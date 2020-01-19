解決工作問題也能套公式

編按：甚麼是商業框架？商業框架，就是思考的「架構」，即是為了達成特定目標，將重點、範圍、流程加以標準化的方法，在進行思考或分析的時候，只要先建立架構，就能明確地掌握我們應該思考什麼、應該整理什麼，進而加快思考的速度。當工作遇到瓶頸，立刻掌握問題重點，快速找出解決辦法。

思考策略方向

策略就是為了解決問題，在考慮大局的狀況下所進行的綜合準備、計畫與方略。也有人將它定義為「達成目的所需的腳本」。

首先，我們得掌握思考策略前後的流程。一個組織裡最高層次的目的，就是「這個組織存在的目的」，我稱為經營目的或經營理念；其次是經營目標，也就是「這個組織想達成什麼」。接著必須思考達成經營目的和目標所需的整體策略。

整體策略攸關整個組織，是屬於經營層次的策略。整體策略下方還有個別策略，也就是以各事業、各專案、各部門為單位的策略。整體策略與個別策略的區分，會隨組織規模而異。特別需要注意的，就是同時擁有攸關整個組織的整體策略與個別策略這兩種觀點。一旦決定策略，就要思考為了實現策略所需的具體方法，也就是戰術，並規畫執行業務。



如何找出競爭優勢

討論策略走向時，最重要的是如何找出自己的競爭優勢。「競爭優勢」這個詞彙在前面已經出現很多次，「擁有競爭優勢」的意思是指「擁有其他公司無法模仿的經營資源，並能靈活運用」。為了創造競爭優勢，我們必須思考「要投入什麼樣的市場」、「要提供什麼樣的產品．服務」、「要用什麼方法提供」等策略方向。

例如美國著名管理學家麥可．波特（Michael Porter）提出了「三個基本策略」（如右圖）。這是一種用市場範圍與有利策略的矩陣， 來思考自身公司策略走向的方法。

透過這方法，我們可以三個方向來構思策略： 一是將整個業界視作目標， 以成本來決勝的「成本領導策略」（Cost LeadershipStrategy），二是以其他公司無法模仿的獨特性來決勝的「差異化策略」（Differential Strategy），最後是將資源投資在特定客群上的「集中目標策略」（Focus Strategy）。

在這個步驟，我將介紹有助掌握策略走向，並評估自己應該往何處發展的框架。

我們挑選許多能同時涵蓋整體策略與個別策略的框架，從「產品組合矩陣」到「定位圖」皆屬此類。討論策略走向時，除了本章介紹的框架，亦可融入前幾章出現過的決策相關框架，加以活用。

產品組合矩陣

俯瞰自身公司整體概要，思考策略

基本概要

「產品組合矩陣」（Product Portfolio Matrix, PPM）是使用以「市場成長率」與「相對市占率」為兩軸所構成的矩陣，分析自身公司經營的事業、構思策略的框架。矩陣中的四個象限分別稱為「明星事業」（Star）、「問題事業」（Question Marks）、「金牛事業」（Cash Cows）與「落水狗事業」（Dogs），而事業的規模則以圓的大小來呈現。

產品組合矩陣的前提是「市場成長率愈高的事業，業界與競爭對手的變動就愈大，因此需要愈多資源」以及「相對市占率愈高的事業，愈容易獲得利益」。請釐清每個事業的目的究竟是獲利還是開拓未來，再討論要將策略性的資源挹注在何處。

使用方法

［列出公司擁有的事業］：將自身公司擁有的事業填入矩陣。此時可用圓的大小表示每種事業的營業規模。如果是用便利貼進行，可以透過不同的符號或顏色呈現，使規模的差異能一目了然。

［思考未來的方針］：針對每種事業思考未來應採取什麼的策略。重點是將「金牛」象限中事業的獲利挹注到「問題」事業，提升市占率，培養明星事業。

補充 將「問題→明星→金牛」的順序放心上

只要能將「問題」移到「明星」，就能增加收益，為企業帶來更多利益。而「明星事業」則會隨市場成長的停滯而轉為「金牛」。構思策略時，除了將這個順序放在心上，更重要的是，即使必須冒一點風險，也得將資源挹注在「問題」事業，同時思考如何建構這樣的體制。

