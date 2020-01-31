金錢不是忍耐費，是勇氣費
世上絕大多數的人，都把忍耐跟努力混為一談。
這世界上很多人認為「努力」的事，多半只是在「忍耐」罷了！
- 每天在規定的時間內打卡上班。
- 每天早上搭乘人滿為患的交通工具通勤。
- 儘管身體不適，仍去上班。
- 領超低薪資也不能抱怨，只能認份工作。
- 認真做著自己毫無興趣的工作。
- 拼命省錢維持生計。
- 怕浪費，不買自己想要的東西。
- 無法拒絕自己沒意思的男性邀約。
- 聽朋友沒完沒了的負面抱怨。
- 參加不想去的公司聚會。
- 努力做著討厭的洗衣打掃等事。
以上這些事全都不是努力，而是忍耐。
努力和忍耐是兩回事。努力應該是能樂在其中，同時還能讓自我有所成長的事。
- 為了變美麗去美體沙龍。
- 投入聯誼尋找理想伴侶。
- 觀賞喜歡的電影及漫畫增進品味。
- 上網瀏覽自己感興趣的事情。
- 設法調配時間去見想見的人。
以上才是能讓自我成長，貨真價實的努力。
努力肯定會有回報，但一昧忍耐，決不會有任何回報。
甚至還會讓別人誤以為「你是因為出於喜歡才做」，所以真的不要再繼續忍耐下去了！
我們從小到大都被父母、學校、公司甚至新聞媒體灌輸「想賺錢就要忍耐」的觀念。所以我們才會一直努力唸書、工作，期望能過更富裕的生活。
但我察覺到一件事：「金錢＝忍耐費」的公式，僅成立在經濟高度成長期，在如今的世代中，早已無法成立了。
我認為，百般忍耐憑努力就能賺到錢的時代，已經結束了，取而代之的新公式為「金錢＝勇氣費」。忍耐不見得會賺到更多的錢，但鼓起勇氣，金錢確實就會增加。
舉例來說：
- 承擔比現在更多責任的職位。
- 跳槽到不同的業界、換公司。
- 跟主管談加薪。
- 放手一搏創業。
- 兼職。
- 透過部落格或IG展現自己的想法或品味。
- 去吸引有錢的男性。
- 跟父母或他人借錢。
以上這些事項的共通要素，與其說是忍耐，不如說是需要勇氣吧？
先鼓起勇氣決定要這麼做，然後努力斟酌調整行動或內容。努力當然不可少，但勇氣必須排在努力前面。
想創業的人更是如此， 先鼓起勇氣砸下重本， 如預定大型活動會場等，至少比無法鼓起勇氣時有更多賺到錢的機會。
所以若你自覺每天努力賺錢，卻沒得到相應的回報，不妨轉變想法問自己：「我有為賺錢，每天鼓起勇氣嗎？」也許這麼想之後，你會因此找到增進財富的方法。
順道一提，有時我會鼓起勇氣跟父母借錢〈笑〉。
因為當我向父母借錢時，他們意外地向我表示「不用還也沒關係」。只要接收到這個信號，說句「謝謝」便能一筆勾銷呢！當然我會還錢啦！每個月還個一二千也沒關係。〈笑〉
(本文摘自小田桐著《我選擇，生活中只做想做的事》，采實文化提供)
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