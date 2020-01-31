金錢不是忍耐費，是勇氣費

世上絕大多數的人，都把忍耐跟努力混為一談。

這世界上很多人認為「努力」的事，多半只是在「忍耐」罷了！

每天在規定的時間內打卡上班。

每天早上搭乘人滿為患的交通工具通勤。

儘管身體不適，仍去上班。

領超低薪資也不能抱怨，只能認份工作。

認真做著自己毫無興趣的工作。

拼命省錢維持生計。

怕浪費，不買自己想要的東西。

無法拒絕自己沒意思的男性邀約。

聽朋友沒完沒了的負面抱怨。

參加不想去的公司聚會。

努力做著討厭的洗衣打掃等事。

以上這些事全都不是努力，而是忍耐。

努力和忍耐是兩回事。努力應該是能樂在其中，同時還能讓自我有所成長的事。

為了變美麗去美體沙龍。

投入聯誼尋找理想伴侶。

觀賞喜歡的電影及漫畫增進品味。

上網瀏覽自己感興趣的事情。

設法調配時間去見想見的人。

以上才是能讓自我成長，貨真價實的努力。

努力肯定會有回報，但一昧忍耐，決不會有任何回報。

甚至還會讓別人誤以為「你是因為出於喜歡才做」，所以真的不要再繼續忍耐下去了！

我們從小到大都被父母、學校、公司甚至新聞媒體灌輸「想賺錢就要忍耐」的觀念。所以我們才會一直努力唸書、工作，期望能過更富裕的生活。

但我察覺到一件事：「金錢＝忍耐費」的公式，僅成立在經濟高度成長期，在如今的世代中，早已無法成立了。

我認為，百般忍耐憑努力就能賺到錢的時代，已經結束了，取而代之的新公式為「金錢＝勇氣費」。忍耐不見得會賺到更多的錢，但鼓起勇氣，金錢確實就會增加。

舉例來說：

承擔比現在更多責任的職位。

跳槽到不同的業界、換公司。

跟主管談加薪。

放手一搏創業。

兼職。

透過部落格或IG展現自己的想法或品味。

去吸引有錢的男性。

跟父母或他人借錢。

以上這些事項的共通要素，與其說是忍耐，不如說是需要勇氣吧？

先鼓起勇氣決定要這麼做，然後努力斟酌調整行動或內容。努力當然不可少，但勇氣必須排在努力前面。

想創業的人更是如此， 先鼓起勇氣砸下重本， 如預定大型活動會場等，至少比無法鼓起勇氣時有更多賺到錢的機會。

所以若你自覺每天努力賺錢，卻沒得到相應的回報，不妨轉變想法問自己：「我有為賺錢，每天鼓起勇氣嗎？」也許這麼想之後，你會因此找到增進財富的方法。

順道一提，有時我會鼓起勇氣跟父母借錢〈笑〉。

因為當我向父母借錢時，他們意外地向我表示「不用還也沒關係」。只要接收到這個信號，說句「謝謝」便能一筆勾銷呢！當然我會還錢啦！每個月還個一二千也沒關係。〈笑〉

(本文摘自小田桐著《我選擇，生活中只做想做的事》，采實文化提供)

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