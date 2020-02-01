超級流感或病毒暴發時如何自保

編按：全球求生技術專家，梅爾．杜威斯曾是美軍SERE（Survival Evasion Resistance Escape） 訓練員，累積豐富的求生知識，他提醒心理層面對於求生的重要性，特別要保持冷靜，不要驚慌失措。以下文章摘自《危難求生手冊：緊急時刻，專家教你怎麼做！》。

如果你沒被感染

1 若已研發出疫苗，請前往接種。

即使不是百分之百有效，還是能縮短感染時間或減緩感染程度。

2 避免接觸人群。

流感潛伏期可能難以察覺，感染者在出現症狀前就已經開始傳播病毒。

3 待在室內。

減少接觸人群和物品的機會，兩者皆是病毒傳播的媒介。

4 不要碰觸任何物品。

多數病毒都是透過雙手接觸傳染，而非透過空氣。每位成人平均一分鐘內會接觸三十項物品，孩童則是每三分鐘觸摸鼻子或嘴巴一次。流感病毒一旦「附著在物體表面」，數小時候後依然具有感染力。

5 戴手套。

出門時請戴上手套。如果是拋棄式手套，進入非感染區域後請立刻丟棄；如果不是拋棄式手套，請浸入熱水中清洗乾淨。

6 戴一般醫療口罩。

口罩能減少在密閉環境經由飛沫傳染的機會，例如在家裡或醫院。但是不要忘記，接觸傳染才是最普遍的病毒傳播方式。

7 戴防護型過濾口罩。

雖然N95 口罩戴起來更悶熱、不舒服，但如果穿戴正確，這種口罩防止感染的功效可以比一般口罩更好。口罩必須緊貼著皮膚。不論是哪種類型的口罩，戴過一次後就應該丟棄，不要重複使用。口罩也可以防止你一直碰觸自己的嘴巴和鼻子。

8 經常洗手。

用溫水和肥皂持續洗手十五到二十秒，是避免病毒傳播最有效的方式。如果不方便洗手，也可用酒精棉片擦手，或是用乾洗手液。

如果你已經感染

1 待在室內。

直到發燒症狀消失（並非使用退燒藥強制退燒）至少二十四小時後才能離開家中。

2 觀察症狀。

流感症狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、鼻塞或流鼻水、骨頭痠痛、頭痛、打冷顫和疲勞，也有可能嘔吐和腹瀉。

3 補充大量水分。

成人每天應攝取2,000毫升的水或肉湯。攝取過多水分也有可能導致低血鈉症（hyponatremia），也就是血液中的鈉含量過低。

4 服用抗病毒藥物。

醫生可能會開立抗病毒藥物，幫助減緩症狀。染上流感後，越是盡早服用越有效的。

5 知道何時該去醫院。

超級流感可能引起併發症，甚至需要住院治療。這些併發症包含呼吸困難、呼吸急促、胸部或腹部緊繃或疼痛、暈眩和意識不清，或是持續嚴重嘔吐。

(本文摘自約書亞皮文, 大衛博傑尼著《危難求生手冊：緊急時刻，專家教你怎麼做！》，日出出版提供)

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