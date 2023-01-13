嚴長壽：獨立書店在臺灣獨樹一格地存在

發掘特色書店的故事與風景，看見動人的生命景致——公益平臺文化基金會董事長 嚴長壽

這些年因為在偏鄉耕耘文化、教育等公益事務，當然也知道自己正在跟年齡與體力賽跑，所以盡量避免接受訪問。前些日子，難得到「名人書房」受訪，深談我在疫情期間對社會的觀察以及這幾年公益平臺做的一些事，那天度過一個非常愉快的下午，節目播出也得到許多正面迴響。

從過去到現在，慶齡是我少數見到訪問者如此用心的人，除了事前做了很深的功課，現場問的問題也恰到好處，同時我意外地發覺，她本人就是一個文字非常精練的作者，有一種非常屬於自己的文字風格，讀起來賞心悅目，而且經常讓人有種會心的莞爾。

我相信這跟她近幾年來，在「名人書房」節目積累與各行各業的訪問，自己的用心投入有關，如果閱讀是了解一個人生命心路歷程的捷徑，那麼慶齡可以說充分地掌握這個角色給予她的機會，不但豐富了節目的內容，也深化了自己的識見和人生閱歷，真是令人羨慕！

慶齡與團隊製播節目推廣閱讀，又實地走訪各地書店，她告訴我，是由於受到公益平臺將東海岸的文化串成一條閃亮珠鍊的鼓舞，她也想將走過的文化空間記錄下來，把這些書店的故事與特色，串連成美麗的人文風景，讓大家知道我們還有那麼多值得挖掘的角落，那麼多動人的生命景緻應該被看見。

面對時下隨著科技發達，知識變得碎片炫目，膚淺急躁，書店與出版正面對嚴峻挑戰的當下，慶齡走讀臺灣，為還在這個行業默默努力的人發聲，用輕鬆的生活語調，敘述她「到書店邂逅一本書」的心得，真的重新鼓舞大家重拾對閱讀的興趣，期盼慶齡新書的問世。

（本文作者為公益平台文化基金會董事長嚴長壽，摘自詹慶齡、余尚彬著《島讀臺灣：旅行時，到書店邂逅一本書！》，方舟文化提供）

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