促進思考的提問

Q 目前最積極投注資源的事業是哪一項？

Q 能否以俯瞰的角度思考整體事業？

Q 能否單獨思考某一事業的一部分？

Q 有看起來值得栽培的「問題」事業嗎？

CHECK POINT

☐–已掌握各市場是在擴大還是在縮小

☐–已掌握自身公司的整體概念

☐–已看見未來應優先挹注資源的方向

安索夫矩陣

思考自身公司事業的成長策略

基本概要

「安索夫矩陣」（Ansoff Matrix）是將市場（客戶）與產品分別分類至「既有」與「新」的象限中，藉以構思策略，促進自身公司事業成長的框架。這個框架會將走向大分為四種，幫助我們找出擴展事業的策略。

最容易發展的是「既有產品╳既有市場」組成的「市場滲透」策略，最難發展的是「新產品╳新市場」組成的「多角化」策略。討論難度較高的策略時，可將與外部合作、外包、併購等列入考慮。接下來的「使用方法」，將依照難度排序（ 1 最簡單， 4 最難）。

使用方法

［思考市場滲透策略］：思考提升既有市場市占率的策略。請思考是否可能提升每位客戶的購買數量（金額）或購買頻率（回購率）。例如：推出組合優惠、舉辦特價活動、追蹤客戶等。

［思考開發新產品策略］：思考提供新產品給老客戶的策略。例如：推出既有產品的周邊商品或附屬品、升級後的產品、增加其他功能的產品等。

［思考開發新市場策略］：思考開發新地區或新目標客群等以往未曾接觸之新市場的策略。例如：從特定地區拓展至全國、從日本拓展至海外、將鎖定女性客群的產品拓展至男性、將鎖定年輕人客群的產品拓展至銀髮族等。

［思考多角化策略］：思考在新市場發展新產品的策略。多角化又可細分為A. 在相同領域內擴展的「水平型多角化」（HorizontalDiversification）、B. 從價值鏈上游擴展至下游的「垂直型多角化」（Vertical Diversification）、C. 透過思考與既有產品相近的產品來發展新領域的「集中型多角化」（Concentric Diversification）、D. 將全新的產品投入全新領域的「集成型多角化」（ConglomerateDiversification）等四種。

促進思考的提問

Q 對公司而言，發展2和3何者比較簡單？

Q 開發新市場的具體方法是什麼？

Q 能否列出商品或服務的價值？

Q 能否參考其他業種的成功範例？

CHECK POINT

☐–已列出朝四個方向發展的點子

☐–已某種程度掌握性價比（也運用了報酬矩陣（請參照→31））

☐–已掌握各種走向的優勢與風險

交叉SWOT

活用SWOT分析，思考發揮自身公司強項的策略

基本概要

以「好影響壞影響」、「內部環境外部環境」為軸構成矩陣，針對「優勢」、「弱點」、「機會」、「威脅」等四個象限進行分析的框架，就是前面介紹過的SWOT 分析（請參照→12 ）。而用SWOT 分析分析出的「優勢」、「弱點」、「機會」、「威脅」為軸組成新矩陣，思考策略走向的框架，則是「交叉SWOT」。

SWOT 分析列出的因素個別來看都只是點狀資訊。利用交叉SWOT，討論構思策略時應思考的內容。先用SWOT 將資料整理妥善後，再使用本框架。

使用方法

［填入欲使用的因素］：將寫在SWOT 分析的因素填入交叉SWOT的欄位。如果因素太多，可挑選重要因素填寫。

［思考各種策略］：針對每一個象限思考策略（或對策）。例如在［策略1］中，必須思考能將機會與優勢發揮至極限的位置。在［策略4］中，要求的則是風險管理或能克服弱點的策略，以避免因弱點和威脅結合而導致最壞的狀況。除了思考各象限的策略，該如何發展優勢、克服弱點，也是必須思考的重點。

補充 最重要的是［策略1］

雖然每個策略都很重要，但格外值得一提的是最能發揮競爭優勢的［策略1］。［策略1］一旦成功，就會對其他策略帶來正面影響，產生加乘作用。運用交叉SWOT 時，請先將重點放在這個象限思考。

促進思考的提問

Q 你從過去的成功與失敗策略中學到什麼？

Q 如何不戰而勝？

Q 有沒有錯失什麼機會？

Q 能否使用定位圖（請參照→36）找出優勢？

CHECK POINT

☐–已用SWOT 分析找出數量與品質皆足夠的因素，提供交叉SWOT運用

☐–已列出四個策略的走向

☐–已掌握自身公司與競爭對手的差異

(本文摘自小野義直、宮田匠著《解決問題的商業框架圖鑑：七大類工作場景 ╳ 70款框架，改善企劃提案、執行力、組織管理效率，精準解決問題全圖解》，采實文化提供)

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