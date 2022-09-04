陳飛龍：企業與家族的傳承非常重要

企業的傳承是最近非常熱門的一個話題，對於克承父業的我，如何能將父親傳承下來的事業基礎予以維持，並繼而擴張，一直是我彌日累夜，焚膏繼晷終身學習的功課。

事實上，南僑企業能夠在競爭激烈的自由經濟商場上爭得一席之地，有些經驗及作法確實是可行之計。如本書提到西方百年企業，有絕大多數都採取所有權與經營權分離原則。目前南僑的 11 個事業部中，有 7 位負責人不是南僑的家族成員，確實也在南僑企業中運行多年，且真正獲得實際的效果，奠定所謂百年企業經營權與所有權分離的基礎。

南僑 70 年來秉持「以人為本」的價值理念，將「人事公開」、「財務公開」奉為圭臬，傳承南僑企業文化永續經營，關注員工的職涯發展與公司經營目標一致，用人唯才只問能力不問血緣親疏、以專業素養及特質態度為拔擢考量。

本書中提到的家族教育暨學習委員會，印證南僑也是靠著不斷的學習，本質性思考、追求徹底、分享知識，通力合作，才有現今的企業發展，從開創第一塊水晶肥皂開始，做中學，創造條件，有目標的差異化，還有師徒文化（Mentorship）的建立，這也是企業得以傳承的關鍵因素，讓新進同仁能在主管老師的啟發教導下，得以在實務上鍛練與精進，最終能讓繼任者獨當一面，開拓發展。

在細譯本書內容時不斷地讓我心有戚戚焉，對於在實戰中累積眾多經驗的南僑企業，我們確實也很樂意分享這些經驗給大家。欣聞本書出版在即，個人藉此機會向明正學弟獻上祝福之意，更相信此書的淵博論述一定會使讀者受益良多，可作為諸多面向的方針指南。

（本文作者陳飛龍，南僑集團會長、第五屆立法委員、第八屆國家公益獎得獎人。摘自陳明正著《江山不能留與後人愁：財富傳承與家族憲法》，時報出版提供）

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