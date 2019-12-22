與悲傷同行 4個減痛方案

無論生活給了你多少苦澀的檸檬，你都不必為了任何人把它做成一杯可口的檸檬汁。

也許至今你還沒有經歷過任何難關，也許你所愛的每個人都還健在。到目前為止，你生命中最難熬的部分，發生在中學的那一段尷尬時期。你終究會遇到某些難關；事實上，是重重難關。而無論你經歷過什麼，或是將會經歷什麼，都無法與我所經歷的事相提並論，永遠都不會。好消息是，你也不需要拿它和我經歷的事相提並論。

悲慟只是你在生命裡會嚐到的苦澀之一。而且，你無法淺嚐即止。你會有很多道的悲慟饗宴，就算你舉手說：「我是說真的，我嚐夠了。如果愉悅饗宴還可以點餐的話，我想換換口味。」悲慟饗宴還是會繼續出菜。

悲慟就是有辦法，把我們放逐到情感的私人島嶼上。在島嶼外的其他地方，時間仍繼續流逝，但是你知道真相為何：你的時間已經完全停止；冰淇淋嚐起來再也不會有美好滋味；你永遠都可以感覺得到，胸口上的那道深淵。

你是唯一一個真正經歷過，你所經歷過的一切的人，唯有你知道自己該如何走過這一切。

我們都已經盡力了，但就算我們盡了力，也幾乎連「好」都沾不上邊。原來，有些事好不起來。即使努力復原，也回不到最初那美好的狀態。不要急著解決問題，或者試著遞給他們一張面紙，或是一個檸檬榨汁機，讓他們把酸澀都給擠掉。就⋯⋯讓悲傷好好待在那裡，一起好好地去感受。

慢慢來！這不是一項競賽，最快走完悲慟歷程的人，並不會得到極速悲慟者的獎牌。你無法催促自己趕快走完這段歷程，別人對你也催促不得。如果你的身體累了，那就小憩片刻；如果你不想出去和朋友共進晚餐，那就取消；如果曾經有那麼一段時間，你可以讓自己慢下來，可以對自己期望低一點：我說的就是這個。你的新目標是在下半輩子，凡事做到最低限度就好。

無論生活給你多少苦難，你都不需要為了誰強迫自己快振作

有些事情就是這麼糟，沒有什麼大不了。有些事情就是這麼難，這也沒有關係。從自己受到的每一次傷害中，去體悟出一種重要的人生道理，並不是我們的責任，我們也不必急著去汲取這樣的人生教訓。

如果有什麼東西，會比一個快樂的故事更受人喜愛，那必定是一個以喜劇收場的悲傷故事。我們喜歡看到有人摧毀他們的惡魔、克服壓迫，完全靠一己之力渡過難關。我們喜歡看到英雄兩度被擊倒，三番爬起來；這道數學題甚至不需要合邏輯。

如果你的生活已經四分五裂，那麼我要給你一個反向的建議，教你如何回應在未來的日子裡，交到你手上的每一張同情牌，或是一些老生常談的空話：無論生活給了你多少苦澀的檸檬，你都不必為了任何人把它做成一杯可口的檸檬汁。

如何告訴你愛的人你過得不好？

1. 不要再自欺欺人了

在生活中的每個人都只看到表面的情況下，你是沒有辦法戰勝這一切的。愛你的人為了要在你的身邊支持你，他們需要了解全部的真相。他們需要你說：「我現在很糟，我不能具體告訴你我需要什麼，但是我需要讓你知道。」

在你停止對別人說謊之前，你必須問一下自己，你對自己是否完全誠實。你有照顧自己嗎？你有給自己時間，讓自己單純活著就好嗎？或者你為了逃避自己的感受，而把你的日子塞滿活動嗎？你好嗎，真的嗎？如果你需要眼見為憑的話，請你把它寫下來。而下一次當你愛的某個人問你的時候，請給他們真正的答案。

2. 挑選一個傳信人

所以你並不好。但是你也不需要把你所有的事情都公諸於世，讓每一個人都知道。選一個生活中你信得過的人，把他當作你的關鍵人物，請他扮演傳信人，讓大家知道你過得如何，以及你需要什麼。這個人或許就是你的悲慟上尉，但也許這只是一個非常善於溝通的人。

3. 選擇你偏愛的溝通模式

並非所有人都喜歡在部落格或臉書上，發文更新。我盡可能透過電子郵件來傳送訊息，盡可能藉此和最多的人溝通，而不需要和所有人互動。一封電子郵件，就可以讓人們知道我正在經歷的事情及我需要的東西。我忘了把一些人放在收件人上面嗎？對。那沒關係嗎？答案同樣也是「是的」。你不需要在這方面做得很完美。

(本文摘自諾拉．麥肯納利著《悲慟的保存期限（TED Books系列）》，天下雜誌出版提供)

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