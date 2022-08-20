何飛鵬：假如柯文哲下海經營公司？

閱讀《柯P管理學》，我有了深刻的感受，柯文哲是被醫生及市長擔誤的企業家，他在臺北市長任內的所作所為，完全是一個極為幹練的經營者，也呈現了非常良好的績效，如果哪一天柯文哲真的下海去經營公司，相信他會是一個極為傑出的經營者。

會有這樣的感覺，主要是柯文哲在策略思考及執行力上，都有非常傑出的表現。

一般而言，企業經營者只要在策略及執行力上有所專精，就能獲得良好的工作成果。策略指的是做對未來長期的事，而執行力則是把眼前立即的事做對，經營者只要當下及未來都做對事，就會獲得好的經營成果。

柯文哲在經營臺北市時，他提出了極為高遠的策略思考，他自承他的中心思想是讓臺灣人過得更好，他要實現的臺灣價值是在臺灣島上實踐普世價值，包括：民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢等等，這樣的想法已不只是臺北市長的高度，更是臺灣領導者的高度。

柯文哲對臺北市民具體的承諾是：「為市民服務，替城市創新。」這樣的工作使命完全符合臺北市民的長遠利益，也符合臺北市未來長遠發展的需要；說明了柯文哲在經營臺北市政府時，已設定了非常正確的策略目標。

這是柯文哲具有正確的策略思考。

柯文哲的執行力，更顯示在市政經營的點點滴滴，以及每一天的市政工作上。

柯文哲首先為八萬個臺北市府的員工，設定了非常明確的核心價值：正直誠信，開放共享，創新卓越，團隊合作。

正直誠信是最關鍵的核心價值，根據統計，經過七年的培養，有百分之七十七的市府員工認為正直誠信是四項核心價值中最重要的一項，當大多數的人都正直誠信時，大家都會做合法而正確的事，這是市政運作的基礎。

開放共享代表了市府員工的工作態度，這七年中與臺北市府有接觸過的人，都會體驗到市府員工的開放精神。創新卓越則是追逐成果的高目標，每一件工作都要用不一樣的工作方式達成最好的工作成果。至於團隊合作則是市府團隊放棄本位主義，協調合作的象徵。

要有好的執行力，就要有好的團隊；要有好的團隊，就要有對的人；要有對的人，就要有好的人事評鑑制度。柯文哲努力改革人事制度，建立了十職等以上的官員的遴選制度，組成遴選委員會進行兩輪投票，來選出最合適的人選。由於遴選制度，讓升遷管道公開透明，讓所有的官員勇於任事。

這是非常重要的人事改革，因為從幾次政黨輪替以來，公務員升遷時的關說盛行，升遷的人都是長袖善舞，外界公關良好的人，導致有能力的人被邊緣化，體制破壞無遺。

當升遷制度健全之後，好的人出頭，執行力當然就展現出來。

另一個影響執行力的制度是：臺北市政府每天要召開的晨會，每日上午七點半，所有的高級官員再加上輪值的局處長，都要聚在一起，討論重要的事務，如果涉及跨單位、跨部門，就要指定PM（專案負責人），負責溝通協調，以打破各單位的本位主義，並追蹤到底。

每天舉行的晨會，就像一把螺絲起子，隨時都把最重要的事情拴緊，也確保能做到最好。由於市長每天都會參加會議，這代表了柯文哲對市政的重視，以及勤政的態度，這可能是民選官員中少見的努力工作的人。

執行力也需要準確的數字觀念，柯文哲在各方面都展示了對統計及數字的重視，在臺北市政府的財政上，尤其看出柯文哲在這方面的能力。他上任時，臺北市負債一千四百六十八億，但在他任期前五年，已經還債五百七十億，他精準地計算利息的高低，高的先還，大幅降低利息的支出。他高喊財政紀律的口號，要求所有的政府首長要有數字觀念，要有紀律觀念，要為人民看緊荷包，他是政府官員中少見的異類。

而真正的執行力，展現在臺北市政府所推動的各項公務及專案上，二○一七年的世大運，七十座場館準時完工，所有的細節有條不紊，精準執行，成為臺灣最成功的國際體育賽事。西區門戶復興計畫，從拆除忠孝橋引道，只花了六天就拆除乾淨，這也展現出柯文哲的執行力。

另一個展現執行力的是中正橋的改建計畫，在八十七小時之內完成拆橋，這又是一項不可能的任務。

此外，興建社會住宅：八年開工了一萬兩千多戶，這也是歷任市長不易達成的目標。

這些都是柯文哲執行力的表現。

這些年來，柯文哲的施政可謂表現良好，只是臺灣一向政治掛帥，黨同伐異，身為少數黨領袖的柯文哲，許多人說他沒能力、沒做事，這都是裝睡的人叫不醒，無視於他所做的事，只從立場上進行批判。我們期待大家能公正、公開、公平地評價柯文哲，還給做事的人一些公道。

（本文作者何飛鵬，城邦媒體控股集團首席執行長。摘自柯文哲著《柯P管理學：價值，領導，創新》，商周出版提供）

延伸閱讀

讓天賦自由！從企業或個人角色 你能做些什麼？

美參議員達克沃絲曾死裡逃生 分享重生日醒悟

一通保密到家的通話 成就美國首位女性副總統