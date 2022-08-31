三個女人勝過諸葛亮 李昂談《尋根：國際名廚Nobu的真味信念》

這是一本關於美食的書，也是一本勵志的書。

會想要以 Nobu 來寫這本書，因為在他的身上看到了一個台灣廚師可以面臨、經歷到的種種面向，能給有志於廚藝者作參考。

也留下 Nobu 個人特殊、少人有的前半生紀錄。

簡單地講，Nobu 對廚藝有高度的興趣，也下過各種苦工，承受到在學習、工作過程的種種重大挫折，但都沒有打倒他。持續不間斷的努力，終於得到紐澳最高榮譽的「三帽廚師」。

廚藝是年輕人的新夢想之一，不少人以為，進學校，出來戴上高高的白廚師帽，就是美好的一片天空。即便知道必須經過一些歷練，但不外在廚房削馬鈴薯，接著就有機會成為世界名廚、台灣之光。

當然不是這樣的。

但必得經過多少磨練、受過多少苦、經過怎麼樣的非人生活，對大多數年輕的夢想家，不會有深切的了解。

這本書不美化、不淡化地寫出 Nobu 走過的人生，廚房非人的辛苦工作只是基本功，挨主廚揍、老闆沒辦好工作簽證因此坐牢、異鄉異地不同文化的謀合、孤獨寂寞，還有創作菜餚的壓力……

我們當然也無意將 Nobu 推舉成為勵志人物，只是寫出他所經歷的一切。

決定要寫這樣一本書，但是考慮到我個人因為眾多事情繁忙，周遭的友人也都大部分工作滿檔，不可能一個人寫完整本書，便想到將一本書拆開來寫。詢問兩個常常一同吃飯的美食作家，韓良憶和初聲怡，很高興得到他們的首肯。

接下來合作的方式，也很容易達成。以時間先後的編年方式來寫作：良憶有多年在歐洲生活的經驗，讓他寫 Nobu 在國外學藝、回台灣後在米其林三星大廚餐廳工作，最適合不過。

我接著寫他在香港因為工作簽證出問題，到紐西蘭、澳洲尋求發展，再獲得「三帽大廚」的殊榮。

回台後在「蘭」餐廳的工作過程，就交給初聲怡，她一向是我們當中的快手，精準而且對台灣的飲食界有多年的參與和觀察。

結果，我們三個女人成就了一本好看、內容扎實的作品，而且也給許多有夢想的年輕人在廚藝之途，能有所借鏡與參考。

至於為什麼是 Nobu 呢？我必得說，我喜歡他這個人。喜歡他作為一個大廚，更重要的，喜歡他做的菜。

「蘭」餐廳負責人 Frank 劉的大力支持，是這本書能完成的重大理由。期許餐廳經營者與廚師之間，有更密切的支持與合作，這會是推動台灣餐飲界前進的重要動力。



《尋根：國際名廚Nobu的真味信念》書摘

國際名廚Nobu：在餐廳的每一件事 都是我的事

（本文作者李昂，作家。摘自李昂、韓良憶、初聲怡著《尋根：國際名廚Nobu的真味信念》，平安文化提供）

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