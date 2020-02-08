亞馬遜 永遠處於「第一天」

一如既往，我附上一九九七年致股東信的副本，我們仍然處於第一天。

——二○一八年貝佐斯致股東信

「第一天」（Day 1）究竟是什麼意思呢？很顯然，貝佐斯認為它極其重要，他每年都會提到一九九七年致股東信，提醒股東，在亞馬遜，永遠處於第一天。

不過，有趣的是，「第一天」並非指一個日期，它是一個概念。

亞馬遜是一個線上企業，它開業時，沒有氣球……沒有綵帶……沒有盛大的開業煙火秀，第一名員工是貝佐斯本人，接著，他招聘的是程式設計師，不是銷售員。

所以，為何「第一天」這個概念對貝佐斯而言如此重要呢？

我研究貝佐斯致股東信、其他文件，以及訪談貝佐斯的內容，很清楚地看出兩點。

第一，「第一天」代表了幫助亞馬遜達到現今境界的所有領導準則，它肯定並牢記他們的初始價值觀，以及他們堅持聚焦於滿足顧客的需求和取悅顧客。

第二，「第一天」是一種心態，不是一系列步驟或策略，亞馬遜以這種心態來做出所有決策。它的目的是讓公司所有員工聚焦於在每種情況中做正確之事，而非只是尋求以亞馬遜的規模和影響力去做可能之事，因為，就像孩童用積木建造的高樓，若基礎不穩固，高樓遲早將崩塌，變成「第二天」（Day 2）。在此值得複述貝佐斯的話：

第二天（Day 2）意味著停滯，繼而變得無足輕重，繼而極痛苦的衰退，最終就是死亡。

這就是為什麼我總是強調要保持第一天（Day 1）心態的原因。 ——二○一六年貝佐斯致股東信

第一天，少有什麼事比顧客更重要。如同許多員工是有下個月薪水才能維生的「月光族」（living paycheck-to-paycheck），許多企業創立之初也是有下一個客人上門才能維生（living customer-to-customer），有些企業少了下一個或兩個顧客，就活不下去了。

貝佐斯說，亞馬遜創立之初，他知道他們得撐過頭三十天。但是，因為每個買書顧客只能帶來一小筆營收，若不增加顧客，這個事業無法成長，他們絕對需要擴大規模。事實上，他們必須增加顧客，並且使這些顧客全都成為回頭客，才能壯大成現在的亞馬遜。

因此，打從第一天起，亞馬遜就全心全意致力於贏得顧客和回頭客，它致力於了解顧客，了解他們想要什麼，不想要什麼。亞馬遜在做每個決策時，牢記這點。誠如貝佐斯在二○○六年致股東信上所言：

你可以聚焦於競爭者，你可以聚焦於產品，你可以聚焦於技術，你可以聚焦於商業模式。但在我看來，全心全意聚焦於顧客最能保持「第一天」（Day 1）心態的活力。

拒絕代理

亞馬遜的「保持第一天心態」理念的要素之一是「拒絕代理」（resist proxies）。簡單地說，此處所謂的「代理」，指的是人們用以歸咎他人的不夠完善的行動或決策的任何形式藉口，「代理」讓人們有藉口不採取行動。常見的「代理」例子包括政策、程序、流程、甚至是來自某人的指令。

你是否有過這樣的沮喪經驗—某公司客服人員無法幫你解決一個問題，他（她）說因為這是「公司政策」、或「程序不允許」、或他們「只是聽命行事」？若有，那麼，你遭遇的就是一個使用代理做為藉口的員工。在亞馬遜，員工不得以「公司政策」或任何形式的代理做為錯誤對待顧客的藉口。

當然，每個企業都需要程序和流程來執行工作，需要規則和最佳實務以有效率地運作。但是，想要做好顧客服務，那些政策、程序、流程、規則與其他「代理」絕對不該被拿來做為不做正確之事的藉口。

因此，貝佐斯所謂的「拒絕代理」，可以換個方式來說，就是：為了做正確之事以服務顧客，你可以不遵循政策及程序。政策與程序是為了幫助指引決策而訂定的，不能為了它們而犧牲顧客的需求。

為了像亞馬遜那樣成長，保持第一天心態的公司，你必須拒絕讓「代理」主宰你的團隊如何做。當你的公司的程序僵化地主宰你的團隊所做的每件事，而不質疑這些程序是否適當時，你的公司就開始從「第一天」心態走向「第二天」心態。

(本文摘自史帝夫．安德森、 凱倫．安德森著《貝佐斯寫給股東的信：亞馬遜14條成長法則帶你事業、人生一起飛》，大塊文化提供)

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