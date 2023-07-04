劉潤：工具人是不會成長為一萬分的人

前段時間我和樊登老師做過一次直播，他分享了自己的一本書──《可複製的領導力（2）》。

其中有一句話讓我大受震撼：

「我們不是讓80%的人做到80分，而是讓10%的人做到1萬分。」

為什麼？因為環境變了。

我們從勞動密集型時代，到了知識生產型時代。

你有沒有發現一件事？現在企業的成功，越來越依靠單獨的IP、依靠爆款的產品、依靠網路的傳播，頭部化現象非常明顯。

所以企業也要轉變思路，不能追求絕對的標準化，而是激發每個人變得個性化。這個個性化的人成長了，他就能引領組織的成功。

那該怎麼做呢？

樊登老師說在他們公司特別喜歡一個詞，叫做「沉浸者」。

一個人想要不一樣，就要沉浸在一件事裡面思考、鑽研、琢磨。一個年輕人如果喜歡剪影片，你就讓他剪。如果他喜歡做設計，你就讓他天馬行空，不要干預，不要插手，讓他發揮。只要願意好好幹、沉浸地幹，一定能幹好。

有的管理者非常討厭，總喜歡說都聽我的，可是為什麼要聽你的呢？是因為你能力強？還是因為你官大呢？管理者不全是聰明人，恰恰相反。很多管理者都是糊塗蛋。不懂，還會瞎指揮。

都聽你的，那你就會變成公司的瓶頸，員工也會變成工具。工具人是沒有活力的，沒有活力的人，沒有自主性，也就是穿著白襯衫的奴隸，這樣的人是不會成長為一萬分的人的。

人是有生命的，人是不願意成為一個零件和一顆螺絲釘的，公司給大家兜個底，然後允許大家犯錯，這就可以了。

自由的環境會成長出獨特的人，全心全意沉浸在一件事情裡，一定會成長，一定會把事情做得比原來精采得多。 《可複製的領導力（2）》有著對當前商業環境的敏銳洞察。我們已經進入了一個由「瘋狂世界」主宰的新場景之中，只有讓優秀員工不斷湧現、不斷自我成長，才能幫助企業擁有對抗變化的強大韌性，並由此實現業務破局。



（本文作者為《底層邏輯》作者、潤米諮詢創辦人劉潤，摘自樊登著《可複製的領導力（2）：樊登的7堂管理課，讓優秀的員工自己長出來》，先覺出版提供）

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