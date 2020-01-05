睪酮素帶來泡沫行情？

睪酮素可能會帶來泡沫行情，而皮質醇可能會對市場崩盤造成影響。

荷爾蒙與冒險

睪酮素是男性睪丸和女性卵巢分泌的類固醇激素。雖然女性對於這種荷爾蒙也非常敏感，但它通常是跟男性有關，因為成年男性分泌的睪酮素是女性的五十倍之多。

睪酮素對人體性功能發揮重要作用，可以增強性慾和能量，對於製造紅血球細胞和防止骨質疏鬆方面也極具影響。男性和女性體內的睪酮素劑量差別很大，高劑量女性的睪酮素也可能會比低劑量男性還高。而我們身體中含有多少睪酮素，可以透過唾液來測量。

睪酮素與交易

劍橋大學的約翰．科茲（John Coates）和喬．赫伯（Joe Herbert）連續八個工作日檢測倫敦金融區某銀行的男性交易員，研究睪酮素對他們的影響。其實這位做實驗的學者科茲在進入學術界之前，就是華爾街的交易員。

科茲和赫伯每天早上和下午，也就是交易前和交易後檢測男性交易員的唾液，發現睪酮素水準和當天獲利狀況有直接的關係。早上睪酮素較高，不但跟當天獲利較多有關，成功交易後還會讓睪酮素更加升高，帶來更大信心也更樂意承擔風險。

比方說有一位交易員有一天的獲利突然是平均值的好幾倍，而他這一天的睪酮素劑量也比每日平均水準多出五十六％。另一位交易員連續六日創下佳績，獲利是每日平均的兩倍，他的睪酮素水準也比平均水準高出七十四％。

這些行為在多頭市場當然都很好，因為順風順水讓你願意承擔更多風險，而且在多頭市場時大家的表現都有如神助。但要是市場方向不是那麼確定，承擔太多風險也許就會發生反效果，導致重大虧損。

研究人員指出，因為荷爾蒙對認知和行為都有影響，市場劇烈震盪時導致類固醇劑量升高：「可能會改變風險偏好，甚至影響交易員理性做選擇的能力。」他們還表示，有一位學者看完實驗報告後評論指出：「這種類固醇回饋循環，也許可以解釋市場會像波浪一樣運動的傾向，經濟學家稱之為『自我迴歸條件異質變異數（ARCH）。」

這種價格和震盪的波動模式在價格趨勢圖上可說比比皆是，反映出市場中的人類行為。科茲與赫伯的研究對這些提出一種解釋，把觀察更深入推進到人體的生理學之中。

壓力荷爾蒙─皮質醇

劍橋大學研究的另一種荷爾蒙是皮質醇。皮質醇是由腎上腺產生，學界稱為「壓力荷爾蒙」，因為它與我們的壓力反應很有關係，血壓和血糖的升高也都與它有關。

我們每個人的皮質醇含量差異很大，而且每一天的高低起伏甚至超過睪酮素。不過皮質醇的日常變化似乎維持一定周期，早上很高，可能是要在清醒時先為身體做好應付壓力的準備；半夜時就非常低，入睡後大約四小時會降到最低點。

從許多方面來看，皮質醇和睪酮素的作用剛好相反，因為它會抑制攻擊和過動傾向。皮質醇讓人厭惡風險，當市場疲軟、價格下跌時，皮質醇就可能會升高。因此，市場參與者的血管中要是有太多的皮質醇，就可能會造成市況下滑。

科茲和赫伯發現：「交易員的皮質醇會跟隨交易的變化和市場震盪而上升。」這裡是有兩大因素在起作用：交易的結果會影響皮質醇分泌，而震盪的市場會誘發更高的壓力荷爾蒙。

實驗結果顯示：睪酮素可能會帶來泡沫行情，而皮質醇可能會對市場崩盤造成影響。因此，荷爾蒙分泌高低也會影響交易行為，而且隨著市況變化又變得更高或更低，市場的定向趨勢或膠著遲滯都與此有關。

因為知道是這樣，據說有些交易員會服用荷爾蒙補充劑，來強化或抑制交易情緒。



(本文摘自保羅．亞佐巴帝著《第四類投資模式：行為技術分析，從人性與金融市場的互動與碰撞，洞察獲利勝機》，樂金文化提供)

延伸閱讀

變有錢的三個重要心態

演算法交易時代 主力的思維