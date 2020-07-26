聽說 亞馬遜內部有一位仙杜瑞拉

編按：為了提升品牌認知度和顧客滿意度，亞馬遜對內、對外如何溝通？作者小西美沙緒從日本亞馬遜草創時期，便加入公關部擔任負責人，在長達13年的期間，見證日本亞馬遜從新創事業模式，飛速成長躍登日本第一品牌。以下摘自《Amazon故事公關行銷學》。

在我們致力於尋找內部特殊人才時，我聽到一個很有趣的傳言，就是「公司裡，有一位被稱作『仙杜瑞拉』的女性喔！」

一番打聽之後，我才知道這位女性在物流中心工作，在時尚類別的鞋子部門任職。於是，我馬上就跑去一探究竟。

這位女性負責「實體化」網路販售鞋子的版型差異，提供試穿報告。一問之下，我才知道她是透過亞馬遜的時尚團隊招募進來的鞋子試穿人員。由於她的腳的大小、寬度和小腿肚的尺寸，都相當於日本人的平均尺寸，所以在多場招募會中脫穎而出。她每天的工作，就是試穿各款新進女鞋的23號（23公分長），記錄「這款的楦頭有點緊」，「這款的版型稍微偏大、鞋跟很細」等試穿報告。

同樣是23號，也會隨著廠商或鞋子形狀等的不同，產生截然不同的穿著體驗。由於網路商店無法提供試穿，很多顧客因為「不知道實際穿起來怎樣，所以不敢買。」為此，亞馬遜費了不少心思，希望能把試穿體驗「實體化」，我當時覺得「這位『仙杜瑞拉』的存在，將會是傳達亞馬遜故事的好題材！」

當時的亞馬遜，相較於書籍、家電等類別，服飾或鞋類等時尚類別的認知度還很低。而且，顧客大都以男性居多，我們的努力目標，就是讓更多女性顧客看見亞馬遜。因此，在取得這位「仙杜瑞拉」的同意下，我們開始了PR的作戰計畫。

企業參訪的最後，就是仙杜瑞拉登場

我以「大人的社會科見學」為主題，對女性時尚雜誌或女性生活雜誌的編輯和寫手，提出「要不要參加亞馬遜的時尚見學團呀？」的邀請。我們租了一台巴士，到日本亞馬遜的東京總公司迎接參加者，然後帶他們前往市川市的物流中心。

我們以鞋類為中心，向他們介紹了物流中心所有的時尚類別商品。我對他們解說：「其實，亞馬遜從這麼高檔奢華的商品，到這樣冷門的商品，通通都有在賣喔！」

見學團最後的重頭戲，就是我們的「仙杜瑞拉」。

我們的「仙杜瑞拉」在物流中心的一個角落，將新進鞋款的23號，一雙一雙地進行試穿，然後把穿起來的感覺和鞋子特點打成報告。我們一行人保持一點距離站在一旁看著「仙杜瑞拉」工作的樣子，大家都看得非常投入。我告訴他們：「想在網路上購買鞋子，我們都會很在意合不合穿的問題，可能會考慮『我的腳比較寬』，『大拇指總是被鞋子磨得很痛』等，為了盡量降低顧客的不安和不滿，這位專業的小姐，負責幫大家確認每款鞋子的版型大小，並且提供試穿心得，大家都叫她『仙杜瑞拉』喔！」

利用工作空檔，「仙杜瑞拉」來和見學團的大家打招呼。在她拿出的名片上頭，明確寫著「仙杜瑞拉」的頭銜，這張名片是我們在見學團之前，以玩心製作的。

經由這次參訪，透過令人印象深刻的「仙杜瑞拉」，參觀者似乎都感覺到「亞馬遜竟然用心至此」。

(本文摘自小西美沙緒著《Amazon故事公關行銷學：向亞馬遜創辦人貝佐斯學習溝通技巧，優化企業和個人品牌價值》，星出版提供)

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