是運氣好？還是能力好呢？只能用足夠長的時間，才能確認這個答案。不過，歷史已經告訴我們該如何下注了。

⑨ 「去年指數化投資表現得很好，接下來肯定換主動式投資表現比較好。」也許是吧。但認真的投資並不是一年或兩年的事，長期而言，資料顯示低成本指數化投資優於主動式投資。

當你在閱讀本書時，請記得，我當然不反對主動式投資人。我自己在三十年前、四十年前，以及五十年前，也曾經是主動式投資人。當今的主動式經理人是世界上最聰明、受過最好教育、最努力、最有創造力、最守紀律，也是最有趣的一群人之一，他們肯定是世界上最有能力的競爭對手。所以，如果你想知道你是否能擁有一個優秀的明星團隊為你服務，當然可以，只要你付出一點點努力就能做到，除非你定下不可能達成的目標，還遇上伯納．馬多（Bernie Madoff）！（譯註：馬多夫為華爾街傳奇人物，曾任那斯達克主席，被控以龐氏騙局詐騙超過五百億美元且行騙近二十年，為華爾街史上最大規模的詐騙案。）

不過，你問錯問題了。其他投資人都有相同的目標，他們也一樣能夠選到優秀的經理人。正確的問題是：你所選擇的經理人，在考慮成本、費用以及稅務後，長期下來，是否會比其他優秀的經理人表現得更好？他可以持續擊敗其他投資專家的集體智慧嗎？唉！這個問題的真實答案幾乎是否定的。

(本文摘自查爾斯．艾利斯著《指數革命：巴菲特認證！未來真正能獲利的最佳投資法》，樂金文化提供)

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